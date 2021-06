Cập nhật tin Covid-19 ngày 16/6: Có tới 423 ca mắc mới trong ngày

Tin Covid-19 hôm nay 16/6

---

Tối 16/6: Cả nước có 155 ca mắc COVID-19 mới, số ca ở Bắc Giang tiếp tục tăng nhanh

Tính từ 12h đến 18h ngày 16/6, cả nước có 155 ca mắc mới (BN11481-11635) gồm 6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Kiên Giang (2), Quảng Nam (1), Khánh Hòa (1) và 149 ca ghi nhận trong nước. Trong đó 135 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

149 ca ghi nhận trong nước gồm Bắc Giang (90), TP. Hồ Chí Minh (45), Bắc Ninh (10), Nghệ An (2), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1).

Trong ngày 16/6, Việt Nam ghi nhận thêm 423 ca mắc mới gồm 9 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (4), Kiên Giang (2), TP. Hồ Chí Minh (1), Quảng Nam (1), Khánh Hoà (1) và 414 ca ghi nhận trong nước tại: Bắc Giang (279), TP. Hồ Chí Minh (99), Bắc Ninh (27), Hà Tĩnh (4), Nghệ An (3), Hà Nam (1), Bắc Kạn (1); trong đó 398 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 16/6, Việt Nam có tổng cộng 9.980 ca ghi nhận trong nước và 1.655 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 8.410 ca, trong đó có 1.816 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.249.313 mẫu cho 4.999.746 lượt người.

Tình hình điều trị: 47 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2: Lần 1: 340, Lần 2: 91, Lần 3: 44. Số ca tử vong: 61 ca; số ca điều trị khỏi: 4.590 ca.

Bắc Giang

BN11481-BN11512, BN11514-BN11532, BN11534, BN11536-BN11538, BN11540, BN11542-BN11544, BN11546, BN11548, BN11550, BN11552-BN11553, BN11555-BN11559, BN11561-BN11563, BN11565-BN11580, BN11582, BN11584 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Nam

BN11513 ghi nhận tại tỉnh Hà Nam: nam, 41 tuổi, địa chỉ tại huyện Lý Nhân, tỉnh Hà Nam; được phát hiện trong khu phong tỏa. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Kạn

BN11533 ghi nhận tại tỉnh Bắc Kạn: nữ, 25 tuổi, địa chỉ tại huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn; liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quang Châu, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bạch Thông, tỉnh Bắc Kạn.

Bắc Ninh

BN11541, BN11545, BN11547, BN11549, BN11551, BN11554, BN11560, BN11564, BN11583, BN11585 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca liên quan đến ổ dịch Tiên Sơn, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2.

TP. Hồ Chí Minh

BN11588-BN11632 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 26 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 2 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, 12 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Nghệ An

BN11633-BN11634 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: là F1 của BN11440. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

6 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh ở Kiên Giang, Quảng Nam, Tây Ninh, Khánh Hoà

BN11535, BN11539 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Ngày 14/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 15/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

BN11581 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa. Ngày 27/5, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VJ3751 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Quảng Nam. Kết quả xét nghiệm lần 3 ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Khu vực Quảng Nam, tỉnh Quảng Nam.

BN11586 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nữ, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh. Ngày 14/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

BN11587 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: nam, 49 tuổi, địa chỉ tại TP.Thủ Đức, TP. Hồ Chí Minh. Ngày 2/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

BN11635 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa: nam, 20 tuổi, địa chỉ tại quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội. Ngày 11/6, từ Anh nhập cảnh Sân bay Cam Ranh - Khánh Hòa trên chuyến bay VN50 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Khánh Hòa. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 16/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Phòng khám Ninh Sim, tỉnh Khánh Hòa.

---

Bệnh nhân 3226 mắc COVID-19 nặng chiến thắng tử thần sau hơn 1 tuần thở máy để duy trì sự sống

Chiều nay, ngày 16/6, bệnh nhân mắc COVID-19 nặng thứ 11 phải thở máy liên tục trong 8 ngày ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 đã được xuất viện.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân N.V.H., 57 tuổi, sống ở Lập Thạch, Vĩnh Phúc có tiền sử bị tai biến mạch máu não, uống rượu nhiều năm vào Khoa Cấp cứu ngày 7/5 trong tình trạng yếu nửa người do di chứng của tai biến mạch máu não, nhiễm virus SARS-CoV-2...

Xem toàn bộ bài viết: Bệnh nhân 3226 mắc COVID-19 nặng chiến thắng tử thần sau hơn 1 tuần thở máy để duy trì sự sống

---

Người phải cách ly tập trung vì COVID-19 sẽ được BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh như thế nào?

Người có thẻ BHYT phải cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải khám, chữa bệnh sẽ được ngân sách nhà nước chi trả chi phí. Còn quỹ BHYT sẽ thanh toán phần chi phí khám, chữa bệnh các bệnh khác.

Bộ Y tế cho biết: Việc thanh toán chi phí khám, chữa bệnh đối với người có thẻ BHYT đang trong thời gian cách ly y tế tập trung do COVID-19 phải khám, chữa bệnh tại cơ sở khám, chữa bệnh BHYT sẽ do ngân sách nhà nước chi trả chi phí khám, chữa bệnh do COVID-19 gồm: tiền khám bệnh, tiền giường, dịch vụ kỹ thuật, thuốc, máu, dịch truyền theo hướng dẫn của Bộ Y tế. Quỹ BHYT sẽ thanh toán phần chi phí khám bệnh, chữa bệnh các bệnh khác trong phạm vi được hưởng và mức hưởng BHYT như đối với trường hợp đi khám bệnh, chữa bệnh đúng tuyến...

Xem toàn bộ bài viết: Người phải cách ly tập trung vì COVID-19 sẽ được BHYT chi trả chi phí khám, chữa bệnh như thế nào?

---

Trưa 16/6: Thêm 176 ca mắc COVID-19 mới, Bắc Giang có tới 128 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 16/6, cả nước có 176 ca mắc COVID-19 mới (BN11305-11480) gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 174 ca ghi nhận trong nước. Trong đó 173 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

174 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (128), TP. Hồ Chí Minh (35), Bắc Ninh (8), Hà Tĩnh (2), Nghệ An (1).

Tính đến 12h ngày 16/6: Việt Nam có tổng cộng 9.831 ca ghi nhận trong nước và 1.649 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 8.261 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.171.076 mẫu cho 4.818.269 lượt người.

Vè tình hình điều trị, có 497 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần.

Hôm nay chưa ghi nhận ca tử vong nào. Số ca tử vong đến giờ vẫn là 61 ca. Tổng số ca điều trị khỏi là 4.543 ca.

2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN11364, BN11368 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 13/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm khẳng định ngày 15/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

174 ca ghi nhận trong nước

BN11305-BN11355, BN11357-BN11363, BN11365-BN11367, BN11369-BN11405, BN11407, BN11409-BN11410, BN11413, BN11416-BN11420, BN11422-BN11437, BN11439, BN11441, BN11443-BN11445 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN11356, BN11421 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN11213, BN10887, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN11406, BN11408, BN11411-BN11412, BN11414-BN11115, BN11438, BN11442 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 6 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Đại Phúc. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

BN11440 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nam, 32 tuổi, địa chỉ tại TP. Vinh, tỉnh Nghệ An; đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Hữu Nghị Nghệ An, tỉnh Nghệ An.

BN11446-BN11480 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 29 ca là các trường hợp F1, 6 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Sáng 16/6: Cả nước có 92 ca mắc COVID-19 mới tại 4 tỉnh thành

Tính từ 18h ngày 15/6 đến 6h ngày 16/6, cả nước có 92 ca mắc mới gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh và 91 ca trong nước. Trong đó 90 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

91 ca ghi nhận trong nước tại Bắc Giang (61), TP. Hồ Chí Minh (19), Bắc Ninh (9), Hà Tĩnh (2);

Hôm nay có thêm TP. Đà Nẵng qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới. Tổng cộng có 24 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Đồng Nai, Quảng Ninh, Quảng Nam, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Nam Định, Hòa Bình, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Trà Vinh, Đà Nẵng) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới.

Tính đến 6h ngày 16/6: Việt Nam có tổng cộng 9.657 ca ghi nhận trong nước và 1.647 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 8.087 ca, trong đó có 1.765 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.171.076 mẫu cho 4.818.269 lượt người.

Về tình hình điều trị, có 497 trường hợp âm tính với SARS-CoV-2 từ 1-3 lần. Tổng số ca tử vong đến nay là 61 ca và số ca điều trị khỏi là 4.543 ca.

Có thêm 95.421 người được tiêm chủng vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 15/6.

Tính đến 16 giờ ngày 15/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 1.648.072 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 63.636 người.

1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh

BN11284 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh: nam, 51 tuổi, là chuyên gia, quốc tịch Nhật Bản. Ngày 13/6, từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay NH891 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 14/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện điều trị COVID-19 Cần Giờ

91 ca ghi nhận trong nước tại 4 tỉnh thành

BN11213-BN11214 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: là F1 của BN10085, BN10556. Kết quả xét nghiệm ngày 15/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh

BN11215-BN11223 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 4 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm, 2 ca là F1 của BN10811. Kết quả xét nghiệm ngày 14-15/6 dương tính với SARS-CoV-2.

BN11224-BN11283, BN11286 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

BN11285, BN11287-BN11304 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 13 ca là các trường hợp F1, 5 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.