Cán bộ Công an mắc COVID-19 ở quận Tân Phú suy hô hấp nặng

Cán bộ Công an này là BN 8944, theo công bố của Bộ Y tế. Anh là cán bộ Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, TP.HCM. Được biết bệnh nhân sinh năm 1980, trường hợp này nhập viện vào BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hôm 6/6 do suy hô hấp, điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực chống độc người lớn. Ca bệnh vừa được phát hiện nhiễm COVID-19 và công bố chính thức ngày hôm qua 7/6.

Các bác sĩ tại BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã áp dụng phác đồ hồi sức, thở máy xâm lấn, bệnh nhân diễn tiến tổn thương phổi tiến triển.

Theo Tiến sĩ, bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu, Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP.HCM, BN 8944 suy hô hấp nặng, dự kiến trong chiều nay BN này sẽ được chuyển từ BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM sang BV Chợ Rẫy để can thiệp ECMO.

BS Nguyễn Văn Vĩnh Châu cho biết, BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM hiện đang điều trị nhiều bệnh nhân COVID-19 nặng, trong đó có ba ca bệnh phải can thiệp ECMO, 17 ca viêm phổi nặng cần thở máy, lọc máu.

Bác sĩ Nguyễn Văn Vĩnh Châu - Giám đốc BV Bệnh Nhiệt Đới (Ảnh: Hoà Bình)

Trước tình trạng diễn biến nhanh và nặng của nhiều bệnh nhân, Sở Y tế TP.HCM và BV Bệnh Nhiệt đới TP.HCM đã hội chẩn cùng BV Chợ Rẫy, thống nhất phương án đưa bệnh nhân này sang Chợ Rẫy để can thiệp ECMO kịp thời khi có chỉ định.

Theo BS Nguyễn Trí Dũng – Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật TP.HCM (CDC TP.HCM) và BS Nguyễn Tấn Bỉnh – Giám đốc Sở Y tế TP.HCM cho biết tại cuộc họp Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 sáng ngày 7/6, BN8944 đã trực tại chốt Bệnh viện quận Tân Phú trong 4 ngày từ 28/4 đến 31/5. Anh được lấy mẫu ngày 1/6, kết quả xét nghiệm âm tính với nCoV.

Từ ngày 1 đến 4/6, anh trực ở chốt 128b Kênh Tân Hóa. Từ ngày 2/6, anh mệt, đến 4/6 có sốt cao và ngày 5/6 mệt nhiều, khó thở, hôm sau anh đến bệnh viện khám bệnh. Bệnh nhân được phân luồng, chuyển phòng cách ly tạm và được xét nghiệm sàng lọc, cho kết quả dương tính nCoV. Người vợ đi cùng cũng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính, được Bộ Y tế ghi nhận là BN8945.

Một nhân viên y tế cùng phường Tân Quý cũng mắc Covid-19, được Bộ Y tế công bố trong cùng ngày 7/6, là ca bệnh 8960. Người này làm việc tại Bệnh viện quận Tân Phú, được cách ly ngày 29/5 do khám bệnh cho BN6904 tại Phòng khám Việt Phước. BN6904 được xác định tiếp xúc gần của ca 6787 liên quan đến nhóm truyền giáo truyền giáo Phục Hưng. BN8960 đã được lấy mẫu 3 lần, kết quả dương tính vào lần xét nghiệm thứ ba trong thời gian cách ly.

Trung tâm Y tế quận Tân Phú phong tỏa tạm thời 48 hộ, 227 nhân khẩu xung quanh để tổ chức điều tra truy vết các trường hợp tiếp xúc F1, F2, lấy mẫu cho 309 người dân trong khu phong tỏa.

Cơ quan chính quyền địa phương nơi cán bộ Công an - BN8944 làm việc đã tạm ngưng các hoạt động giao dịch trực tiếp và chuyển hoàn toàn sang dịch vụ trực tuyến, tiếp nhận hồ sơ qua đường dây nóng. Lực lượng chức năng đã truy vết lấy mẫu xét nghiệm các trường hợp có liên quan.

Bệnh viện quận Tân Phú đã được phong tỏa, cách ly từ ngày 28/5, sau khi phát hiện 3 trường hợp mắc Covid-19 liên quan ổ dịch hội truyền giáo Phục Hưng đến khám. Bệnh viện ngưng nhận bệnh từ ngày 28/5 và hoạt động lại ngày 31/5. Tuy nhiên, đến 1/6, bệnh viện này lại phải phong tỏa trở lại do phát hiện hai nhân viên mắc COVID-19.