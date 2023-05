Bức tranh lợi nhuận xám màu của các doanh nghiệp niêm yết trong quý 1/2023

Thống kê của CTCP Chứng khoán VNDirect (VNDirect) cho biết, tính đến ngày 11/5, 1.095 công ty niêm yết trên ba sàn chứng khoán (HOSE, HNX và UPCoM), chiếm 94,3% vốn hóa thị trường, đã công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023.

Theo đó, tổng lợi nhuận ròng quý 1/2023 của các công ty này giảm 18,1% so với cùng kỳ năm trước, thấp hơn so với mức giảm 31,9% so với cùng kỳ trong quý 4/2022.

Trong rổ VN30, tổng lợi nhuận ròng các doanh nghiệp này giảm 11,1% so với cùng kỳ, trong đó có 14 doanh nghiệp ghi nhận tăng trưởng lợi nhuận ròng khả quan, dẫn đầu là VRE (tăng 171%), VHM (tăng 162%) và PLX (tăng 155%).

Theo VNDirect, VRE hưởng lợi sau khi kết thúc gói hỗ trợ chi phí thuê cho khách hàng cũng như tối ưu hóa chi phí hiệu quả.

VHM tăng trưởng lợi nhuận mạnh do bàn giao tại dự án Vinhomes Ocean Park 2 và ghi nhận các giao dịch bán buôn tại Vinhomes Ocean Park 2 và 3 với tổng lợi nhuận trước thuế đạt 8.500 tỉ đồng, chiếm 56% lợi nhuận trước thuế của VHM trong quý 1/2023.

PLX phục hồi từ mức thấp trong quý 1/2022 nhờ nguồn cung xăng dầu ổn định từ các nhà máy lọc dầu trong nước (chủ yếu là nhà máy lọc dầu Nghi Sơn).

Ngược lại, trong quý 1/2023, lợi nhuận ròng của MWG giảm mạnh 98,5% so với cùng kỳ, phản ánh tác động tiêu cực của nhu cầu tiêu dùng giảm trong bối cảnh lãi suất cao và việc một vài công ty tài chính tiêu dùng bị điều tra.

Mặc dù lợi nhuận ròng quý 1/2023 của HPG sụt giảm 95,2% so với cùng kỳ, nhưng HPG vẫn cho tín hiệu tốt khi lợi nhuận ròng dương sau 2 quý lỗ trước đó nhờ giá thép phục hồi và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Đáng chú ý, NVL ghi nhận khoản lỗ 337 tỉ đồng trong quý 1/2023 (quý 1/2022 lãi 1.079 tỉ đồng) do các yếu tố thị trường khiến doanh thu chuyển nhượng bất động sản suy yếu (giảm 70,6% so với cùng kỳ).

Theo VNDirect, lợi nhuận ròng quý 1/2023 của các nhà sản xuất thép niêm yết giảm 93,3% so với cùng kỳ năm trước, song vẫn cải thiện đáng kể so với 2 quý lỗ ròng trước đó nhờ giá thép phục hồi và hoàn nhập dự phòng giảm giá hàng tồn kho.

Ngành hóa chất kéo dài xu hướng giảm với lợi nhuận ròng quý 4/2022 và quý 1/2023 giảm lần lượt 22,5% và 71,9% so với cùng kỳ, chủ yếu là do giá phốt pho và phân bón giảm sâu.

Các công ty chứng khoán ghi nhận lợi nhuận ròng giảm tới 96,6% so với cùng kỳ, chủ yếu do thanh khoản thị trường giảm 63,1% so với cùng kỳ trong quý 1/2023.

“Các công ty sản xuất thép, hóa chất và chứng khoán cùng nhau làm tăng trưởng lợi nhuận toàn thị trường giảm 13,5% trong quý 1/2023”, VNDirect cho hay.

Trong khi đó, du lịch - giải trí và bất động sản là động lực tăng trưởng hàng đầu, đóng góp 4,9% vào tăng trưởng lợi nhuận ròng quý 1/2023 của toàn thị trường.

Cụ thể, trong giai đoạn khó khăn, các doanh nghiệp phát triển bất động sản vẫn đạt mức tăng trưởng lợi nhuận ròng 28,3% so với cùng kỳ trong quý 1/2023, chủ yếu nhờ đóng góp của VHM (tăng 162,5% so với cùng kỳ).

Tuy nhiên, nếu loại trừ VHM, lợi nhuận ròng của các nhà phát triển bất động sản đã giảm 40,4% so với cùng kỳ quý 1/2022.

Đáng chú ý, ngành du lịch và giải trí lần đầu tiên ghi nhận lợi nhuận ròng dương hơn 200 tỉ đồng kể từ sau dịch Covid-19, phần lớn được đóng góp bởi việc Vietnam Airlines chỉ lỗ 103,6 tỉ đồng trong quý 1/2023 (so với khoản lỗ 2.613 tỉ đồng trong quý 1/2022).

Biên lợi nhuận gộp cải thiện, tỷ lệ đòn bẩy tăng

Báo cáo của VNDirect cho biết, biên lợi nhuận gộp của thị trường (không bao gồm ngân hàng) trong quý 1/2023 đã tăng lên 15,5% từ mức 15,4% trong quý 4/2022.

Nhóm ngành chứng kiến mức tăng biên lợi nhuận gộp cao nhất bao gồm: du lịch & giải trí, thép, xây dựng & vật liệu. Trong khi đó, các nhóm ngành bất động sản, hóa chất và bán lẻ bị ảnh hưởng bởi việc biên lợi nhuận gộp giảm mạnh nhất.

Tỷ lệ đòn bẩy toàn thị trường (không bao gồm ngân hàng) lần đầu tiên tăng lên kể từ quý 1/2022 do tổng nợ ngắn hạn tăng 2,3% trong khi tổng vốn chủ sở hữu giảm 2,0% so với quý 4/2022.

Chi phí lãi vay trung bình trên thị trường giảm từ 6,0% xuống 5,9% do lãi suất tiền gửi 12 tháng của các ngân hàng thương mại giảm 0,5% vào tháng 3/2023 từ mức đỉnh vào tháng 1/2023 và Ngân hàng Nhà nước cắt giảm lãi suất tái chiết khấu và lãi suất tái cấp vốn lần lượt là 1% và 0,5% vào tháng 3/2023./.