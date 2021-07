Bệnh nhân 61 tuổi mắc COVID-19 nặng hồi phục ngoạn mục sau 27 ngày giành giật sự sống

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: Bệnh nhân N.V.Đ., 61 tuổi, mắc COVID-19, sống ở Việt Yên, Bắc Giang vào viện ngày 26/6 trong tình trạng tăng huyết áp, ho, sốt.

Trước đó, bệnh nhân được điều trị ở bệnh viện tuyến cơ sở. Do mắc COVID-19 nặng nên bệnh nhân bị khó thở, thở oxy lưu lượng cao không đáp ứng, được can thiệp đặt ống nội khí quản, thở máy. Do tình trạng bệnh nhân nguy kịch nên bệnh viện tuyến cơ sở đã chuyển bệnh nhân đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương ngày 25/6 để cấp cứu.

Bệnh nhân vào Khoa Cấp cứu, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương trong tình trạng thở máy qua nội khí quản, chức năng phổi suy giảm nghiêm trọng, xuất huyết tiêu hóa, dịch dạ dày nâu đen, mạch quay yếu, tĩnh mạch cổ xẹp, huyết áp tụt. Vì thế, các bác sĩ cho bệnh nhân duy trì thuốc vận mạch nâng huyết áp.

Qua thăm khám, các bác sĩ đánh giá bệnh nhân tiên lượng rất xấu vì bị viêm phổi ARDS, nhiễm khuẩn huyết, tắc mạch chi phải, xuất huyết tiêu hóa, mắc COVID-19 nặng. Sau đó, bệnh nhân được chuyển vào Khoa Hồi sức tích cực sau 12 ngày thở oxy lưu lượng cao HFNC và 2 ngày thở máy xâm nhập với tình trạng suy giảm trầm trọng chức năng phổi, kèm theo tắc mạch và rối loạn đông máu, sốc nhiễm trùng.

Sau nhiều ngày chiến đấu với tử thần, bệnh nhân Đ. đã khoẻ mạnh (Ảnh - Đặng Thanh)

Nhận định đây là ca bệnh khó, nhiều vấn đề nan giải, các bác sĩ đã hội chẩn, chỉ định cho bệnh nhân can thiệp ECMO kết hợp thở máy thông số kĩ thuật cao để đảm bảo chức năng hô hấp, duy trì thuốc vận mạch để đảm bảo chức năng tuần hoàn, điều trị nội khoa huyết khối tĩnh mạch sâu; kết hợp chăm sóc toàn diện, chăm sóc chuyên sâu để cứu sống cho bệnh nhân và kiểm soát nhiễm trùng.

Tại Khoa Hồi sức tích cực, bệnh nhân được theo dõi sát sao các diễn biến trên lâm sàng, kết hợp theo dõi đánh giá xét nghiệm đông máu cơ bản, đo các chất khí trong máu, phân tích tế bào máu ngoại vi, điện giải đồ máu, marker viêm cơ tim hàng ngày. Từ đó, các bác sĩ kịp thời điều chỉnh thuốc, truyền máu và chế phẩm máu; kết hợp ECMO- thở máy với lọc máu hấp thu độc tố Cytokin. Ngày 28/6, tiên lượng bệnh nhân cần thở máy kéo dài, ê kíp bác sĩ- điều dưỡng đã tiến hành mổ khí quản cấp cứu tại giường cho người bệnh, và chăm sóc hô hấp tích cực.

Sau 9 ngày can thiệp ECMO và chăm sóc tích cực, bệnh nhân đã có tiến triển tốt, chức năng phổi cải thiện tốt, giảm được thông số máy thở và máy ECMO. Vì thế, bệnh nhân được cai ECMO và kết thúc hệ thống ECMO thành công vào ngày 6/7. Bệnh nhân chính thức qua cơn nguy kịch, tiếp tục được chăm sóc tập phục hồi chức năng hô hấp, vận động tại giường, kết hợp nuôi dưỡng qua ống thông dạ dày và nuôi dưỡng tĩnh mạch nâng cao thể trạng.

Đến ngày 20/7, sau 8 ngày thở oxy kính, bệnh nhân khỏe mạnh, da niêm mạc hồng, thể trạng tốt, tiếp xúc tốt, tự vận động tốt.

Hôm nay, ngày 22/7, sau 27 ngày chăm sóc tích cực, bệnh nhân hoàn toàn khỏe mạnh các xét nghiệm đông máu ổn định, xét nghiệm SARS-CoV-2 âm tính 3 lần liên tiếp nên được ra viện. Xe cấp cứu của Bệnh viện đã đưa bệnh nhân về với gia đình.

BS. Đặng Văn Dương – Khoa Hồi sức tích cực, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết: “Đây là ca bệnh rất nặng, tình trạng bệnh rất phức tạp. Bệnh nhân không chỉ tổn thương phổi trầm trọng và sốc nhiễm trùng mà còn có rối loạn đông máu hết sức nặng nề, kèm huyết khối tĩnh mạch sâu. Vì thế, các đánh giá, can thiệp luôn hết sức thận trọng và sát sao. Việc những bệnh nhân nặng như thế này hồi phục khỏe mạnh hoàn toàn là một điều kỳ diệu đối với chúng tôi.”

Hiện, Khoa Hồi sức tích cực đang điều trị cho 21 bệnh nhân mắc COVID-19 nặng, trong đó có 17 ca thở máy, 6 ca ECMO. Bệnh nhân Đ. là ca bệnh nặng thứ 30 (ca bệnh nền thứ 6) hồi phục tốt trong đợt dịch thứ 4 tại Bệnh viện.