AGM 2023 của BIDV: Chốt tăng vốn lên 61.500 tỉ đồng, việc phát hành riêng lẻ có thêm bước tiến

28-04-2023 11:31

Lãi trước thuế 6.600 tỉ đồng quý 1/2023

Cổ đông: Ban lãnh đạo có thể cho biết kết quả kinh doanh quý 1/2023? NHNN cấp 'room' tín dụng cho ngân hàng ra sao, quý 1/2023 đã dùng bao nhiêu?

Ông Lê Ngọc Lâm: Lợi nhuận trước thuế quý 1/2023 của BIDV đạt 6.600 tỉ đồng, tăng 58% so với cùng kỳ. Tính đến cuối quý, tổng tài sản của ngân hàng đạt 2,06 triệu tỉ đồng; dư nợ tín dụng ở mức 1,57 triệu tỉ đồng (tăng 5% so với cùng kỳ, cao hơn mức bình quân hệ thống); huy động vốn ở mức 1,65 triệu tỉ đồng (tăng 2,3% so với cùng kỳ).

Trong đợt đầu, NHNN giao chỉ tiêu tín dụng cho BIDV ở mức 8,36%. Ngân hàng đang báo cáo để cấp có thẩm quyền xem xét điều chỉnh.