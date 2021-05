174 người đã đến quán bar Sunny nơi có 6 ca mắc COVID-19 ở Vĩnh Phúc

Thông tin này được đưa ra trong cuộc họp chỉ đạo của Bộ Y tế với UBND tỉnh Vĩnh Phúc về công tác phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra vào chiều nay, ngày 2/5.

Khẩn trương khoanh vùng, truy vết

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, ông Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế - lưu ý tỉnh Vĩnh Phúc tuyệt đối không chủ quan, lơ là phòng chống dịch, tiếp tục truy vết vì trường hợp F0 người Trung Quốc và F0 của Việt Nam trên địa bàn tỉnh đi lại phức tạp nên nguy cơ bùng phát dịch cao.

“Tỉnh cần kết hợp với Bộ Y tế căn cứ vào các điểm dịch tễ khẩn trương truy vết các trường hợp liên quan. Khoanh vùng ngay tạm thời phạm vị hẹp nhất có thể, lấy mẫu xét nghiệm; ưu tiên xét nghiệm trường hợp F1 trước, rồi đến F2, F3”- Thứ trưởng nhấn mạnh.

Ông Trần Văn Thuấn- Thứ trưởng Bộ Y tế (Ảnh - BYT)

Về công tác cách ly, Thứ trưởng Bộ Y tế cho rằng Vĩnh Phúc cần tăng cuường quản lý, giám sát các khu cách ly và có phương án mở rộng khi cần thiết. Tỉnh cần thực hiện quán triệt việc quân đội quản lý các khu cách ly chặt chẽ. “Đề nghị tỉnh giám sát chặt đối với người hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày, yêu cầu họ hạn chế tiếp xúc, tuân thủ phòng chống dịch khi tiếp xúc với người khác”- ông Thuấn nói.

Nhằm tăng cường công tác chống dịch, ông Thuấn yêu cầu Viện vệ sinh dịch tễ Trung ương sớm có kết quả xét nghiệm giải trình tự gene các ca bệnh tại Vĩnh Phúc để có phương án chống dịch phù hợp.

Ngoài ra, trong công tác tiêm vaccine phòng COVID-19, Thứ trưởng yêu cầu tỉnh Vĩnh Phúc cần tiếp tục đẩy mạnh tiêm chủng an toàn hiệu quả và đúng thời hạn về tiêm vắc xin; đảm bảo tiêm mũi nào chắc chắn an toàn mũi đó.

Hơn 170 người đã đến quán bar Sunny

Tại cuộc họp, UBND tỉnh Vĩnh Phúc cho biết: Ngày 30/4 tỉnh đã nhận được thông báo của trạm Kiểm tra Biên phòng nhập cảnh Hữu Nghị Quan nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa về việc chuyên gia người Trung Quốc nhập cảnh từ Việt Nam có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2. Chuyên gia này nhập cảnh vào Việt Nam ngày 9/4 và cách ly tập trung tại khách sạn Như Nguyệt 2 TP Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 tỉnh Vĩnh Phúc, UBND tỉnh, Sở Y tế, Công an tỉnh đã khẩn trương điều tra, rà soát, cách ly y tế và lấy mẫu xét nghiệm toàn bộ các trường hợp F1 và F2 có liên quan đến bệnh nhân người Trung Quốc, khoanh vùng dịch tễ tất cả các địa điểm đi, đến và nơi ở của trường hợp mắc và nghi ngờ mắc COVID-19 ở Phúc Yên; phối hợp với Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vận chuyển an toàn các trường hợp nghi ngờ và có liên quan để khẳng định chẩn đoán với COVID-19 và cách ly, điều trị.

Toàn cảnh cuộc họp của Bộ Y tế với UBND tỉnh Vĩnh Phúc (Ảnh - BYT)

Qua truy vết, tỉnh đã tìm ra 92 F1, 178 F2, 57 F3; đã xét nghiệm 98 mẫu; cách ly y tế 104 trường hợp (Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương: 10, Phòng khám đa khoa Quang Hà: 25, Trung tâm Y tế thành phố Vĩnh Yên: 14, Bệnh viện Đa khoa Phúc Yên: 54, Trung tâm Y tếTam Dương: 1).

Đặc biệt, tính đến 16h ngày 2/5, tỉnh đã truy vết được 174 trường hợp có đến quán bar Sunny từ ngày 24/4 đến nay. Tỉnh tiếp tục rà soát để đưa vào cách ly tập trung.

Nhanh chóng giải trình tự gene của các ca bệnh

Ông Đặng Quang Tấn - Cục trưởng Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế - nhận định: Tỉnh cần tiếp tục truy vết các trường hợp liên quan vì quán bar Sunny là môi trường kín, người ra vào nhiều từ ngày 24/4 đến nay.

Về xét nghiệm, Viện trưởng Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương Đặng Đức Anh khẳng định sẽ sẵn sàng hỗ trợ Vĩnh Phúc. Hiện, Viện đang giải trình tự gene của các ca bệnh Vĩnh Phúc có liên quan đến chuyên gia Trung Quốc.

Về công tác điều trị, PGS.TS. Lương Ngọc Khuê- Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh - yêu cầu tỉnh cần rà soát lại tất cả các bệnh viện trên địa bàn về thực hiện bộ tiêu chí an toàn bệnh viện. “Tỉnh phải coi dịch đã xuất hiện trên địa bàn từ 9 ngày trước, ngay từ khi chuyên gia xuất hiện chứ không phải là đến khi có kết quả xét nghiệm mới là có dịch, do đó đề nghị tỉnh chỉ đạo ngành y tế quán triệt, thực hiện nghiêm yêu cầu về bệnh viện an toàn phòng chống dịch COVID-19. Tất cả các phòng khám tư nhân, phòng khám đa khoa, y học cổ truyền phải được giám sát chặt. Phải cố gắng giám sát sớm, phát hiện sớm những trường hợp nghi nghờ, xét nghiệm ngay để khẩn trương phòng chống dịch”- ông Khuê nhấn mạnh.

Cục trưởng Cục Quản lý Khám chữa bệnh cũng cho hay, Cục sẽ chỉ đạo các bệnh viện phối hợp với ngành y tế Vĩnh Phúc trong công tác phòng chống dịch.