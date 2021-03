1 người tử vong, 2 người nguy kịch sau khi ăn pate chay: Bộ Y tế vào cuộc

Đây là nội dung chính trong văn bản Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế gửi Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản về việc điều tra, xử lý vụ nghi ngờ ngộ độc do sử dụng pate chay.

Cục An toàn thực phẩm cho biết: Cục đã nhận được thông tin về 3 trường hợp đều sống ở thị trấn An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương nghi ngờ ngộ độc Botulinum liên quan đến việc sử dụng sản phẩm pate chay.

Hiện, 1 bệnh nhân đã tử vong tại Bệnh viện Chợ Rẫy, 1 bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện 115 và 1 bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 2. Cả 3 trường hợp này đều liên quan đến bữa ăn trưa ngày 20/3 tại một ngôi miếu cách nhà khoảng 2 km (chưa rõ địa chỉ cụ thể).

Sau khi nắm được thông tin về vụ việc, ông Nguyễn Thanh Phong - Cục trưởng Cục An toàn thực phẩm, Bộ Y tế – Tổ trưởng Tổ công tác giúp việc Ban chỉ đạo liên ngành Trung ương về an toàn thực phẩm - đề nghị Cục Quản lý chất lượng Nông Lâm sản & Thủy sản – Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phải chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan chức năng quản lý theo lĩnh vực được phân công xác minh, điều tra nguyên nhân vụ việc, chỉ đạo việc truy xuất nguồn gốc, tạm dừng việc lưu thông, sử dụng sản phẩm pate nghi ngờ và xử lý theo quy định của pháp luật.

Nhằm khẩn trương tìm ra nguyên nhân khiến 1 người tử vong, 3 người nguy kịch sau khi ăn pate, Cục An toàn thực phẩm cũng đã yêu cầu Ban Quản lý An toàn thực phẩm TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh, Sở Y tế tỉnh Bình Dương điều tra, xử lý sự cố an toàn thực phẩm trên địa bàn.

Ngay trong chiều nay, ngày 26/3, Cục An toàn thực phẩm đã nhận được báo cáo của Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm tỉnh Bình Dương về kết quả điều tra sơ bộ vụ ngộ độc nghi do độc tố Botulinum.

Để tăng cường bảo vệ sức khoẻ cho người dân, Cục An toàn thực phẩm đề nghị Sở Y tế chỉ đạo và phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền tại địa phương thông báo rộng rãi cho cộng đồng để những người dân đã từng đến tham dự bữa trưa ngày 20/3 tại Miếu Chiêu Liêu (Khu dân cư Chánh Nghĩa, thành phố Thủ Dầu Một) đến khai báo tại cơ sở y tế gần nhất. Mhững trường hợp có biểu hiện bất thường về sức khoẻ phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được thăm khám và điều trị kịp thời.

Bộ Y tế cũng chỉ đạo Sở Y tế tỉnh Bình Dương tiếp tục điều tra nguồn gốc các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm được sử dụng trong bữa ăn khiến người dân ngộ độc, đặc biệt lưu ý món chả và pate chay, xác định rõ cơ sở sản xuất, kinh doanh, hộ gia đình liên quan đến các loại thực phẩm, nguyên liệu thực phẩm đã sử dụng.