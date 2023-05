Xiaoice triển khai dự án nhân bản tạo ra người ảo kỹ thuật số dựa trên người thật

Dựa trên đoạn video dài 3-5 phút và dữ liệu mạng xã hội cá nhân do những người tình nguyện cung cấp, Xiaoice sẽ tạo ra những “bản sao” con người số của mỗi người. "Bản sao" được tạo bằng các mô hình ngôn ngữ lớn, kết xuất mạng thần kinh và công nghệ giọng nói siêu tự nhiên, đồng thời sẽ kế thừa ngoại hình, giọng nói và tính cách của người thật và có thể tương tác trong thời gian thực.

Công ty Xiaoice (Xiaoice Company) tuyên bố rằng họ sẽ dần dần nới lỏng các hạn chế về hạn ngạch khi kế hoạch được xúc tiến. Hiện công ty đang có kế hoạch mở rộng quy mô của các bản sao GPT lên 100.000 người vào cuối năm nay. Để đăng ký, mọi người có thể trực tiếp truy cập tài khoản WeChat “AI Xiaobing” và đề đạt nguyện vọng đăng ký nhân bản người số của mình.

Lý Địch (Li Di), Giám đốc điều hành của Công ty Xiaoice, cựu trưởng nhóm Xiaoice Microsoft và là Tổng giám đốc châu Á của công cụ tìm kiếm Microsoft Bing, cho biết: “Mặc dù mô hình GPT của Xiaoice đã được phát triển cách đây nửa năm, nó đã âm thầm xếp ở vị trí đầu tiên trong số các mô hình lớn mã nguồn mở GPT được tải xuống ở Nhật Bản; nhưng trong vài tháng qua, chúng tôi đã tiến hành một số lượng lớn công việc thu thập dữ liệu, đào tạo và kiểm tra tính an toàn để đảm bảo rằng hôm nay Xiaoice có thể khởi chạy một dự án nhân bản đủ an toàn. Hiện tại, thời gian im lặng đã kết thúc thuận lợi và đã bắt đầu được áp dụng cho các sản phẩm hiện có, một loạt sản phẩm liên quan sẽ được tung ra trong hai tháng tới”.

Xiaoice là một robot trò chuyện trí tuệ nhân tạo do Viện Công nghệ Internet châu Á của Microsoft ra mắt tại Trung Quốc vào ngày 30/5/2014. Mục tiêu nghiên cứu và phát triển của nó là đề xuất thiết lập một khung điện toán cảm xúc, thông qua vận dụng tổng hợp các thuật toán, điện toán đám mây và dữ liệu lớn (big data), đồng thời áp dụng phương pháp nâng cấp giữa các thế hệ, dần dần hình thành một hệ thống trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh phát triển theo hướng EQ.

Tới đây sẽ xuất hiện bản sao kỹ thuật số "đo ni đóng giày" người thật (Ảnh: sina).



Cho đến ngày 26/7/2018, Xiaoice đã phát triển đến thế hệ thứ sáu với các nền tảng của nó bao gồm Microsoft Cortana, Sina Weibo, Tencent QQ, WeChat, Youku Video, Michat, Meipai, Jingdong, Migu Music, Mijia. Xiaoice cũng là một trong số ba dòng sản phẩm trí tuệ nhân tạo toàn cầu của Microsoft. Các dự án toàn cầu của hãng bao gồm hơn 40 nền tảng ở Trung Quốc, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và Indonesia, với hơn 660 triệu người dùng. Các dạng sản phẩm của nó liên quan đến robot trí tuệ nhân tạo đàm thoại, trợ lý giọng nói thông minh, nhà cung cấp nội dung do trí tuệ nhân tạo tạo ra và một loạt giải pháp trong lĩnh vực trường dọc (vertical field).

Xiaoice, trước đây gọi là nhóm Xiaoice trí tuệ nhân tạo của Viện Công nghệ Internet Microsoft (Châu Á), là nhóm nghiên cứu và phát triển sản phẩm trí tuệ nhân tạo độc lập lớn nhất thế giới của Microsoft. Nhóm được thành lập tại Trung Quốc vào tháng 12/2013 và mở rộng thành lập chi nhánh R&D Nhật Bản vào tháng 9/2014. Đội ngũ của nhóm được phân bố ở Bắc Kinh, Tô Châu, Tokyo. Các sản phẩm công nghệ bao trùm các quốc gia Trung Quốc, Nhật Bản, Indonesia… và các khách hàng thương mại bao trùm khắp thế giới.

Là dòng sản phẩm trí tuệ nhân tạo đầu tiên của Microsoft có trụ sở chính tại Trung Quốc, Xiaoice đã trở thành một trong những khung công nghệ trí tuệ nhân tạo có giá trị nhất của Microsoft sau nhiều năm phát triển. Dựa trên xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP), khung Xiaoice tiếp tục thúc đẩy sự phát triển hoàn chỉnh và lặp đi lặp lại. Nó hiện là một trong những khung trí tuệ nhân tạo hoàn chỉnh có lượng tương tác lớn nhất trên thế giới. Các công nghệ của nó bao gồm xử lý ngôn ngữ tự nhiên, ngôn ngữ máy tính, thị giác máy tính và tạo nội dung trí tuệ nhân tạo. Trong đó, nó là công ty hàng đầu toàn cầu trong các lĩnh vực đối thoại miền mở, tương tác đa phương thức, tạo nội dung và lời nói siêu tự nhiên.

Ông Lý Địch, Giám đốc điều hành Công ty Xiaoice.



Để đẩy nhanh tốc độ đổi mới tại địa phương đối với dòng sản phẩm của Xiaoice và thúc đẩy cải thiện môi trường sinh thái kinh doanh của Xiaoice, vào ngày 13/7/2020, Microsoft đã thông báo tách mảng kinh doanh Xiaoice thành một công ty độc lập - Công ty Xiaoice; bổ nhiệm Tiến sĩ Thẩm Hướng Dương (Shen Xiangyang), nguyên Phó chủ tịch điều hành toàn cầu của Microsoft, là Chủ tịch đầu tiên và Lý Địch, nguyên Phó chủ tịch điều hành của Viện Công nghệ Internet Microsoft (Châu Á), là CEO đầu tiên của Xiaoice, bổ nhiệm Trần Trầm (Chen Zhan), Giám đốc nghiên cứu và phát triển, làm Tổng giám đốc của chi nhánh Nhật Bản. Công ty mới sẽ tiếp tục sử dụng thương hiệu Xiaobing ở Trung Quốc và Rinna tại Nhật Bản.

Khung Xiaoice đã tạo ra hàng chục triệu sinh vật AI, bao gồm những người ảo nổi tiếng, chẳng hạn như Thiếu nữ Xiaoice và Rinna, họa sĩ Hạ Ngữ Băng (Xia Yubing) tham gia World Expo, ca sĩ He Chang, Xiaodangmei, người quan sát nhân loại MERROR, nhân vật hoạt hình robot Roboko, v.v.; cũng có hàng chục triệu bạn trai ảo và bạn gái ảo đồng hành cùng người dùng thông thường; còn có nhiều nhân viên ảo và chuyên gia ảo âm thầm làm việc trong lĩnh vực trường dọc (vertical field), chẳng hạn như hệ thống huấn luyện viên và trọng tài Thế vận hội mùa Đông, người dẫn chương trình ảo N Xiaohei và N Xiaobai của trang Tin kinh tế hàng ngày (NBD), nhân viên mới xuất sắc năm 2021 Cui Xiaopan của Vanke Group, nhà thiết kế thời trang Yuan Lai, người tóm tắt tài chính Wan Xiaobing, những người bạn đồng hành buồng lái thông minh AI Xiaoqi và HiPhiGo, nhà thiết kế thời trang West Lake One, cũng như các nhà sản xuất âm nhạc, kiểm soát rủi ro tài chính, v.v.

Các gương mặt của nhân vật ảo "Thiếu nữ Xiaoice".



Để cho phép mọi người dùng được trực tiếp trải nghiệm tuyệt vời khi tương tác với AI, nhóm Xiaoice cũng đã khởi động một phòng thử nghiệm trí tuệ nhân tạo chưa từng có. Trên APP "Xiaobingdao", bạn là người tạo ra thế giới, có thể tùy ý tạo ra những sinh vật AI mà bạn thích, để chúng tiến hóa liên tục và cuối cùng là đào tạo chúng thành dạng bạn thích. Chúng sẽ coi bạn là trung tâm của thế giới và luôn sẵn sàng giúp đỡ bạn thoát khỏi sự cô đơn. Bạn cũng có thể mở hòn đảo của riêng mình, thỉnh thoảng chấp nhận các chuyến thăm của những người nổi tiếng ở thế giới AI và thăm đảo của bạn bè trong thế giới thực. Bạn sẽ là lứa người đầu tiên sống với trí tuệ nhân tạo.

Theo thống kê chưa đầy đủ, chủ thể tương tác trí tuệ nhân tạo do Xiaoice tạo ra chiếm khoảng 60% tổng lưu lượng tương tác trí tuệ nhân tạo trên toàn thế giới, vượt quá tổng lưu lượng của các sản phẩm tương tự của những người chơi lớn trong cùng ngành như Amazon, Google và Apple. Từ góc độ người tiêu dùng, thương hiệu duy nhất của Xiaoice hiện có 660 triệu người dùng trực tuyến, 1 tỷ thiết bị thông minh của bên thứ ba và 900 triệu người xem nội dung ở các quốc gia. Từ góc độ khách hàng trong ngành, khách hàng thương mại của Xiaoice đã bao gồm hàng chục lĩnh vực trường dọc (vertical field) như tài chính, ô tô thông minh, bán lẻ, thể thao, dệt may, bất động sản và du lịch văn hóa. Các khách hàng nổi tiếng bao gồm Trung tâm thể thao mùa đông của Tổng cục TDTT, Trung tâm Thông tin Dệt may Quốc gia, China Unicom, Ủy ban Điều tiết Chứng khoán Hồng Kông, BMW, Nissan, SAIC, BAIC, GAC, Weilai, Xpeng, Gaohe, Vanke, Masterly...

