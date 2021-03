WHO: Vaccine phòng COVID-19 dành cho những người mắc bệnh béo phì, tim mạch, hô hấp, đái tháo đường

Mới đây, nhóm chuyên gia tư vấn chiến lược (SAGE) về tiêm chủng của WHO đã đưa ra khuyến cáo tạm thời về việc sử dụng vaccine phòng COVID-19 của Oxford/AstraZeneca.

Vaccine dành cho người có bệnh lý nền

Theo WHO, trong khi nguồn cung ứng vaccine còn hạn chế, các chuyên gia các nướclà cần ưu tiên tiêm phòng cho cán bộ y tế là những người có nguy cơ cao phơi nhiễm bệnh và người cao tuổi, gồm những người từ 65 tuổi trở lên.

Theo đó, vaccine phòng COVID-19 được dành cho những người mắc các bệnh lý nền (béo phì, bệnh tim mạch, hô hấp, đái tháo đường) vì có nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn người bình thường.

Người mắc bệnh béo phì (Ảnh minh hoạ)

Mặc dù cần phải tiến hành thêm các nghiên cứu trên những người đang chung sống với HIV, mắc bệnh tự miễn hoặc những người bị suy giảm miễn dịch nhưng những người này có thể được tiêm vaccine nếu nằm trong các nhóm được khuyến cáo sau khi được cung cấp thông tin và tư vấn.

Ngoài ra, vaccine phòng COVID-19 có thể được tiêm cho những người đã từng mắc COVID-19. Tuy nhiên, những người từng mắc COVID-19 có thể hoãn việc tiêm vaccine khoảng 6 tháng sau khi nhiễm virus SARS-CoV-2 để trao cơ hội cho những người khác.

Phụ nữ mang thai có phải tiêm vaccinephòng COVID-19?

Việc mang thai khiến cho bà mẹ có nguy cơ mắc COVID-19 nặng hơn, nhưng hiện tại có rất ít số liệu đánh giá tính an toàn của vaccine trong thời kỳ mang thai.

Vì thế, phụ nữ mang thai có thể được tiêm vaccine nếu lợi ích của việc tiêm vaccine lớn hơn nguy cơ tiềm ẩn do vaccine gây ra. WHO không khuyến cáo ngưng cho con bú mẹ sau tiêm vaccine phòng COVID-19.

Phụ nữ mang thai (Ảnh minh hoạ)

WHO cũng khuyến cáo: phụ nữ mang thai có nguy cơ cao phối nhiễm với virus SARS-CoV-2 (ví dụ, cán bộ y tế) hoặc người mắc bệnh nền tăng nguy cơ mắc bệnh nặng.

Ai không nên tiêm vaccine phòng COVID-19?

WHO khuyến cáo: Những người có tiền sử có phản ứng dị ứng nặng với bất cứ thành phần nào của vaccine thì không nên tiêm. Vaccine phòng COVID-19 không khuyến cáo dùng cho người dưới 18 tuổi nhưng vẫn phải chờ kết quả của các nghiên cứu tiếp theo. Liều tiềm vaccine khuyến cáo là 2 liều, tiêm bắp (0.5ml mỗi liều) các liều, cách nhau từ 8 – 12 tuần.

Ủy ban Tư vấn Toàn cầu về An toàn Vaccine – là một nhóm các chuyên gia cung cấp hướng dẫn độc lập và có cơ sở khoa học chặt chẽ cho WHO về chủ đề sử dụng vaccine an toàn – đã nhận và đánh giá các báo cáo về các sự cố về tính an toàn nghi ngờ có khả năng gây ảnh hưởng quốc tế.

Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca (Ảnh - AFP)

Theo khuyến nghị của SAGE, WHO đã duyệt đưa hai phiên bản vaccine AstraZeneca/Oxford COVID-19 vào danh sách sử dụng khẩn cấp vào ngày 15/2, cho phép vaccine này được triển khai trên toàn cầu thông qua cơ chế COVAX. Vaccinenày do AstraZeneca-SK Bioscience (Hàn Quốc) và Viện Huyết thanh của Ấn Độ sản xuất.

Bộ Y tế cũng đã phê duyệt có điều kiện đối với vaccine này để sử dụng khẩn cấp trong phòng, chống dịch bệnh COVID-19 vào ngày 1/2.

Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca có hiệu lực 63,09% trên những người nhiễm SARS-CoV-2 có triệu chứng. Khoảng cách giữa các liều dài hơn trong khoảng thời gian từ 8 đến 12 tuần sẽ giúp vaccine có hiệu quả cao hơn.