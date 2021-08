Viện Công nghệ sinh học yêu cầu Công ty CPDP Vinh Gia đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VIPDERVIR-C

Sau khi VietTimes đăng tải bài viết: "Sản phẩm VIPDERVIR mới xong giai đoạn nghiên cứu tiền lâm sàng: Có được gọi là thuốc hay không?" với nội dung phản ánh về việc đặt tên sản phẩm đang trong giai đoạn nghiên cứu và thông tin về sản phẩm thực phẩm chức năng mang tên VIPDERVIR-C đang được lưu hành trên thị trường với quảng cáo có công dụng ngừa virus khiến người dân hiểu nhầm, chiều nay, 12/8, Viện Công nghệ sinh học (Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam) đã ra thông báo về một số thông tin liên quan đến sản phẩm thuốc thử nghiệm VIPDERVIR.

Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam cho biết: Vào ngày 10/8, Viện đã phối hợp với Bộ Y tế tổ chức buổi họp báo trực tuyến công bố kết quả nghiên cứu thành công giai đoạn tiền lâm sàng thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 có tên là VIPDERVIR. Đây là kết quả nghiên cứu của Viện Công nghệ sinh học thuộc Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam do PGS.TS. Lê Quang Huấn chủ trì, có sự đánh giá khoa học của cơ quan chuyên môn có thẩm quyền của Bộ Y tế.

PGS.TS. Lê Quang Huấn (bên phải) và cộng sự nghiên cứu thuốc thử nghiệm điều trị COVID-19 VIPDERVIR (Ảnh - Viện HLKHCNVN)

Trước đó trong cuộc họp ngày 7/8, Hội đồng Đạo đức trong nghiên cứu Y sinh học Quốc gia (Bộ Y tế) đã đánh giá cao kết quả nghiên cứu tiền lâm sàng và chấp thuận đề cương nghiên cứu lâm sàng trên người bệnh nhiễm virus SARS-CoV-2.

Hiện nay, trên một số báo điện tử và mạng xã hội đang có ý kiến khác nhau về sản phẩm thuốc thử nghiệm VIPDERVIR và thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VIPDERVIR-C do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia sản xuất và quảng cáo.

Về việc này, Viện Công nghệ sinh học đã có công văn nêu rõ việc Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia đơn phương sản xuất, đăng ký lưu hành thực phẩm bảo vệ sức khỏe VIPDERVIR-C là không đúng với nội dung hợp đồng hợp tác công nghệ sản xuất (chế phẩm VIPDERVIR) ký ngày 20/3 giữa Viện Công nghệ sinh học và Công ty Cổ phần dược phẩm Vinh Gia.

Chính vì thế, Viện Công nghệ sinh học yêu cầu Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia thay đổi tên thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VIPDERVIR-C để tránh gây hiểu nhầm cho người tiêu dùng.

Trước đó, trên mạng xã hội đã xuất hiện rất nhiều những bức ảnh quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VIPDERVIR-C của Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia.

Cụ thể, quảng cáo thực phẩm bảo vệ sức khoẻ VIPDERVIR-C cho rằng VIPDERVIR-C có tác dụng phòng bệnh do virus, giảm nguy cơ mắc các bệnh do virus, giúp rút ngắn thời gian mắc bệnh, giúp giảm biến chứng, mức độ biến chứng. Nhờ đó giúp hạn chế phải nằm viện điều trị tích cực, giảm nguy hiểm tính mạng,....

Thông tin với VietTimes, BS. Nguyễn Thanh Tùng – công tác tại một công ty dược phẩm đa quốc gia, có kinh nghiệm làm cho các tập đoàn dược phẩm đa quốc gia gần 20 năm – cho biết: Hiện nay trên thị trường có một sản phẩm thực phẩm chức năng tên rất giống với sản phẩm VIPDERVIR. Sản phẩm thực phẩm chức năng này tên đầy đủ là VIPDERVIR C, đã được Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cấp phép, có giấy tiếp nhận đăng ký bản công bố sản phẩm do Công ty Cổ phần Dược phẩm Vinh Gia sản xuất.

"Sau khi thông tin về thuốc điều trị COVID-19 VIPDERVIR được công bố, nhiều người dân có thể hiểu nhầm thuốc VIPDERVIR chính là sản phẩm thực phẩm chức năng VIPDERVIR C có tác dụng điều trị COVID-19 và bỏ tiền ra mua loại thực phẩm chức năng này vì tưởng là thuốc. Trong khi tiêu chuẩn của thuốc và thực phẩm chức năng hoàn toàn khác nhau" - BS. Tùng nói.