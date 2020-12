U xơ vòm mũi họng chảy máu không ngừng và các bệnh nguy hiểm khó tưởng tượng

BS. CK2. Nguyễn Tuấn Như - Trưởng khoa Tai – Mũi – Họng BV Nhi đồng 1 cho biết: “Bệnh nhân nam 13 tuổi được đưa vào nhập viện vì chảy máu mũi trái khó cầm. Bé vốn đã bị chảy máu mũi tái phát nhiều lần, mỗi lần chảy máu trên 30 phút, khó cầm. Trước khi chuyển tới BV Nhi Đồng 1, bé trai đã được nhập viện vào BV Đa khoa tỉnh Tây Ninh chẩn đoán viêm mũi, chảy máu mũi. Cho tới ngày 22/11/2020, em tới khám tại BV Nhi Đồng 1 vẫn đang trong tình trạng chảy máu mũi trái không thể cầm được”.

“Đây là dạng khối u không phổ biến, lành tính và cực kỳ nhiều mạch máu. Bệnh này hầu như chỉ xảy ra ở nam giới, tuổi khởi phát trung bình là 15 tuổi, với bệnh nhi nói trên thì sớm hơn. Ở tuổi 13, bé đã thường phải chịu tác động của chứng chảy máu khó cầm” – BS Tuấn Như nói.

BS cho biết, u xơ vòm mũi họng có khả năng lan vào nội sọ từ 10 - 20%; tỷ lệ tái phát cao tới 50%; thường dẫn tới nghẹt mũi, chảy máu mũi.

Bản chất u là sự tăng sinh các mạch máu, tổ chức xơ bao quanh hình thành các hồ máu nên rất dễ gây chảy máu nhiều. Đồng thời khối u xơ bám sát vào nền sọ vùng mũi họng và lách vào các cấu trúc lân cận, tạo nên nhiều chân bám chắc chắn, nhiều thùy, nhiều cuống, gây khó khăn cho việc phẫu thuật loại bỏ khối u, gia tăng nguy cơ chảy máu nặng khi tiến hành phẫu thuật cắt bỏ u.

Nhìn những bệnh nhi có vẻ ngoài khoẻ mạnh như bé trai 13 tuổi đến từ Tây Ninh, sẽ rất khó có thể tưởng tượng bé lâm vào cảnh thiếu máu. Nhưng BS khẳng định khối u sẽ dẫn tới bệnh thiếu máu mãn tính do bị chảy máu mũi quá nhiều lần.

Ngoài ra, nghẹt mũi có thể gây ứ trệ dịch tiết và cũng có thể dẫn đến nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân cũng có thể bị hạ huyết áp hoặc thiếu máu.

Bệnh nhi 13 tuổi sau điều trị u xơ vòm mũi họng tại BV Nhi Đồng 1 (Ảnh: BVCC)

Trước kia người bị u xơ vòm mũi họng được mô tả với bộ mặt khủng khiếp như nhãn cầu lồi ra khỏi hốc mắt, mũi nở rộng, má phồng lổn nhổn như đá cuội. Ngày nay chúng ta không còn thấy mức độ nặng nề như thế nữa vì bệnh đã được phát hiện sớm hơn. Bệnh nhân bị u xơ vòm mũi họng thường đến viện vì dấu hiệu chảy máu mũi đỏ tươi, tái phát từng đợt, ban đầu tự cầm, sau càng ngày càng chảy máu nhiều hơn và khó cầm máu hơn.

Nếu không điều trị kịp thời u xơ vòm mũi họng, bệnh nhân sẽ nói giọng mũi và có thể trở nên trầm trọng nếu tình trạng sưng to lên, ép khẩu cái mềm xuống. Sự bít tắc của lỗ vòi nhĩ có thể gây điếc và chảy tai. Nhức đầu do tiền sử viêm xoang mãn tính hoặc do chèn ép nội sọ. Áp lực lên mô đệm thị giác do khối u ăn mòn vào khoang sọ có thể gây nhìn đôi. Khối u chèn ép dây thần kinh thị giác có thể gây suy giảm thị lực.

Với bệnh nhi đến từ tỉnh Tây Ninh, BS Tuấn Như cho biết về tình trạng lúc nhập viện: “Niêm nhạt, môi hồng, chi ấm, chảy máu mũi trái khó cầm, hút sạch máu cũ thấy 1 khối trắng đục mũi trái. Ngay khi nhập viện, bệnh nhi được xử trí nhét mecrocel cầm máu, chích 2 ống Heamostop. Sau nhét mecrocel thì bệnh nhi ngưng chảy máu, họng sạch. Chẩn đoán lúc nhập viện: theo dõi u xơ vòm. Hướng điều trị tiếp theo: chụp Ctscan, tắc mạch, phẫu thuật lấy trọn u”.

Video clip BS tại BV Nhi Đồng 1 giúp bệnh nhi thoát u xơ vòm mũi họng (Nguồn: BVCC)

Sử dụng kỹ thuật mổ nội soi giúp giảm mất máu, ít biến chứng sau phẫu thuật hơn, giảm thời gian nằm viện.

Sau khi được các BS tại BV Nhi Đồng 1 chẩn đoán và có hướng điều trị chính xác, kết quả là, bệnh nhân được tắc mạch ngày 2/12/2020, hỗ trợ giảm chảy máu khi phẫu thuật và tái phát khối u, hậu phẫu 5 ngày, rút mecrocel mũi ngày 16/12/2020; đã được xuất viện ngày 18/12/2020.

Hiện tại, bệnh nhi khoẻ mạnh. BS Tuấn Như lưu ý gia đình bệnh nhi cần cho bé tái khám thường xuyên sau khi phẫu thuật để ngừa tái phát.