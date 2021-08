Trong ngày 2/8, cả nước có 7.455 ca mắc COVID-19 mới, gần 4.000 bệnh nhân khỏi bệnh

Tin COVID-19 hôm nay 2/8 mới nhất

Trong ngày 2/8, cả nước có gần 8.000 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 18h30 ngày 2/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 4.254 ca nhiễm mới, trong đó 7 ca nhập cảnh và 4.247 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (2.267), Bình Dương (453), Long An (445), Khánh Hòa (286), Đồng Nai (191), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Hà Nội (113), Cần Thơ (102), Đồng Tháp (66), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Đắk Lắk (14), Nghệ An (13), Hậu Giang (11), Bình Phước (8 ), Bình Định (7), Hà Tĩnh (7), Sơn La (6), Gia Lai (6), Thanh Hóa (5), Thừa Thiên - Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Đắk Nông (2), Hưng Yên (1), Kiên Giang (1) trong đó có 1.368 ca trong cộng đồng.

Trong ngày 2/8 ghi nhận 7.455 ca nhiễm mới, trong đó 10 ca nhập cảnh và 7.445 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (4.264), Bình Dương (949), Long An (445), Đồng Nai (380), Khánh Hòa (286), Cần Thơ (221), Hà Nội (159), Bà Rịa - Vũng Tàu (132), Tiền Giang (79), Đồng Tháp (77), Đà Nẵng (76), Vĩnh Long (50), Bình Thuận (46), Trà Vinh (31), Phú Yên (25), Bình Định (21), Nghệ An (21), Ninh Thuận (19), Quảng Nam (19), Kiên Giang (18), An Giang (17), Đắk Lắk (14), Ninh Bình (13), Đắk Nông (12), Hậu Giang (11), Hà Tĩnh (10), Thanh Hóa (9), Bình Phước (8 ), Gia Lai (7), Sơn La (6), Thừa Thiên Huế (4), Vĩnh Phúc (3), Lạng Sơn (3), Quảng Ngãi (3), Lâm Đồng (2), Hà Nam (2), Quảng Bình (2), Hưng Yên (1) trong đó có 2.344 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến chiều ngày 2/8, Việt Nam có 161.761 ca nhiễm trong đó có 2.272 ca nhập cảnh và 159.489 ca nhiễm trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 157.919, trong đó có 44.191 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 5/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp nhiễm mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn, Thái Bình.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Bộ Y tế đã vận động, huy động lực lượng chống dịch với gần 10.000 người tại Thành phố Hồ Chí Minh (8.293 người), Bình Dương (1.134 người) và các tỉnh thuộc khu vực phía Nam. Trong đó lực lượng của Bộ Y tế với gần 8.000 người; các tỉnh, thành phố khác khoảng gần 2.000 người.

Bộ Y tế thành lập Tổ công tác điều phối máy thở phục vụ điều trị người bệnh COVID-19 toàn quốc do Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Trường Sơn làm Tổ trưởng.

- 3.808 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày 2/8. - Tổng số ca được điều trị khỏi: 46.965 ca. - Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 436 ca. - Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 14 ca. - Ngày 2/8 Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch COVID-19 thông báo bổ sung 389 (1307-1695) ca tử vong tại 4 tỉnh, thành phố như sau: + Tại thành phố Hồ Chí Minh từ ngày 17/7-2/8: 354 ca + Tại Bình Dương từ ngày 17-24/7: 025 ca + Tại Đồng Nai từ ngày 29/7-2/8: 06 ca + Tại Long An từ ngày 31/7-2/8: 04 ca - Trong 24 giờ qua đã thực hiện 102.792 xét nghiệm cho 319.556 lượt người. - Số lượng xét nghiệm từ 27/4 đến nay đã thực hiện 6.315.936 mẫu cho 17.855.329 lượt người. Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 6.415.219 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều.

Trưa nay 2/8, Hà Nội có thêm 52 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 31 ca lây nhiễm cộng đồng

Trưa nay, ngày 2/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Tính từ 7 giờ ngày 2/8 đến 12 giờ ngày 2/8 thành phố đã ghi nhận 52 ca mắc mới trong đó: 31 ca tại cộng đồng và 21 ca tại khu cách ly.

Phân bố theo quận, huyện: Đông Anh (13); Thanh Trì (8); Đống Đa (7); Hai Bà Trưng (5); Hoàng Mai (4); Hoàn Kiếm (3); Gia Lâm (2); Bắc Từ Liêm (2); Hà Đông (2); Tây Hồ (1); Thường Tín (1); Mê Linh (1); Quốc Oai (1).

Phân bố theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (39); Liên quan BV Phổi Hà Nội (5); Sàng lọc ho sốt (4); Nhà thuốc Láng Hạ (3); Tân Mai-Hoàng Mai (1).

Như vậy từ 18 giờ ngày 1/8 đến 12 giờ ngày 2/8, Hà Nội ghi nhận thêm 97 ca mắc mới.

52 ca mắc mới gồm các bệnh nhân sau:

Chùm liên quan đến BV Phổi Hà Nội

(1) P.T.H.T, nữ, sinh năm 1989

- Đ/C: Phương Mai, Đống Đa

- Dịch tễ: BN là NVYT khoa Nội 4, Là F1, đưuọc cách ly tại viện từ 26/7, ngày 01/8 có triệu chứng được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(2) N.T.D, nữ, sinh năm 1993

- Đ/C: Bạch Đằng, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: BN là người bệnh điều trị tại Khoa Nội 5 từ ngày 09/7, được XN nhiều lần âm tính, ngày 01/8 có triệu chứng, được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(3) N.A.H, nam, sinh năm 1998

- Đ/C: Đông Hội, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là người bệnh điều trị tại Khoa Nội 5 từ ngày 03/7, được XN nhiều lần âm tính, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(4) Đ.T.H, nữ, sinh năm 1965

- Đ/C: Bát Tràng, Gia Lâm

- Dịch tễ: BN là người bệnh điều trị tại Khoa Nội 5 từ ngày 19/7, được XN nhiều lần âm tính, ngày 01/8 có triệu chứng, được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(5) H.T.H, nữ, sinh năm 1991

- Đ/C: Trung Mầu, Gia Lâm

- Dịch tễ: BN là Nhân viên y tế tại BV Phổi, được cách ly tại BV từ ngày 26/7, đã có XN nhiều lần âm tính. Ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho kết quả dương tính

Chùm ho, sốt thứ phát

(1) N.T.H, nữ, sinh năm 1980

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: BN là F1, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(2) N.T.T.T, nữ, sinh năm 1978

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bn là F1, ngày 01/8 đưuọc lấy mẫu cho KQXN dương tính

(3) K.T.M, nữ, sinh năm 1957

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bn thuộc khu vực phong tỏa tại xã Liên Ninh, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(4) P.T.V, nữ, sinh năm 1933

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bn thuộc khu vực phong tỏa tại xã Liên Ninh, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(5) N.T.M.L, nữ, sinh năm 2004

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: Bn thuộc khu vực phong tỏa tại xã Liên Ninh, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(6) P.Q.M, nam, sinh năm 2012

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: BN Là F1, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 30/7 (XN Lần 1 âm tính). Ngày 31/7 có triệu chứng, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(7) P.X.D, nam, sinh năm 1982

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: BN Là F1 được chuyển cách ly tập trung từ ngày 30/7 (XN Lần 1 âm tính). Ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(8) P.Q.A, nữ, sinh năm 2015

- Đ/C: Liên Ninh, Thanh Trì

- Dịch tễ: BN Là F1, được chuyển cách ly tập trung từ ngày 30/7 (XN Lần 1 âm tính). Ngày 31/7 có triệu chứng, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(9) N.T.B, nữ, sinh năm 1953

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(10) N.V.A, nữ, sinh năm 1979

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(11) N.N.M, nữ, sinh năm 2018

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(12) N.T.L, nữ, sinh năm 1992

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(13) N.H.P, nữ, sinh năm 2020

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là F1, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(14) Đ.T.T, nữ, sinh năm 1947

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: Bn là hàng xóm, ngay gần nhà BN i, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(15) T.N.A, nữ, sinh năm 2004

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là con, là F1, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(16) Đ.T.D, nữ, sinh năm 1965

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là hàng xóm và là F1. Ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(17) T.N.T, nam sinh năm 1968

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là hàng xóm và là F1. Ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(18) V.T.T, nữ, sinh năm 1960

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là hàng xóm và là F1. Ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(19) V.T.H, nam, sinh năm 1962

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN là chồng, F1, bị K phổi giai đoạn 4 nên hàng ngày thường xuyên ở trong nhà ko ra ngoài, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(20) V.Đ.C, nam, sinh năm 1979

- Đ/C: TT Đông Anh, Đông Anh

- Dịch tễ: BN thuộc chùm ho, sốt thứ phát. Ngày 01/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính

(21) N.T.T, nữ, sinh năm 1968

- Đ/C: Thanh Lương, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: BN là F1, ngày 31/7 có triệu chứng, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(22) H.T.D, nữ, sinh năm 1988

- Đ/C: Tân Mai, Hoàng Mai

- Dịch tễ: BN là Nhân viên kế toán của công ty Thanh nga, trong phòng làm việc cũng đã có 1 F0. Ngày 31/7 được chuyển cách ly tại BV Hà Đông, được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(23) N.T.P, nữ, sinh năm 1957

- Đ/C: Hàng Gai, Hoàn Kiếm

- Dịch tễ: BN là F1, ngày 28/7 đã được chuyển cách ly tập trung. Ngày 01/8 có triệu chứng được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(24) H.T.T, nữ, sinh năm 1973

- Đ/C: Tiền Phong, Mê Linh

- Dịch tễ: BN là F1, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(25) T.T.N, nữ, sinh năm 1975

- Đ/C: Văn Chương, Đống Đa

- Dịch tễ: BN là F1, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(26) Đ.T.H, nam, sinh năm 1985

- Đ/C: Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: Bn là người đưuọc lấy mẫu XN sàng lọc cộng đồng theo kế hoạch của SYT, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(27) N.T.L, nữ, sinh năm 1949

- Đ/C: Nguyễn Trãi, Thường Tín

- Dịch tễ: BN là F1, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(28) N.T.N.T, nữ, sinh năm 1962

- Đ/C: Thổ Quan, Đống Đa

- Dịch tễ: BN là F1, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(29) D.Q.A, nam, sinh năm 2016

- Đ/C: Chương Dương, Hoàn Kiếm

- Dịch tễ: BN là người sống trong khu vực phong tỏa từ ngày 28/7, ngày 31/7 được lấy mẫu XN sàng lọc cho KQ mẫu gộp dương tính, n gày 01/8 lấy mẫu đơn cho KQ dương tính khẳng định

(30) T.T.T.H, nữ, sinh năm 1980

- Đ/C: Bưởi, Tây Hồ

- Dịch tễ: BN là F1 ,ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(31) N.A.T, nữ, sinh năm 2017

- Đ/C: Hải Bối, Đông Anh

- Dịch tễ: Bn là F1. Ngày 01/8 đưuọc lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(32) L.H.D, nam, sinh năm 2008

- Đ/C: Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

- Dịch tễ: BN là con. Là F1, ngày 01/8 đưuọc lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(33) V.V.N, nam, sinh năm 1962

- Đ/C: Thịnh Liệt, Hoàng Mai

- Dịch tễ: Bn là, chuyển cách ly tập trung từ ngày 28/7. Ngày 31/7 có triệu chứng, được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(34) L.H.B.K, nữ, sinh năm 2008

- Đ/C: Thịnh Liệt, Hoàng Mai

- Dịch tễ: Bn là, chuyển cách ly tập trung từ ngày 28/7. Ngày 30/7 có triệu chứng, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(35) N.T.H, nam, sinh năm 1971

- Đ/C: Chương Dương, Hoàn Kiếm

- Dịch tễ: Bn là F1, chuyển cách ly tập trung từ ngày 28/7. Ngày 01/8 có triệu chứng, được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(36) N.T.H, nữ, sinh năm 1986

- Đ/C: Đông Yên, Quốc Oai

- Dịch tễ: Bn là F1 r, chuyển cách ly tập trung từ 27/7. Ngày 01/8 có triệu chứng được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(37) Đ.T.T.H, nữ, sinh năm 1999

- Đ/C: Ngã Tư Sở, Đống Đa

- Dịch tễ: BN là nhân viên công ty Artex Vina, cùng phòng làm việc và là F1, được chuyển cách ly tập trung từ 25/7. ngày 01/8 đưuọc lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(38) N.C.N, nam, sinh năm 2011

- Đ/C: Thanh Lương, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: Bn là F1, ngày 01/8 được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

(39) Đ.T.C, nam, sinh năm 1999

- Đ/C: Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng

- Dịch tễ: BN sống tại ngõ 651 Minh Khai, thuộc khu vực phong tỏa do liên quan đến công ty Thanh Nga có nhiều ca dương tính. Ngày 01/8 được lấy mẫu XN sàng lọc cho KQ dương tính

Chùm liên quan đến nhà thuốc 95 Láng Hạ

(1) Đ.T.T.M, nữ, sinh năm 1976

(2) L.T.B.N, nữ, sinh năm 1992

(3) C.Đ.T, nam, sinh năm 1948

BN sống tại ngõ 651 Minh Khai, thuộc khu vực phong tỏa do liên quan đến công ty Thanh Nga có nhiều ca dương tính. Ngày 01/8 được lấy mẫu XN sàng lọc cho KQ dương tính

- Đ/C: Láng Hạ, Đống Đa

- Dịch tễ: Cả 3 BN đều là F1, là người mua thuốc tại nhà thuốc Vinapharma, được chuyển cách ly tập trung từ 25/7. Ngày 30/7 có triệu chứng, được lấy mẫu XN cho KQ dương tính.

Chùm liên quan đến sàng lọc ho, sốt cộng đồng

(1) P.T.L, nữ, sinh năm 1961

- Đ/C: Dương Nội, Hà Đông

- Dịch tễ: BN có triệu chứng, được lấy mẫu XN sàng lọc cho kết quả dương tính

(2) Đ.C.C, nam, sinh năm 1963

- Đ/C: Dương Nội, Hà Đông

- Dịch tễ: BN có triệu chứng, được lấy mẫu XN sàng lọc cho kết quả dương tính

(3) H.T.N, nữ, sinh năm 1973

- Đ/C: Cổ Nhuế, Bắc Từ Liêm

- Dịch tễ: BN là người bán trứng tại chợ Đồng Xa, Mai Dịch, Cầu Giấy từ ngày 27/7-29/7. Ngày 30/7 xuất hiện triệu chứng chủ động đi khám tại BV 198 được làm XN test nhanh dương tính, được BV lấy mẫu gửi BV Nhi TW xét nghiệm cho KQ dương tính.

(4) T. X. L, nam, sinh năm 2003

- Đ/C: Thanh Trì, Hoàng Mai

- Dịch tễ: BN là cán bộ phục vụ tại khu cách ly, hàng ngày làm nhiệm vụ phát cơm, dọn rác tại khu cách ly, ngày 31/7 có triệu chứng được lấy mẫu cho KQ dương tính

Chùm Tân Mai, Hoàng Mai

(1) N.X.H, nam, sinh năm 1989

- Đ/C: Xuân La, Tây Hồ

- Dịch tễ: BN là chồng, được cách ly tại nhà từ ngày 18/7. Ngày 01/8 có triệu chứng được lấy mẫu XN cho KQ dương tính

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4/2021): 1.344 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 820 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 524 ca.

Sáng 2/8, Hà Nội có thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có tới 38 ca lây nhiễm cộng đồng

Sáng nay, ngày 2/8, Sở Y tế Hà Nội cho biết: Từ 18 giờ ngày 1/8 đến 6 giờ ngày 2/8, Hà Nội đã phát hiện thêm 45 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 7 ca phát hiện tại khu cách ly và 38 ca phát hiện tại cộng đồng.

Phân bố theo chùm ca bệnh: Ho sốt thứ phát (41); Liên quan nhà thuốc 95 Láng Hạ - Đống Đa (01); Tân Mai- Hoàng Mai (1), 90 Nguyễn Khuyến (1), Sàng lọc ho sốt (1).

45 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Thuộc chùm ho sốt thứ phát (41)

(1) Đ.T.N, nữ, 1998, sống ở Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 ngày 28/7 tiếp xúc BN145767, ngày 31/7 được lấy mẫu kết quả dương tính. Hiện tại đang có triệu chứng sốt.

(2) N.T.L.C, nữ, 2000, sống ở Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 ngày 28/7 tiếp xúc BN145767, ngày 30/7 BN có triệu chứng sốt ho đau họng được lấy mẫu kết quả dương tính.

(3) N.N.M.P, nam, 2016, sống ở Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống cùng nhà với các BN Đ.T.N và N.T.LC, ngày 01/8 BN có triệu chứng sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính.

(4) N.L.T, nữ, 2007, sống ở Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm, sống cùng nhà với các BN Đ.T.N và N.T.L.C, ngày 01/8 BN có triệu chứng sốt, được lấy mẫu kết quả dương tính.

(5) P.N.K, nam, 2013, sống ở Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tiếp xúc lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(6) P.V.T, nam, 1989, sống ở Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tiếp xúc lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính

(7) N.T.H, nữ, 1991, sống ở Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tiếp xúc lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính

(8) Đ.H.P, nam, 2019, sống ở Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tiếp xúc lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính

(9) N.T.H, nữ, 1989, sống ở Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 – sống cùng nhà BN N.T.N, tiếp xúc lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính

(10) Đ.H.N, nữ, 2021, sống ở Vọng Hà, CHương Dương, Hoàn Kiếm, là F1 – sống cùng nhà BN Nguyễn Thị Năm, tiếp xúc lần cuối ngày 31/7 được lấy mẫu XN kết quả dương tính

(11) T.T.N, nữ, 1942, sống ở Vọng Hà, Chương Dương, Hoàn Kiếm. BN sống trong khu vực phong tỏa, liên quan đến các BN dương tính trước đó. Ngày 01/8 được lấy mẫu XN kết quả dương tính.

(12) Đ.N.L, nữ, 2000, sống ở Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, là F1 của BN N.C.T. Làm tại công ty thực phẩm Hải Lộc địa chỉ số 9 Ngô Sĩ Liên, Văn Miếu, Đống Đa, Hà Nội. Ngày 31/7, xuất hiện triệu chứng ho, sốt, đau rát họng, khó thở. Ngày 1/8, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện)

(13) Đ. T. K. T, nữ, 1964, sống ở Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa, Hà Nội, là F1 của BN Nguyễn Cẩm Tú. Ngày 28/7, xuất hiện đau rát họng, ho, sốt. Hàng ngày có đi chợ khu vực ngõ Văn Chương. Ngày 1/8, được lấy mẫu kết quả dương tính với SARS-CoV-2 (CDC Hà Nội thực hiện)

(14-25) (14) H.V.T, nam, 1999; (15) T.V.Q, nam, 1992 ;(16) B.C.C, nam, 1989; (17) M.V.L, nam, 2001; (18) V.V.N, nam, 1995; (19) Đ.V.B, nam, 1995;(20) Q.C.C, nam, 1994; (21)H.T.L, nữ, 1986; (22) H.V.K, nam, 1991; (23) H.V.T, nam 1972; (24) Đ.T.O, nữ, 1974; (25) M.T.Đ, nữ, 1986.

Các bệnh nhân đều sống ở 182 ngõ 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(26) N.T.K.N, nữ, 1977, sống ở Long Biên, là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(27) N.T.M, nữ,1991, sống ở Hữu Từ, Hữu Hòa, Thanh Trì, là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(28) N.T.T.H, nữ, 1977, sống ở Bắc Linh Đàm, Đại Kim, Hoàng Mai. BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

(29) N.T.H, nam, 1981, sống ở Phòng 16, VP6 Hoàng Liệt, Hoàng Mai. BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(30) Đ.T.H, nữ, 1970, sống ở Tân Thụy, Phúc Đồng, Long Biên. BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(31) H.T.Y, nữ, 1984, sống ở Bạch Đằng, Chương Dương, Hoàn Kiếm. BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(32) H.T.D, nữ, 1999, sống ở Tân Mai, Tân Mai, Hoàng Mai. BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(33) Đ.V.H, nam, 1999, sống ở Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng. BN là F1 (làm cùng công ty) của BN V.N.A. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(34) N.K.N, nam, 1966, sống ở Xóm Núi, Tiên Hùng, Nguyễn Khê, Đông Anh. BN là F1 của BN 109478, được lấy mãu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung từ 27/7. Ngày 30/7 BN xuất hiện đau rát họng, sốt nhẹ được chuyển về khu cách ly BV Đông Anh điều trị, lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện)

(35) N.T.H, nam, 1991, sống ở Thượng Thanh, Long Biên, là F1 của BN 133686. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm kết quả dương tính (BV Đức Giang thực hiện)

(36) P.G.L, nữ, 2006, sống ở Thịnh Yên Phố Huế, Hai Bà Trưng, là F1 của BN 78675, được lấy mẫu lần 1 ngày 23/7 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 31/7 được lấy mẫu xét nghiệm lần 2, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(37) N.P.K.A, nữ, 2013, sống ở Bảo Linh, Phúc Tân, Hoàn Kiếm. BN là F1 (sống cùng nhà) của BN 123693 đã được xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung. Ngày 1/8 BN xuất hiện ho, sốt được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(38) N.V.T, nam, 1953; (39) N.V.T, nam, 2000, sống ở Thôn 9, Phùng Xá, Thạch Thất, là các F1 (sống cùng nhà) của BN C.T.X. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính.

(40) N.T.H, nữ, 1965, sống ở Kính Nỗ, Uy Nỗ, Đông Anh. BN là F1 (sống cùng nhà) của BN N.V.T. Ngày 1/8 được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

(41) N.V.M, nam, 1993, sống ở Thọ Am, Liên Ninh, Thanh Trì. BN là F1 của BN 123685, được lấy mẫu lần 1 âm tính và cách ly tập trung từ 28/7. Ngày 1/8 BN được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Chùm nhà thuốc 95 Láng Hạ (01)

(1)Đ.N. Đ, nữ, sinh năm: 2002, sống ở Tân ấp, Phúc xá, Ba Đình, Hà Nội, là F1 của BN Nguyễn Thị Thu Hảo - Tây Hồ. Ngày 22/7, Lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển CLTT Lâm nghiệp. Ngày 1/8, lấy xét nghiệm lần 2 kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm Tân Mai – Hoàng Mai (1)

C.N.V, nam, 2009, sống ở An Thượng, Hoài Đức, là F1 của BN 62831được lấy mẫu xét nghiệm lần 1 âm tính và chuyển cách ly tập trung ngày 21/7. Ngày 1/8 BN xuất hiện đau họng được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả dương tính ( CDC Hà Nội thực hiện)

Chùm 90 Nguyễn Khuyến- Đống Đa (1)

(1)L.T.L, nữ, 1975 ,sống ở Kim Liên, Đống Đa, là F1 của BN 53850, đã được cách ly tập trung và xét nghiệm 2 lần âm tính. Ngày 29/7 BN xuất hiện tiêu chảy, ngày 1/8 được lấy mẫu lần 3, kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Chùm Sàng lọc ho sốt (1)

(1)N.T.C, nữ, 1955, sống ở ngõ 154 Thụy Khuê, Tây Hồ. BN vào BV Tim HN trong tình trạng suy hô hấp, truỵ tim mạch (3 ngày trước đó có rối loạn tiêu hoá, sốt), được làm test nhanh khánh nguyên âm tính và cấp cứu nhưng sau đó ngừng tuần hoàn và tử vong lúc 4 h sáng nay 1/8. BN được lấy mẫu làm khẳng định kết quả dương tính(BV Thanh Nhàn thực hiện)

Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 1.292 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 789 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 503 ca.

Sáng 2/8, cả nước có 3.201 ca mắc COVID-19 mới, TP.HCM gần 2.000 ca

Theo Bộ Y tế, tính từ 18h30 ngày 1/8 đến 6h ngày 2/8 trên Hệ thống Quốc gia quản lý ca bệnh COVID-19 ghi nhận 3.201 ca nhiễm mới, trong đó 03 ca nhập cảnh và 3.198 ca ghi nhận trong nước.

Số ca ghi nhận trong nước gồm TP. Hồ Chí Minh (1.997), Bình Dương (496), Đồng Nai (189), Cần Thơ (119), Tiền Giang (79), Đà Nẵng (76), Vĩnh Long (50), Hà Nội (46), Bình Thuận (46), An Giang (17), Kiên Giang (17), Bình Định (14), Ninh Bình (13), Đồng Tháp (11), Đắk Nông (10), Nghệ An (8 ), Thanh Hóa (4), Hà Tĩnh (3), Lâm Đồng (2), Gia Lai (1) trong đó có 976 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Tính đến sáng ngày 02/8, Việt Nam có 157.507 ca nhiễm trong đó có 2.265 ca nhập cảnh và 155.242 ca mắc trong nước.

Số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 153.672, trong đó có 40.383 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 4/62 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Điện Biên, Quảng Ninh, Bắc Kạn.

Có 9 tỉnh, thành phố không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Lào Cai, Ninh Bình, Kon Tum, Hà Giang, Sơn La, Lai Châu, Tuyên Quang, Quảng Trị, Nam Định.

Ngày 31/7, Đoàn công tác của Bộ Y tế do Bộ trưởng Nguyên Thanh Long làm trưởng đoàn tới làm việc với UBND tỉnh Vĩnh Long, Tiền Giang về công tác phòng chống dịch, điều trị bệnh nhân COVID-19 trên địa bàn.

Đến ngày 31/7/2021, TP.HCM đã được phân bổ 3 triệu liều, ước khoảng 22,3% nhu cầu tiêm chủng cho người từ 18 tuổi trở lên, đạt tỷ lệ phân bổ cao nhất cả nước đến thời điểm này.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 43.157 ca. Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 432 ca. Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca. Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 6.213.144 mẫu cho 17.535.773 lượt người. Trong ngày có 209.156 liều vắc xin phòng COVID-19 được tiêm. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 6.415.219 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 5.756.155 liều, tiêm mũi 2 là 659.064 liều.

Hà Nội phát hiện 21 ca dương tính với SARS-CoV-2 liên quan đến Công ty thực phẩm Thanh Nga

CDC Hà Nội vừa có báo cáo nhanh về 21 trường hợp dương tính liên quan đến Công ty Thực phẩm Thanh Nga, quận Hai Bà Trưng.

Cụ thể, lúc 17giờ 30 ngày 1/8, sau khi nhận được thông báo về chùm ca bệnh gồm 20 trường hợp mới mắc COVID-19 liên quan tới Công ty thực phẩm Thanh Nga tại địa chỉ 82/651 Hai Bà Trưng. Đội đáp ứng nhanh số 2 của CDC Hà Nội đã ngay lập tức xuống địa bàn phối hợp cùng TTYT tế quận Hai Bà Trưng điều tra truy vết và xử lý ổ dịch.

Kết quả cụ thể như sau:

Thông tin ca chỉ điểm là BN V.N.A., nữ, sinh năm 2000. Địa chỉ tại 170 Văn Chương, Văn Chương, Đống Đa. Nghề nghiệp là sinh viên thực tập tại Công ty TP Thanh Nga đến hết ngày 30/7/2021, địa chỉ 82/651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Ngày 28/7, bệnh nhân xuất hiện ho, sốt, đau họng, đến khám tại BV đa khoa Xanh Pôn cho kết quả sàng lọc dương tính SARS-CoV-2, ngày 31/7 kết quả khẳng định tại CDC Hà Nội.

Công ty TP Thanh Nga có 2 cơ sở gồm: Cơ sở chính tại 15/651 Minh Khai, Hai Bà Trưng và kho đông lạnh tại địa chỉ 82/651 Minh Khai (nơi có nhiều nhân viên sinh sống), hoạt động lĩnh vực cung cấp thịt bò. Tổng số nhân viên: 43 người.

Tại địa chỉ ngõ 651 Minh Khai có 5 công ty cùng làm việc là: Công ty Tân Ngọc Lan; Công ty Thiên Linh; Công ty Minh Long, Công ty Liên Thái Bình, Công ty CP tập đoàn Century Hoàng.

Thông tin các ca bệnh

Ngày 31/7, TTYT quận Hai Bà Trưng đã tiến hành điều tra xác minh và lấy mẫu tổng số 30 trường hợp F1 BN V.N.A., trong đó 3 trường hợp được chuyển cách ly tại BV đa khoa Hà Đông; 27 trường hợp còn lại cách ly trên địa bàn quận Hai Bà Trưng, cụ thể: 24 người tại địa chỉ Công ty (16 người sống tại công ty và 8 người từ địa phương khác đến cách ly), 3 trường hợp cách ly tại nhà;

Ngày 1/8, CDC Hà Nội xét nghiệm khẳng định thêm 20 trường hợp nhân viên công ty dương tính mới là F1 của BN V.N.A. Cộng dồn 21 trường hợp dương tính liên quan Công ty TP Thanh Nga.

Cụ thể như sau:

1 BN145749 V.N.A., sinh năm 2000, sinh viên thực tập, địa chỉ tại 170 Văn Chương, Đống Đa.

2. BN H.V.T., sinh năm 1991, nhân viên giao hàng, nơi ở tại 82/ 651 Minh Khai, Thanh Lương, Hai Bà Trưng, Hà Nội.

3. BN T.V.Q., sinh năm 1992, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty.

4. BN N.T.K.N. , sinh năm 1977, nhân viên văn phòng, nơi ở tại Long Biên.

5. BN B.C.C., sinh năm 1989, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty.

6 .BN M.V.L. , sinh năm 2001, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty

7. BN V.V.N., sinh năm 1995, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty

8. BN Đ.V.B., sinh năm 1995, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty

9. BN N.T.M., sinh năm1991, nhân viên văn phòng, nơi ở tại ngõ 13 Đại Khang Hữu Từ, Hữu Hòa, Thanh Trì

10. BN N.T.T.H., sinh năm 1977, nhân viên văn phòng, nơi ở tại CT4B Bắc Linh Đàm Đại Kim, Hoàng Mai

11. BN N.T.H. sinh năm 1981 , nơi ở tại CH 3616VP6 Hoàng Liệt, Hoàng Mai

12. BN Q.C.C., sinh năm 1994, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty

13. BNH.T.L. , sin năm1986, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty

14.BN H.V.K., sinh năm 1991, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty

15. BN Đ.T.H. , sinh năm 1970, nhân viên văn phòng, nơi ở 10/2 Phúc Đồng, Long Biên

16. BN H.V.T. , sinh năm 1972, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty

17. BN Đ.T.O., sinh năm 1974, nhân viên giao hàng, nơi ở tại công ty

18. BN M.T.Đ. , sinh năm 1986, nhân viên đóng hàng, nơi ở tại công ty

19. BN H.T.Y. sinh năm 1984, nhân viên văn phòng, nơi ở tại 7/193 Bạch Đằng, Chương Dương Độ, Hoàn Kiếm

20. BN H.T.Q. , sinh năm 1999, nhân viên văn phòng, nơi ở 1P/147B/81 Tân Mai, Hoàng Mai, Hà nội

21. BN Đ.V.H. , sinh năm 1999, nơi ở số 32 ngõ A1 phố 8/3 Quỳnh Mai, Hai Bà Trưng

Ngay sau khi xác định các ca nhiễm trên, CDC Hà Nội đã phối hợp với TTYT Hai Bà Trưng và các đơn vị liên quan tiến hành điều tra lịch trình di chuyển và người tiếp xúc với các bệnh nhân dương tính. Kết quả điều tra và xử lý (tính đến ngày 20 giờ, ngày 1/8):

Tiến hành phong tỏa tạm thời khoảng 300 hộ với 1.000 nhân khẩu, các trường hợp xác định đã được liên hệ chuyển điều trị bệnh viện Bắc Thăng Long.

Tổng số F1 được xác định là 17 người. Trong đó 10 F1 lấy mẫu ngày 31/7 có kết quả xét nghiệm âm tính, 7 trường hợp còn lại lấy mẫu 1/8 chưa có kết quả xét nghiệm

Tổng số người liên quan, người trong khu vực ổ dịch khoanh vùng đã được lấy mẫu: 750 người (trong đó 500 mẫu gộp sàng lọc cộng đồng và 230 người sống trong ngõ 651 Minh Khai) gửi BV Xanh Pôn hiện chưa có kết quả.