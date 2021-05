Trong giờ làm việc, một nữ điều dưỡng ở BV Bệnh Nhiệt đới TW bất ngờ bị bệnh nhân COVID-19 tấn công

Chiều nay, ngày 15/5, trên mạng xã hội đã lan truyền bài viết về một nữ điều dưỡng ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương bị chính bệnh nhân mắc COVID-19 do mình điều trị tấn công.

Nội dung bài viết như sau: “Đang họp giao ban bệnh viện, nhận được tin 1 nữ điều dưỡng bị bệnh nhân COVID-19 lao vào phòng hành chính khoa to tiếng, rồi bóp cổ vì yêu cầu bạn ý cung cấp số điện thoại của Giams đốc Bệnh viện và bạn ấy đang cố giải thích là bạn ấy không có và chờ bạn ấy gọi điện thoại báo cáo lãnh đạo khoa. Nghĩ đến 1 nữ điều dưỡng chắc cao tầm 1m50, nặng khoảng bốn mấy cân đó bị bệnh nhân bóp cổ mà nước mắt không kìm lại được, cứ tuôn rơi… Lúc đó, lại nhận được tin có bệnh nhân COVID-19 có diễn biến, cần thăm khám luôn. Vừa khóc, vừa mặc quần áo phòng hộ chạy ra buồng bệnh khám bệnh nhân. Xử trí xong bệnh nhân, quay lại thấy các bạn điều dưỡng lầm lũi đẩy xe cơm đi phát cơm cho các bệnh nhân, cho cả người vừa bóp cổ đồng nghiệp của mình…Làm sao để vững vàng bước tiếp đây??? Làm sao để trả lời được câu hỏi vì sao mình chọn công việc này???”

Bài viết về nữ điều dưỡng bị bệnh nhân COVID-19 tấn công (Ảnh - Minh Thuý)

Những dòng chia sẻ này đã nhận được nhiều sự quan tâm, đồng cảm của rất nhiều người trên Facebook.

Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh là Bệnh viện tuyến đầu trong cuộc chiến chống dịch COVID-19. Ngày 5/5, Bệnh viện đã phải phong tỏa sau khi ghi nhận chùm ca bệnh. Các y, bác sĩ Bệnh viện vẫn đang vừa cách ly vừa điều trị cho bệnh nhân COVID-19.

Sau khi thông tin về một nữ điều dưỡng bị tấn công được chia sẻ trên mạng xã hội, PV đã liên hệ với TS.BS. Phạm Ngọc Thạch - Giám đốc Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương – để làm rõ thông tin này.

Trao đổi với PV, TS.BS. Phạm Ngọc Thạch xác nhận: Có thông tin về trường hợp nữ điều dưỡng bị bệnh nhân COVID-19 tấn công ở Bệnh viện. Sự việc này xảy ra tại Khoa Nội tổng hợp ở Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

"Bệnh nhân COVID-19 tấn công nữ điều dưỡng là một nam bệnh nhân đang cách ly, điều trị tại Khoa Nội tổng hợp. Bệnh nhân này đã to to tiếng chửi bới, sau đó tấn công một nữ điều dưỡng. “Khi sự việc vừa xảy ra, lực lượng bảo vệ của Bệnh viện đã có mặt kịp thời để can thiệp, đồng thời, chỉ đạo kiểm tra làm rõ. Sự việc cũng đã được báo cáo lên Bộ trưởng Bộ Y tế" – TS. Thạch nói.

Theo ông Thạch, nguyên nhân xảy ra sự việc đang được xác minh làm rõ, nhưng có thể một phần là do trạng thái tinh thần của bệnh nhân không ổn định, dễ bị bức xúc, kích động sau một thời gian dài phải cách ly, điều trị COVID-19.

Trước đây, tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã có nhiều trường hợp bệnh nhân mắc COVID-19 bất hợp tác trong quá trình điều trị, thậm chí dùng các lời lẽ thô tục để lăng mạ y, bác sĩ.