Vài tuần trước, một chuyên gia bán dẫn 66 tuổi, từng làm việc tại Samsung Electronics và SK hynix, đã bị các công tố viên Hàn Quốc truy tố vì cáo buộc đánh cắp bí mật công nghiệp hàng đầu trị giá hàng triệu USD để thiết lập một cơ sở sản xuất chất bán dẫn tương tự ở Trung Quốc.

Chuyên gia này, được biết tới là "bậc thầy về năng suất sản xuất", trước đây là giám đốc điều hành cấp cao của Samsung Electronics - nhà sản xuất chip nhớ hàng đầu thế giới. Ông là người ba lần giành giải thưởng "nhân viên Samsung tự hào" hàng năm của Samsung. Sau 18 năm làm việc tại cường quốc điện tử, năm 2001, ông gia nhập Hynix Semiconductor, công ty sau này trở thành SK hynix, đối thủ cạnh tranh gay gắt nhất của Samsung trong lĩnh vực chip nhớ toàn cầu. Ở đó, ông là "thế lực ngầm" trong việc cải thiện sản lượng sản xuất chip của SK.

Khi ông được bổ nhiệm làm giám đốc điều hành của một công ty do chính phủ Trung Quốc đầu tư vào năm 2020, các cơ quan tình báo của Seoul đã gióng lên hồi chuông cảnh báo về hoạt động gián điệp kinh tế và đánh cắp công nghệ.

Các công tố viên địa phương cho biết vị cựu giám đốc này đã thuê khoảng 200 cựu kỹ sư của Samsung và SK, đồng thời bị cáo buộc đã đánh cắp các thông số kỹ thuật chính của nhà máy cũng như thiết kế của Samsung.

Trong khi các công tố viên cho biết nghi phạm "đã cố gắng thiết lập không thành công" một dòng chip sao chép ở thành phố Tây An của Trung Quốc, nơi Samsung vận hành các cơ sở sản xuất chip tiên tiến, các nguồn tin cho biết hàng triệu bộ dữ liệu đã bị đánh cắp.

"Vụ việc này là một hồi chuông cảnh tỉnh đối với các công ty công nghệ lớn của Hàn Quốc và chính quốc gia này. Các kỹ thuật viên, nhà nghiên cứu và kỹ sư tại Samsung và SK đang là mục tiêu của các đặc vụ Trung Quốc. Mối quan tâm chính là việc tìm hiểu nơi ở của những công nhân lành nghề và tri thức khó hơn nhiều hơn là kiểm soát sự di chuyển của sản phẩm thông qua các biện pháp hạn chế và thắt chặt kiểm soát xuất khẩu", một cựu giám đốc điều hành cấp cao của Samsung, người cũng đã được các đại lý Trung Quốc tiếp cận để làm việc tại một công ty bán dẫn Trung Quốc, cho biết.

"Bởi vì các công nghệ liên quan đến chất bán dẫn và pin, được coi là rất quan trọng đối với ngành công nghiệp quốc phòng, đã trở nên khó đánh cắp hơn nhiều, tôi cho rằng những nỗ lực của chính phủ Trung Quốc nhằm tìm kiếm các kỹ sư bán dẫn và pin lành nghề sẽ tăng lên", ông nói thêm.

Vì Hàn Quốc là quê hương của các nhà sản xuất pin và chip bộ nhớ hàng đầu thế giới bao gồm LG Energy Solution và Samsung SDI, quốc gia này thường là mục tiêu được nhắm đến của các vụ đánh cắp bí mật công nghệ. Dữ liệu do Cơ quan Tình báo Quốc gia (NIS) cung cấp cho thấy 93 trường hợp nghi ngờ là gián điệp công nghiệp đã được phát hiện từ năm 2018 đến năm ngoái. Các ngành công nghiệp bán dẫn, màn hình và pin là những mục tiêu chính của tội phạm này.

Tác động đối với nền kinh tế của đất nước thông qua việc mất tài sản trí tuệ là một trong những mối quan tâm chính của các quan chức Hàn Quốc. Theo ước tính của Liên đoàn Công nghiệp Hàn Quốc (FKI), một tổ chức vận động hành lang kinh doanh hàng đầu, chi phí hàng năm cho hành vi trộm cắp tài sản trí tuệ của đất nước nằm trong khoảng từ 56 nghìn tỉ won đến 60 nghìn tỉ won. Trung Quốc chịu trách nhiệm cho ít nhất 85% con số đó.

Park Hyeong-kwan, Giáo sư tại khoa quản lý cảnh sát tại Đại học Gachon, cho biết: “Gián điệp công nghiệp đã trở thành một vấn đề quan trọng trong quan hệ Mỹ-Trung, và mối quan hệ của Seoul với Bắc Kinh cũng sẽ như vậy”. Ông nói thêm rằng tình báo kinh tế ngày càng tăng của Trung Quốc nhắm mục tiêu vào các quan chức Mỹ và các giám đốc điều hành kinh doanh có kinh nghiệm của Mỹ đã trở thành lý do chính cho các hạn chế công nghệ của đất nước này.

Các mối đe dọa bảo mật tiềm ẩn

Các quan chức chính phủ được The Korea Times liên hệ cho biết Hàn Quốc đang phải đối mặt với những đe dọa an ninh tiềm ẩn do các hoạt động gián điệp công nghiệp có trụ sở tại Trung Quốc gây ra".

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đang cố gắng hết sức để thúc đẩy ngành công nghiệp màn hình, pin và quan trọng hơn là chất bán dẫn của Bắc Kinh, khi ông coi Mỹ là đối thủ cạnh tranh chính của mình, đặc biệt là về khoa học tiên tiến và năng lực quân sự.

Tuy nhiên cho đến nay, Trung Quốc vẫn không thực hiện được mục tiêu đầy tham vọng của mình là tăng mạnh nguồn cung chip trong nước. Bắc Kinh vẫn đi sau Đài Bắc và Seoul hai đến ba thế hệ về hiệu quả sử dụng chip.

Thêm vào đó, họ vẫn cần sự giúp đỡ liên tục của Samsung và SK hynix để cải thiện tỷ lệ tự cung cấp chip, vẫn duy trì ở mức khoảng 27% vào năm 2022. Đến năm 2025, Trung Quốc đặt mục tiêu đạt tỷ lệ tự cung tự cấp là 70%.

Một quan chức cấp cao của chính phủ Hàn Quốc nói rằng các cơ quan chuyên trách đang tiến hành hàng loạt nỗ lực để xử lý tốt hơn các hoạt động gián điệp kinh tế, mặc dù quan chức này thừa nhận chính phủ không thể áp đặt rộng rãi hơn các biện pháp hạn chế nhằm vào Trung Quốc. Ông nói: “Sẽ là một cách tiếp cận khôn ngoan đối với Hàn Quốc để ngăn chặn bất kỳ nỗ lực chuyển giao công nghệ bất hợp pháp nào cho Trung Quốc”.

Các quan chức tại Văn phòng Sở hữu Trí tuệ Hàn Quốc (KIPO) cho biết cơ quan nhà nước có kế hoạch tăng phạm vi điều tra về hành vi trộm cắp công nghệ nói chung và tăng số lượng điều tra viên. "KIPO được thiết lập để hợp tác chặt chẽ với các cơ quan thực thi pháp luật của đất nước, bên cạnh NIS và Bộ An ninh Nội địa Hoa Kỳ để ngăn chặn hoạt động gián điệp kinh tế (công nghiệp). Ngoài ra, chúng tôi sẽ tăng gấp đôi tiền phạt và hình phạt, cũng như mang lại lợi ích cho những người tố cáo", một quan chức KIPO cho biết.

Chỉ có 47 người trong 445 vụ án gián điệp kinh tế bị kết án tù từ năm 2019 đến 2022, theo các công tố viên địa phương.

Bất chấp quyết định của Trung Quốc cấm Micron Technology bán chất bán dẫn của họ tại địa phương, tất cả các công ty chip lớn của Hoa Kỳ bao gồm NVIDIA, AMD, Qualcomm và Intel cùng với các nhà sản xuất thiết bị chip hàng đầu đều rất quan tâm đến việc bán sản phẩm của họ tại Trung Quốc.

Trong bối cảnh trí tuệ nhân tạo (AI) ở Trung Quốc đang đang dần đạt được những bước đột phá, Hoa Kỳ đang vật lộn với các mối đe dọa tiềm ẩn từ điều này, các quan chức tình báo giấu tên cho biết Bắc Kinh sẽ cố gắng theo dõi các chuyên gia chip của cả Hoa Kỳ và Hàn Quốc.

"Khi cuộc cạnh tranh giữa Washington và Bắc Kinh tiếp tục diễn ra, Ủy ban Công nghiệp Chiến lược Tiên tiến của Quốc hội sẽ yêu cầu NIS, KIPO và các cơ quan thực thi pháp luật tìm cách tăng thời hạn tù cho các vụ gián điệp kinh tế", một nhà lập pháp từ Đảng Quyền lực Nhân dân (Hàn Quốc) cho biết.

Theo Korea Times