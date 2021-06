Tin Covid-19 hôm nay 21/6:

Đang cập nhật thêm...

---

Tối nay, cả nước có 135 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM dẫn đầu với 70 ca

Bộ y tế cho biết: Tính từ 12h đến 18h ngày 21/6, cả nước có 135 ca mắc mới (BN13349-13483) gồm 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Kiên Giang (1), An Giang (1) và 133 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (70), Bắc Giang (30), Bình Dương (21), Bắc Ninh (6), Đà Nẵng (4), Hưng Yên (2); trong đó 130 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Hôm nay, có 224 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Trong ngày 21/6, Việt Nam ghi nhận thêm 272 ca mắc mới gồm: 5 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (2), Hải Dương (1), Kiên Giang (1), An Giang (1) và 267 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (166), Bắc Giang (51), Bình Dương (21), Bắc Ninh (13), Nghệ An (5), Đà Nẵng (4), Tiền Giang (2), Hà Tĩnh (2), Hưng Yên (2), Trà Vinh (1); trong đó 258 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 18h ngày 21/6: Việt Nam có tổng cộng 11.780 ca ghi nhận trong nước và 1.703 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.210 ca, trong đó có 2.679 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

19 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.544.659 xét nghiệm cho 5.776.150 lượt người.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2 (Lần 1: 377; Lần 2: 132; Lần 3: 141). Số ca tử vong: 69 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.453 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

An Giang

BN13360 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh An Giang: nữ, 53 tuổi, địa chỉ tại huyện An Phú, tỉnh An Giang. Ngày 19/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Long Bình, tỉnh An Giang và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh An Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện An Phú, tỉnh An Giang.

Kiên Giang

BN13375 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang: nữ, 49 tuổi, địa chỉ tại huyện Cù Lao Dung, tỉnh Sóc Trăng. Ngày 19/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Kiên Giang. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế thành phố Hà Tiên, tỉnh Kiên Giang.

Bình Dương

BN13349-BN13359, BN13361-BN13368, BN13372, BN13374 ghi nhận tại tỉnh Bình Dương: 18 ca liên quan ổ dịch Công ty Housewares - TP. Thuận An, 2 ca liên quan ổ dịch chợ đầu mối Hóc Môn - TP. Hồ Chí Minh, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bình Dương.

TP. Đà Nẵng

BN13369-BN13371, BN13373 ghi nhận tại TP. Đà Nẵng: là các trường hợp F1, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Hưng Yên

BN13376-BN13377 ghi nhận tại tỉnh Hưng Yên: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

Bắc Giang

BN13378-BN13407 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Ninh

BN13408-BN13413 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 1 ca là F1 của BN8757 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Quế Võ, 2 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

TP. Hồ Chí Minh

BN13414-BN13483 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 49 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly; 14 ca liên quan đến Công ty Trung Sơn, Khu công nghiệp Tân Tạo, quận Bình Tân; 7 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Thêm 2 ca tử vong số 68 và 69 vì COVID-19, có bệnh lý nền nặng

Tiểu ban điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: 2 ca tử vong số 68 và 69 đều là người cao tuổi, có bệnh lý nền nặng liên quan COVID-19.

Như vậy, tính đến thời điểm này, cả nước có 3 ca tử vong trong ngày hôm nay.

Ca tử vong thứ 68 là bệnh nhân 6891, nữ, 86 tuổi, sống ở Việt Yên, Bắc Giang.

Ngày 25/5, bệnh nhân có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 và được đưa vào Bệnh viện Dã chiến số 2 Bắc Giang. Ngày 29/5, bệnh nhân xuất hiện khó thở nhiều, sốt dao động 37.2 -39 độ C, thở oxy Sp O2 94%, viêm phổi và được chuyển đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang.

Ngày 4/6, bệnh nhân được chuyển đến Trung tâm Hồi sức tích cực Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Giang. Bệnh nhân được điều trị tích cực: thở máy, lọc máu, kháng sinh, kháng virus, kháng đông. Bệnh nhân đã được hội chẩn quốc gia, được điều trị tích cực, nhưng do bệnh quá nặng, bệnh nhân cao tuổi, diễn biến xấu dần, nên không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong ngày 20/6 vì sốc nhiễm khuẩn, ARDS, suy đa tạng, viêm phổi do COVID-19 trên bệnh nhân suy tim, lão suy.

Ca tử vong thứ 69 là bệnh nhân 12007, nữ, 67 tuổi, sống ở Quận Bình Chánh, TP Hồ Chí Minh. Bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp, đái tháo đường type 2 đang điều trị thuốc tại địa phương (không rõ loại), hội chứng cushing do dùng thuốc nam giảm đau nhiều năm.

Ngày 15/6 bệnh nhân được xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 có kết quả dương tính, chuyển nhập viện Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi.

Từ ngày 16/6 bệnh nhân xuất hiện triệu chứng lâm sàng viêm phổi, chụp X-quang phổi tổn thương thâm nhiễm đáy phổi 2 bên, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết. Bệnh nhân được điều trị tích cực: thở máy qua nội khí quản, kháng sinh, kháng virus, thuốc điều chỉnh vận mạch, nhưng tình trạng bệnh nhân diễn biến xấu dần, trên nền cao tuổi, nhiều bệnh lý nền nặng, sức đề kháng kém, bệnh nhân tử vong lúc 1h30 ngày 21/6. vì sốc nhiễm khuẩn, suy đa tạng, viêm phổi nặng biến chứng suy hô hấp tiến triển do COVID-19 trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, hội chứng cushing.

---

Cụ ông 75 tuổi mắc COVID-19 tử vong vì viêm phổi, suy đa tạng

Chiều nay, ngày 21/6, Tiểu ban Điều trị, Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19 cho biết: Ca tử vong 67 là bệnh nhân 11592, nam, 75 tuổi, sống ở quận 8, TP. Hồ Chí Minh.

Bệnh nhân được chuyển đến Bệnh viện điều trị COVID-19 Củ Chi sau khi có kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2 ngày 14/6.

Khi vào viện, bệnh nhân được chẩn đoán mắc COVID-19, đái tháo đường type 2, tăng huyết áp, rối loạn lipid máu.

Trong quá trình điều trị tại Bệnh viện do diễn biến nặng dần, suy hô hấp tiến triển, nhiễm khuẩn huyết, rối loạn vận mạch không hồi phục, bệnh nhân được điều trị tích cực: thở máy, kháng sinh theo kháng sinh đồ, chống đông, kháng viêm, dinh dưỡng, chăm sóc toàn diện.

Bệnh nhân đã được hội chẩn với Khoa Hồi sức tích cực của Bệnh viện Nhân dân Gia Định, do tuổi cao, bệnh nền nặng, đáp ứng điều trị kém, bệnh không qua khỏi. Bệnh nhân tử vong lúc 10h45 ngày 20/6 vì viêm phổi do COVID-19, biến chứng suy hô hấp tiến triển, nhiễm trùng huyết, suy đa tạng, sốc nhiễm khuẩn trên bệnh nhân tăng huyết áp, đái tháo đường type 2, rối loạn lipid máu.

---

Trưa nay, cả nước có 90 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM "nóng" với 63 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 12h ngày 21/6, cả nước có 90 ca mắc mới (BN13259-13348) gồm: 2 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh và 88 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (63), Bắc Giang (16), Nghệ An (4), Bắc Ninh (3), Hà Tĩnh (2); trong đó 87 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 12h ngày 21/6: Việt Nam có tổng cộng 11.647 ca ghi nhận trong nước và 1.701 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 10.077 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

20 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4 đến nay đã thực hiện 2.489.314 xét nghiệm cho 5.566.429 lượt người.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2: (Lần 1: 381; Lần 2: 135; Lần 3: 137). Số ca tử vong: 66 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.229 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Tây Ninh

BN13259-BN13260 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Ngày 18/6, từ nước ngoài nhập cảnh Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Mộc Bài, tỉnh Tây Ninh và được cách ly ngay sau nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu, tỉnh Tây Ninh.

Bắc Ninh

BN13261-BN13263 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: 2 ca là F1 của BN11084 đã được cách ly, 1 ca liên quan đến ổ dịch Khu công nghiệp Khắc Niệm. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Bắc Giang

BN13264-BN13274, BN13276-BN13280 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Hà Tĩnh

BN13275, BN13281 ghi nhận tại tỉnh Hà Tĩnh: 1 ca là F1 của BN10548, 1 ca là F1 của BN10631, đã được cách ly từ trước. Kết quả xét nghiệm ngày 21/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, tỉnh Hà Tĩnh.

Nghệ An

BN13286-BN13289 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: 1 ca là F1 của BN11440 đã được cách ly, 3 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 20-21/6 dương tính với SARS-CoV-2

TP. Hồ Chí Minh

BN13282-BN13285, BN13290-BN13348 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 38 ca là các trường hợp F1, 24 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca liên quan đến Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

---

Sáng 21/6: Cả nước vó 47 ca mắc COVID-19 mới

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h ngày 20/6 đến 6h ngày 21/6, cả nước có 47 ca mắc mới (BN13212-13258) gồm 1 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Hải Dương và 46 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (33), Bắc Giang (5), Bắc Ninh (4), Tiền Giang (2), Nghệ An (1), Trà Vinh (1); trong đó 41 ca được phát hiện trong khu cách ly hoặc khu đã được phong toả.

Tính đến 6h ngày 21/6: Việt Nam có tổng cộng 11.559 ca ghi nhận trong nước và 1.699 ca nhập cảnh. Số lượng ca mắc mới tính từ ngày 27/4 đến nay: 9.989 ca, trong đó có 2.445 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

20 tỉnh (Yên Bái, Quảng Ngãi, Quảng Ninh, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Tuyên Quang, Sơn La, Ninh Bình, Thanh Hóa, Thái Nguyên, Hưng Yên, Hải Phòng, Tây Ninh, Gia Lai, Bạc Liêu, Điện Biên, Đắk Lắk, Đồng Tháp, Thái Bình, Vĩnh Phúc) đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới trong cộng đồng.

Số lượng xét nghiệm từ 29/4/2021 đến nay đã thực hiện 2.489.314 xét nghiệm cho 5.566.429 lượt người.

Số ca âm tính với SARS-CoV-2( Lần 1: 381; Lần 2: 135; Lần 3: 137). Số ca tử vong: 66 ca. Số ca điều trị khỏi: 5.229 ca.

Thông tin chi tiết các ca mắc mới:

Hải Dương

BN13257 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương: nam, 45 tuổi, địa chỉ tại huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh. Ngày 19/6, từ Pháp nhập cảnh Sân bay Vân Đồn - Quảng Ninh trên chuyến bay VN18 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 1 ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới tỉnh Hải Dương.

Bắc Ninh

BN13212-BN13215 ghi nhận tại tỉnh Bắc Ninh: đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Bắc Ninh.

Nghệ An

BN13216 ghi nhận tại tỉnh Nghệ An: nam, 6 tuổi, địa chỉ tại huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An; là F1 của BN12644, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2.

Bắc Giang

BN13217-BN13221 ghi nhận tại tỉnh Bắc Giang trong khu cách ly và khu vực đã được phong tỏa, liên quan đến công nhân làm tại các khu công nghiệp. Kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Tiền Giang

BN13222-BN13223 ghi nhận tại tỉnh Tiền Giang: là F1 của BN11784, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 18/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Long Định, tỉnh Tiền Giang.

TP. Hồ Chí Minh

BN13224-BN13256 ghi nhận tại TP. Hồ Chí Minh: 29 ca là các trường hợp F1 đã được cách ly, 3 ca liên quan đến nhóm truyền giáo Phục hưng, 1 ca đang điều tra dịch tễ. Kết quả xét nghiệm ngày 19/6/2021 dương tính với SARS-CoV-2.

Trà Vinh

BN13258 ghi nhận tại tỉnh Trà Vinh: nam, 33 tuổi, địa chỉ tại huyện Trà Cú, tỉnh Trà Vinh; có tiền sử đi về từ TP. Hồ Chí Minh, đã được cách ly. Kết quả xét nghiệm ngày 20/6 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện đang cách ly, điều trị tại Bệnh viện dã chiến số 1 tỉnh Trà Vinh.

Số người cách ly: Tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe (cách ly): 172.746, trong đó: Cách ly tập trung tại Bệnh viện: 1.937; Cách ly tập trung tại cơ sở khác: 40.264; Cách ly tại nhà, nơi lưu trú: 130.545

Có thêm 60.955 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19 trong ngày 20/6. Tính đến 16h ngày 20/6, tổng cộng đã thực hiện tiêm 2.422.643 liều vắc xin phòng COVID-19. Trong đó, số người đã được tiêm đủ 2 mũi vắc xin phòng COVID-19 là 121.683 người.