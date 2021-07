Tin Covid-19 tối 20/7: Cả nước có thêm 2.640 ca mắc mới, riêng TP. HCM có 1.803 ca

Tin Covid-19 hôm nay 20/7 mới nhất

---

Tối 20/7: Cả nước có 2.640 ca mắc COVID-19 mới, riêng TP. HCM có 1.803 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 18h30 ngày 20/7, cả nước có 2.640 ca mắc mới gồm 5 ca nhập cảnh và 2.635 ca ghi nhận trong nước tại 27 tỉnh thành. Trong đó, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận số ca nhiều nhất với 1.803 ca.

Trong ngày 20/7 có 4.795 ca mắc mới, trong đó 06 ca nhập cảnh và 4.789 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3322), Bình Dương (578), Đồng Nai (162), Tiền Giang (133), Đồng Tháp (66), Đà Nẵng (61), Khánh Hoà (53), Hà Nội (46), Long An (46), Cần Thơ (45), Vĩnh Long (43), Phú Yên (39), Bến Tre (34), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Ninh Thuận (22), Kiên Giang (20), Bình Thuận (14), Hậu Giang (10), Đắk Lắk (10), Vĩnh Phúc (9), An Giang (8 ), Nghệ An (8 ), Bình Phước (6), Bạc Liêu (4), Bắc Ninh (4), Lâm Đồng (3), Quảng Nam (3), Bình Định (3), Hưng Yên (3), Quảng Ngãi (2), Kon Tum (2), Lạng Sơn (1), Gia Lai (1), Bắc Giang (1), Đắk Nông (1) trong đó có 728 ca trong cộng đồng.

Kon Tum lần đầu tiên kể từ khi dịch xảy ra đã ghi nhận 2 ca mắc

Tính đến chiều ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 62.820 ca mắc, trong đó 60.735 ca trong nước và 2.085 ca nhập cảnh.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 59.165 ca, trong đó có 8.669 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 11/59 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Ngày 20/7 có 396 bệnh nhân được công bố khỏi bệnh.

Tổng số ca được điều trị khỏi: 11.443 ca.

Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 123 ca.

Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca

Tử vong: Hôm nay chưa ghi nhận ca tử vong

Trong 24 giờ qua đã thực hiện 72.279 xét nghiệm cho 296.067 lượt người.

Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.661.532 xét nghiệm cho 12.486.026 lượt người.

Tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.305.501 liều, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 liều, tiêm mũi 2 là 309.791 liều.

Hiện, Bộ Y tế chuẩn bị tiếp nhận 100 máy xét nghiệm RT-PCR và 63 máy tách chiết (giá trị khoảng 120 tỷ đồng) cho công tác phòng chống dịch COVID-19 của Tập đoàn Vingroup - Công ty CP tài trợ.

Bộ Y tế kiến nghị với TP. Hồ Chí Minh:

Bổ sung thêm nhân lực hỗ trợ lấy mẫu xét nghiệm, truy vết, theo dõi các ca bệnh nhân F0 tại khu cách ly tạm thời trong khi chờ đợi chuyển đến bệnh viện điều trị, đặc biệt là tại các điểm nóng.

Chỉ đạo việc tiếp nhận và bố trí ổn định cho các cán bộ, sinh viên của trường đại học, cao đẳng tham gia hỗ trợ và xây dựng kế hoạch cụ thể cho hoạt động của đoàn này để tránh việc lãng phí nguồn lực.

Cần giãn bớt các lao động nhập cư ở các khu vực có nhiều nhà trọ để đảm bảo việc giãn cách, ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh tại các khu vực này.

Tiếp tục tăng cường xét nghiệm cho khu có nguy cơ cao và khu có nguy cơ

Chỉ đạo các bệnh viện nhanh chóng tiếp nhân các bệnh nhân F0 chuyển biến nặng ở tuyến dưới chuyển lên để được điều trị kịp thời, tránh diễn biến nặng và tăng nguy cơ tử vong.

Cung cấp thêm máy thở HFNC và trang thiết bị bảo hộ, rà soát hệ thống cung cấp ô xy và bình ô xy cho các bệnh viện để bảo đảm đáp ứng nhu cầu cấp cứu, điều trị bệnh nhân.

Kiên quyết đề nghị dừng hoạt động đối với các doanh nghiệp chưa đảm bảo yêu cầu phòng chống dịch.

---

Trưa 20/7: Hà Nội tiếp tục có tới 21 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm

Trưa nay, ngày 20/7, Sở Y tế Hà Nội đã phát hiện thêm 21 ca mắc COVID-19 mới gồm 8 ca liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm ở Đống Đa; 2 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Nguyễn Khuyến, Đống Đa; 3 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở Bùi Thị Xuân, Hai Bà Trưng; 3 ca là F1 liên quan đến chùm ca bệnh ở Tân Mai, Hoàng Mai; 1 ca là F1 liên quan đến Bắc Ninh và 4 ca là F1 liên quan đến TP. HCM,

Bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh liên quan đến TP. HCM gồm:

Bệnh nhân N.T. N., nữ, sinh năm 1984, sống ở Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân về từ TP. HCM ngày 6/7, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/7 khi xác định con têb là N.M.T cùng nhà dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết qủa dương tính

Bệnh nhân N.T.Đ., nam, sinh năm 2019, sống ở Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân về từ TP. HCM ngày 6/7, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/7 khi xác định N.M.T dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết quả dương tính

Bệnh nhân N.M.P., nam, 2004, sống ở Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân về từ TP. HCM ngày 6/7, xét nghiệm lần 1 âm tính. Ngày 19/7, sau khi xác định bệnh nhân N.M.T dương tính, bệnh nhân được lấy mẫu lần 2 cho kết qủa dương tính.

Bệnh nhân N.T.Đ, nam, 1949, sống ở Mỹ Đức - Hà Nội. Bệnh nhân hàng ngày ở nhà có tiếp xúc với 5 người trong gia đình của con trai về từ TP. HCM (trong đó có 4 ca xác định).

2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh ở 90 Nguyễn Khuyến gồm:

Bệnh nhân N.H.B, nam, sinh năm 1968, sống ở Hàng Bột – Đống Đa – Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các BN46389, 51135,51136

Bệnh nhân N.T.D, nam, sinh năm 1954, sống ở Hàng Hương, Hoàn Kiếm. Bệnh nhân là F1(chồng) của BN58032, được lấy mẫu ngày 19/7 kết quả dương tính.

8 ca liên quan đến nhà thuốc Đức Tâm ở Đống Đa gồm:

Bệnh nhân T.T.A, nam, sinh năm 1976, sống ở Thái Thịnh, Ngã Tư Sở, Đống Đa, Hà Nội. Bệnh nhân là trình dược viên của quầy thuốc 95 Láng Hạ có tiếp xúc với các nhân viên bán hàng tại đây. Từ 15/7-17/7, hàng ngày bệnh nhân đi giao thuốc và lấy thuốc từ chợ thuốc Hapulico đến quầy thuốc 95 Láng Hạ.

Bệnh nhân L.T.H, nữ, sinh năm 1998, sống ở 252 Tây Sơn, phường Trung Liệt, quận Đống Đa, TP. Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của nhân viên hiệu thuốc 95 Láng Hạ. Ngày tiếp xúc lần cuối 19/7, bệnh nhân được TTYT Đống Đa lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7 cho kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân Đ.L.H, nữ, sinh năm 1986, sống ở Hàm Long, Phan Chu Trinh, Hoàn Kiếm, Hà Nội. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho sốt ngày 19/7 đến làm test nhanh dương tính, chuyển sang Bệnh viện Đức Giang cho kết quả xét nghiệm dương tính.

Bệnh nhân Đ. T. T, nữ, sinh năm 1996, sống ở ngõ 50 phường Mễ Trì, Nam Từ Liêm. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho đau họng ngày 19/7 đến làm test nhanh cho kết qủa dương tính, chuyển Bệnh viện Đức Giang xét nghiệm PCR khẳng định dương tính.

Bệnh nhân L.T.H.A, nữ, sinh năm 1988, sống ở cụm 2 La Khê, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên hiệu thuốc Đức Tâm, ho hắt hơi chảy nước mũi ngày 19/7 đến làm test nhanh dương tính, chuyển Bệnh viện Đức Giang xét nghiệm PCR dương tính.

Bệnh nhân N.T.N, nữ, sinh năm 1983, sống ở Anh Khánh, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân C.T.T, gặp bệnh nhân T. ngày 16/7. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân V.T.H, nữ, sinh năm 1963, sống ở Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân làm việc Yếu tố dịch tễ: làm tại hiệu thuốc Đức Tâm – 95 Láng Hạ, hàng ngày tiếp xúc với các nhân viên tại đây và khách hàng.

Bệnh nhân L.V.P, Nam, sinh năm 1960 (chồng của bệnh nhân V.T.H), sống ở Lê Đại Hành, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân đưa đón vợ tới hiệu thuốc Đức Tâm – 95 Láng Hạ. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC thực hiện).

Bệnh nhân B.T.K.H, nữ, sinh năm 1997, sống ở Thanh Trì. Bệnh nhân là F1 của V.T.H.N, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính.

3 ca liên quan đến chùm ca bệnh ở 132 Bùi Thị Xuân gồm:

Bệnh nhân V.B.N, nữ, sinh năm 1990, sống ở Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các bệnh nhân 48651, 51113, 5114, 51220 xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 19/7 sốt nên được chuyển đến Bệnh viện Đức Giang.

Bệnh nhân P.G.L, nữ, sinh năm 2015, sống ở Phạm Đình Hổ, Hai Bà Trưng, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của các bệnh nhân 48651, 51113, 5114, 51220, xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 19/7 sốt chuyển Bệnh viện Đức Giang, lấy mẫu xét nghiệm.

Bệnh nhân P.T.L, nữ, sinh năm 1955, sống ơở Sơn Thanh, Sơn Hà, Phú Xuyên. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân N.T.L. (bệnh nhân L. thuê bán hàng tại 140 Bùi Thị Xuân). Ngày 20/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC thực hiện)

Bệnh nhân thuộc chùm liên quan Bắc Ninh tên là N.T.C, nam, sinh năm 1963, sống ở Văn Quán, Hà Đông. Bệnh nhân là nhân viên Viện cơ khí năng lượng và mỏ Vinacomin, liên quan đến bệnh nhân 42319, được cách ly và lấy mẫu lần 1 âm tính. Ngày 19/7 có biểu hiện sốt, lấy mẫu lần 2 có kết quả dương tính (CDC thực hiện).

2 bệnh nhân thuộc chùm ca bệnh Tân Mai- Hoàng Mai gồm: Bệnh nhân H.Q.T, nữ, 2007, sống ở Tân Mai, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 của các bệnh nhân 51262, 51263,51264,51265,51266, đã xét nghiệm lần 1 âm tính, ngày 19/7 xuất hiện triệu chứng được lấy mẫu lần 2 dương tính.

Bệnh nhân V.T.H , nữ, sinh năm 1979, sống ở Thạch Bàn, Long Biên, Hà Nội. Bệnh nhân là F1 của bệnh nhân N.C.C, được lấy mẫu xét nghiệm ngày 19/7, kết quả dương tính.

Với 21 ca mắc COVID-19 mới, số mắc cộng dồn tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 27/4) là 507 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 315 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 192 ca.

---

Sáng nay, Hà Nội có thêm 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 14 người từ F1 thành F0

Sở Y tế Hà Nội cho biết: Trong sáng nay, ngày 20/7, thành phố đã phát hiện thêm 19 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 14 trường hợp là F1, 2 trường hợp trong khu vực phong tỏa, 3 trường hợp tại cộng đồng.

19 ca mắc COVID-19 mới gồm các bệnh nhân sau:

Bệnh nhân V.T.H.N, nữ, sinh năm 1997, sống ở Láng Thượng, Đống Đa. Bệnh nhân làm việc tại nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ. Ngày 19/7, bệnh nhân bị đau họng, test nhanh dương tính. Kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày khẳng định bệnh nhân dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân H.T.N.A, nữ, sinh năm 1997, sống ở Trung Liệt, Đống Đa. Bệnh nhân làm việc nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ. Ngày 18/7, bệnh nhân xuất hiện mệt mỏi, ho, ngứa họng, chảy mũi. Ngày 19/7, bệnh nhân được test nhanh tại Bệnh viện Thu Cúc. Kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày khẳng định bệnh nhân dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.O, nữ, sinh năm 1979, sống ở Hạ Đình, Thanh Xuân. Bệnh nhân làm việc nhà thuốc Đức Tâm 95 Láng Hạ. Ngày 19/7, bệnh nhân xuất hiện đau đầu, rát họng, đau mỏi người, test nhanh dương tính, kết quả xét nghiệm PCR cùng ngày khẳng định bệnh nhân dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.T.L, nữ, sinh năm 1994, sống ở Bùi Thị Xuân, Hai Bà trưng. Bệnh nhân là người bán cơm gần nhà bệnh nhân 48651 nên được lấy mẫu trong khu vực phong tỏa. Ngày 19/7, bệnh nhân có kết quả dương tính (CDC thực hiện).

Bệnh nhân V.V.T, nam, sinh năm 1982, sống ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân ở cùng tòa nhà với bệnh nhân 51220, được lấy mẫu trong khu vực phong tỏa, ngày 19/7 có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.H.L, nam, sinh năm 2013, sống ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 (con) bệnh nhân 55948. Ngày 18/7, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng sốt. Ngày 19/7 bệnh nhân được lấy mẫu và có kết quả dương tính (CDC thực hiện).

Bệnh nhân C.T.T, nữ, sinh năm 1992, sống ở An Thượng, Hoài Đức; bệnh nhân M.V.T, nam, sinh năm 1995, sống ở Hà Cầu, bệnh nhaan N.T.H, nữ, sinh năm 1989, sống ở Thanh Xuân Bắc, Thanh Xuân. Cả 3 bệnh nhân đều là F1 (đồng nghiệp) bệnh nhân 55953. Ngày 19/7, 3 bệnh nhân được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân 10 N.V.H, nam, sinh năm 1976, sống ở Sơn Đồng, Hoài Đức. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân 53858. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân C.M.K, nam, sinh năm 2009 và C.T.P.L, nữ, sinh năm 2017 đều sống ở Vĩnh Tuy, Hai Bà Trưng. 2 Bệnh nhân là F1 (con) bệnh nhân 55947. Ngày 19/7 có biểu hiện sốt, xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân T.Đ.Q, nam, sinh năm 1999; sống ở Bạch Mai, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là con (F1) của bệnh nhân 55931. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân V.T.M.T, nữ, sinh năm 1957; sống ở Thanh Nhàn, Hai Bà Trưng. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân 51016. Ngày 19/7 được lấy mẫu xét nghiệm và có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân N.Đ.D, nam, sinh năm 1991, sống ở Ngã Tư Sở, Đống Đa; bệnh nhân L.C.P, nam, sinh năm 1986, sống ở Phúc La, Hà Đông; bệnh nhân N.H.H.T, nữ, sống ở Trung Văn, Nam Từ Liêm. Cả 3 Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp) bệnh nhân 42319, được cách ly từ ngày 16/7, ngày 19/7 có triệu chứng được lấy mẫu cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện)

Bệnh nhân T.T.H.M, nữ, sinh năm 1987, sống ở Trung Liệt, Đống Đa. Bệnh nhân là F1 (đồng nghiệp) bệnh nhân 48656, được cách ly từ ngày 17/7. Ngày 19/7 có triệu chứng, xét nghiệm cho kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Bệnh nhân V.G.H, nam, sinh năm 2014, sống ở Yên Sở, Hoàng Mai. Bệnh nhân là F1 bệnh nhân 55951. Ngày 19/7 được xác định là F1 đồng thời đang có triệu chứng, xét nghiệm có kết quả dương tính (CDC Hà Nội thực hiện).

Số mắc cộng dồn tại Hà Nội Cộng dồn số mắc tại Hà Nội trong đợt dịch 4 từ ngày 27/4 đến nay là 486 ca, trong đó số mắc ghi nhận ngoài cộng đồng 296 ca, số mắc là đối tượng đã được cách ly 190 ca.

---

Sáng 20/7: Việt Nam có hơn 2.000 ca mắc COVID-19 mới, TP. HCM có tới 1.519 ca

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 18h30 ngày 19/7 đến 6h ngày 20/7 có 2.155 ca mắc mới (BN58026-60180), trong đó có 1 ca nhập cảnh và 2.154 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (1.519), Bình Dương (156), Tiền Giang (133), Đồng Nai (80), Vĩnh Long (43), Khánh Hòa (38), Bến Tre (34), Đà Nẵng (32), Bà Rịa - Vũng Tàu (26), Cần Thơ (22), Phú Yên (12), Hậu Giang (10), Kiên Giang (8 ), Vĩnh Phúc (7), Hà Nội (6), Bình Phước (6), An Giang (6), Đồng Tháp (6), Đắk Lắk (2), Quảng Ngãi (2), Bạc Liêu (2), Lâm Đồng (2), Quảng Nam (1), Lâm Đồng (1); trong đó có 251 ca trong cộng đồng

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam:

Tính đến sáng ngày 20/7, Việt Nam có tổng cộng 60.180 ca mắc, trong đó 58.100 ca trong nước và 2.080 ca nhập cảnh. Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch thứ 4 kể từ 27/4 đến nay là 56.530 ca, trong đó có 8.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 11/58 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

- Tổng số ca được điều trị khỏi: 11.047 ca.

- Số bệnh nhân nặng đang điều trị ICU: 118 ca.

- Số bệnh nhân nguy kịch đang điều trị ECMO: 18 ca.

- Trong 24 giờ qua đã thực hiện 64.226 xét nghiệm cho 214.746 lượt người.

- Số lượng xét nghiệm từ 27/4/2021 đến nay đã thực hiện 4.589.253 xét nghiệm cho 12.189.959 lượt người.

Trong ngày có 21.595 người được tiêm vắc xin phòng COVID-19. Như vậy, tổng số liều vắc xin đã được tiêm là 4.305.501, trong đó tiêm 1 mũi là 3.995.710 người, tiêm đủ 2 mũi là: 309.791 người.

Bộ Y tế đã có công văn ngày 19/7 gửi Bệnh viện trực thuộc Bộ; Sở Y tế các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương; Y tế các ngành; Các Bệnh viện trực thuộc trường Đại học về việc củng cố hệ thống cơ sở khám chữa bệnh đảm bảo cấp cứu, điều trị bệnh nhân COVID-19.

Bộ Y tế có công văn hỏa tốc gửi Bộ Công Thương, Bộ GTVT, Bộ Công An, Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc xét nghiệm và tạo điều kiện thuận lợi cho người vận chuyển hàng hóa. Theo đó, người điều khiển phương tiện vận chuyển hàng hóa chỉ lưu thông nội bộ tỉnh, thành đang thực hiện Chỉ thị 16 hoặc bổ sung biện pháp ở mức cao hơn thì không phải kiểm tra giấy chứng nhận xét nghiệm SARS-CoV-2.

---

Khẩn: Hà Nội tìm người từng đến nhà thuốc ở Láng Hạ

Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Hà Nội thông báo tìm người trên địa bàn thành phố Hà Nội đã đến:

Nhà thuốc Đức Tâm, số 95 Láng Hạ, quận Đống Đa, từ ngày 5/7 đến ngày 19/7.

Người đã đến Nhà thuốc trong thời gian trên tự cách ly tại nhà và liên hệ ngay với Trạm Y tế, Trung tâm y tế trên địa bàn hoặc gọi điện thoại đến số 02435625581 (TTYT Quận Đống Đa), 0969.082.115 hoặc số 0949.396.115 (CDC Hà Nội).

---

Số ca mắc trong ngày 19/7 là 4.195 ca

Gồm: 20 ca cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Tây Ninh (12), Thanh Hóa (5), Hải Dương (1), Kiên Giang (1), Hà Nội (1).

4.175 ca ghi nhận trong nước tại TP. Hồ Chí Minh (3074), Bình Dương (503), Đồng Nai (154), Đồng Tháp (53), Hà Nội (44), Vĩnh Long (41), Phú Yên (41), Long An (37), Khánh Hoà (34), Bến Tre (30), Bà Rịa - Vũng Tàu (28), Sóc Trăng (19), Bình Thuận (19), Quảng Ngãi (17), Cần Thơ (15), Quảng Nam (11), An Giang (8 ), Trà Vinh (8 ), Kiên Giang (8 ), Bình Phước (6), Bắc Ninh (4), Hưng Yên (4), Ninh Thuận (4), Lào Cai (2), Vĩnh Phúc (2), Hậu Giang (2), Bình Định (2), Thái Bình (1), Gia Lai (1), Đắk Nông (1), Hải Phòng (1), Ninh Bình (1), trong đó có 497 ca trong cộng đồng.

Tình hình dịch COVID-19 tại Việt Nam: Việt Nam có tổng cộng 55.946 ca ghi nhận trong nước và 2.079 ca nhập cảnh.

Số lượng ca mắc mới ghi nhận trong nước tính từ ngày 27/4 đến nay là 52.215 ca, trong đó có 7.893 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Số ca mắc mới ghi nhận trong nước tính của đợt dịch kể từ 27/4 đến nay là 54.376 ca, trong đó có 8.273 bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh.

Có 11 tỉnh, thành phố đã qua 14 ngày không ghi nhận trường hợp mắc mới: Yên Bái, Quảng Trị, Tuyên Quang, Sơn La, Thái Nguyên, Điện Biên, Hải Dương, Phú Thọ, Quảng Ninh, Hoà Bình, Bắc Kạn.

Có 4 tỉnh không có lây nhiễm thứ phát trên địa bàn: Vĩnh Phúc, Nam Định, Lào Cai, Ninh Bình.

---

