Tiêm kích Su-35 Nga đánh chặn các máy bay chiến đấu Rafale Pháp trên vùng biên giới Syria - Iraq

South Front, dẫn tài khoản chính thức Twitter, phát ngôn viên của quân đội Pháp cho biết, 2 chiếc Rafale đã buộc phải cơ động gấp để tránh nguy cơ tai nạn, nhưng không cung cấp thêm thông tin chi tiết nào.

Tuyên bố của quân đội Pháp về vụ chiếc Su-35 Nga đánh chặn 2 chiếc Rafale trên vùng biên giới Syria - Iraq. Ảnh tài khoản Twitter quân đội Pháp.

Quân đội Pháp đang hoạt động trên lãnh thổ Syria với tư cách là một phần của liên minh quân sự chống IS do Mỹ lãnh đạo. Sự hiện diện của liên minh quân sự này trên lãnh thổ Syria không có sự cho phép của chính quyền Damascus.

Trong khoảng thời gian từ ngày 5 đến ngày 7/7, Mỹ đã công bố một số sự cố, cáo buộc các máy bay chiến đấu của Nga quấy rối máy bay không người lái (UAV) của quốc gia này trên vùng phía bắc của Syria. Đáp trả những cáo buộc này, Trung tâm Hòa giải các bên xung đột Syria của Nga cho biết, các UAV MQ-9 của Mỹ đã chiếu chùm tín hiệu dẫn đường vũ khí vào các máy bay Nga, kích hoạt hệ thống bảo vệ tự động và phóng ra hàng loạt pháo sáng gây nhiễu, đồng thời những chiếc UAV này đã bay qua khu vực bị cấm bay, do quân đội Nga – Syria đang thực hiện cuộc diễn tập phòng không chung.

Giai đoạn đầu tiên của cuộc diễn tập chung Nga-Syria bắt đầu vào ngày 5/7. Theo Bộ Quốc phòng Nga, cuộc diễn tập sẽ tiếp tục cho đến giữa tháng 7.

Liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo tuyên bố, những hoạt động trên không lực lượng ở Syria là chống lại IS, nhưng các máy bay chiến đấu và UAV đã hoạt động trong khu vực diễn tập, giám sát các hoạt động của phòng không – không quân Nga và Syria.

Căng thẳng giữa liên minh quân sự do Mỹ lãnh đạo và lực lượng không quân Nga ở Syria tiếp tục gia tăng, một phần do áp lực từ cuộc chiến đang diễn ra ở Ukraine. Một cuộc đối đầu quân sự trực tiếp giữa lực lượng liên quân do Mỹ dẫn đầu và quân đội Nga ở Syria rất khó xảy ra, nhưng sự gia tăng căng thẳng sẽ là động lực thúc đẩy các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến tấn công vào quân đội Syria.

Nếu một cuộc tấn công quy mô lớn của thánh chiến diễn ra, cuộc chiến tranh ở Syria có thể sẽ bùng phát trở lại và ngọn lửa xung đột có thể lan rộng sang các quốc gia láng giềng Syria.

Theo South Front