Thiếu tá Vi Văn Luân hy sinh khi truy bắt tội phạm

Thiếu tá Vi Văn Luân là Công an viên xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Thực hiện Kế hoạch của Giám đốc Công an tỉnh về mở đợt cao điểm tấn công, trấn áp tội phạm, bảo đảm an ninh, trật tự bảo vệ Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và Tết Nguyên đán Tân Sửu năm 2021, Công an huyện Mường Lát đã xây dựng kế hoạch, triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, trinh sát nắm tình hình để triệt xóa tụ điểm ma túy phức tạp tại bản Tà Cóm, xã Trung Lý, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa.

Khoảng 19h ngày 6/02/2021, lãnh đạo Công an huyện Mường Lát chỉ đạo Tổ công tác gồm 5 người do Đại úy Phạm Văn Vương - Đội trưởng Đội Cảnh sát Điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế và ma túy, Công an huyện Mường Lát - làm Tổ trưởng, tiến hành mật phục, bắt giữ các đối tượng có hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy từ bản Tà Cóm, xã Trung Lý sang bản Mau, xã Mường Lý để tiêu thụ.

Trong quá trình vây bắt, do địa hình miền núi hiểm trở, trời tối, các đối tượng buôn bán, vận chuyển ma túy đã chống trả quyết liệt, nổ súng bắn về phía Tổ công tác và tẩu thoát khỏi hiện trường, làm Thiếu tá Vi Văn Luân - Công an viên xã Phù Nhi, huyện Mường Lát - bị thương nặng. Tổ công tác đã khẩn trương đưa anh Vi Văn Luân đi cấp cứu tại Trung tâm y tế xã Mường Lý, sau đó chuyển lên Bệnh viện Đa khoa huyện Mường Lát. Tuy nhiên, do vết thương quá nặng, hiện trường cách xa Trung tâm y tế nên anh Luân đã hy sinh.

Ngay trong đêm 6/2, lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa đã trực tiếp đến hiện trường, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với Công an huyện Mường Lát triển khai các biện pháp công tác tiếp tục truy bắt các đối tượng. Đồng thời, các đơn vị nghiệp vụ phối hợp với chính quyền địa phương và gia đình thực hiện chế độ chính sách, tổ chức tang lễ cho Thiếu tá Vi Văn Luân theo quy định của lực lượng Công an nhân dân và phong tục, tập quán của địa phương trang trọng, ý nghĩa.

Thiếu tướng Trần Phú Hà - Giám đốc Công an tỉnh - trao một phần tiền hỗ trợ cho gia đình Thiếu tá Vi Văn Luân.

Ngay sau khi tổ chức lễ viếng Thiếu tá Vi Văn Luân, thay mặt Đảng ủy - Lãnh đạo Công an tỉnh Thanh Hóa, Thiếu tướng Trần Phú Hà - Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh - đã trao một phần kinh phí trích từ quỹ “Nghĩa tình đồng đội” để hỗ trợ, động viên gia đình Thiếu tá Vi Văn Luân vượt qua đau thương, mất mát.