Thêm 3 ca mới, Đà Nẵng ghi nhận 8 ca mắc COVID-19 liên quan đến vũ trường New Phương Đông

Cụ thể, ca mắc COVID-19 mới là trường hợp bệnh nhân N.T.N. (nữ giới, SN 1989, trú đường Mai Lão Bạng, Thuận Phước, Hải Châu, Đà Nẵng; nghề nghiệp: nhân viên vũ trường New Phương Đông).

Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng vừa thông tin thêm 3 ca nghi mắc COVID-19 mới trên địa bàn cùng hàng loạt ca F1 liên quan đến bệnh nhân COVID-19.

Ngày 30/4, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng mệt mỏi nhưng không đi khám. Ngày 1/5, bệnh nhân đi làm về lúc 2h30 sáng và ngủ đến chiều. Đến 15h ngày 1/5, bệnh nhân đi gội đầu tại tiệm gần nhà và đến 19h bệnh nhân đi làm tại vũ trường New Phương Đông

Ngày 2/5, bệnh nhân đi làm bình thường và về nhà lúc 2h30 sáng rồi ngủ đến chiều. Từ 19h đến 23h cùng ngày, bệnh nhân làm việc tại New Phương Đông.

Đến 23h30 ngày 2/5, bệnh nhân đi cùng chị B.T.T (ca bệnh đã được công bố trước đây) về nhà chị T. lấy đồ ăn (khi đi có mang khẩu trang). Sau đó nhờ bạn M. cùng làm ở New Phương Đông đến đón về (người này đã được cách ly tại Ký túc xá phía Tây và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2, kết quả âm tính)

Trong khoảng từ 8h đến 9h ngày 03/5/2021 bệnh nhân đi bộ đến Trạm Y tế Thuận Phước khai báo (có mang khẩu trang) sau đó về lại nhà không ghé đâu.

Ngày 4/5 và ngày 5/5, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sốt, mất vị giác và đến vũ trường New Phương Đông để lấy mẫu xét nghiệm. Đến ngày 6/5, bệnh nhân mệt nhiều, mắt nhìn hơi mờ, mất vị giác, kết quả xét nghiệm dương tính với SARS-CoV-2.

Trường hợp nghi mắc COVID-19 tiếp theo là bệnh nhân H.H.L (nam giới, SN 1977, trú An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; bệnh nhân lao động tự do và không có triệu chứng dịch tễ.

Bệnh nhân sống cùng bạn là N.T.A.M và Đ.A.V (tại địa chỉ An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng).

Ngày 2/5, bệnh nhân cùng N.T.A.M đi ăn bún thịt nướng tại đường Nguyễn Văn Linh sau đó về nhà. Từ ngày 3/5 đến ngày 5/5, bệnh nhân ở tại phòng cùng 2 bạn N.T.A.M và Đ.A.V.

Ngày 6/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, từ 22h ngày 28/4 đến 2h ngày 29/4, bệnh nhân cùng nhóm bạn (N.T.A.M và Đ.A.V ở cùng phòng và bạn tên T, Th và P) có đến vũ trường New Phương Đông Đà Nẵng để vui chơi.

Đoạn đường dẫn đến vũ trường New Phương Đông bị phong toả để phun thuốc khử khuẩn

Trường hợp nghi mắc COVID-19 thứ 3 là bệnh nhân N.T.A.M (nam giới, SN 1996, trú tại An Thượng 32, phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng; ở cùng H.H.L trường hợp bệnh nhân nêu trên và Đ.A.V; bệnh nhân làm lao động tự do và có triệu chứng mệt mỏi.

Ngày 5/5, bệnh nhân chỉ ở nhà, không đi đâu. Buổi tối cùng ngày, bệnh nhân có triệu chứng mệt mỏi, sau đó bệnh nhân được cách ly ở nhà.

Ngày 6/5, bệnh nhân được Trung tâm Y tế quận Ngũ Hành Sơn lấy mẫu xét nghiệm COVID-19, kết quả xét nghiệm bệnh nhân dương tính với SARS-CoV-2.

Trước đó, từ 22h ngày 28/4 đến 2h00 ngày 29/4, bệnh nhân cùng H.H.L., Đ.A.V., T., T., P. đi đến vũ trường New Phương Đông để chơi.

Hiện các trường hợp nghi mắc đang được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng, các trường hợp có tiếp xúc gần với các bệnh nhân này đã được cách ly và lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2.

Như VietTimes đã đưa tin, chỉ trong vòng 3 ngày kể từ ngày 5/5, Đà Nẵng liên tiếp phát hiện các ca mắc COVID-19 trong cộng đồng. Bắt đầu tư ca bệnh số 2982 (có tên N.T.N, nam giới, SN 1993, ở Hội An, Quảng Nam) là nhân viên khách sạn Phú An (đường 2/9, TP Đà Nẵng) bị phát hiện mắc COVID-19 sau khi đi khám tại Bệnh viện Hoàn Mỹ Đà Nẵng. Sau khi phát hiện ca mắc mới này, nhân viên khách sạn Phú An được lấy mẫu xét nghiệm và phát hiện nhân viên mát-xa khách sạn này cũng mắc COVID-19 (bệnh nhân thứ 2989).

Cũng trong ngày 5/5, Bộ Y tế công bố ca mắc COVID-19 số 2999 (tên B.T.T., nữ giới, SN 1977, trú phường Xuân Thanh, tỉnh Đồng Nai) làm quản lý ở vũ trường New Phương Đông.

Sau khi ca bệnh thứ 2999 được công bố, ngày 6/5, Đà Nẵng ghi nhận thêm 1 ca dương tính với SARS-CoV-2 là nhân viên của vũ trường New Phương Đông (bệnh nhân có tên là N.T.H.N., nữ giới, SN 1996, trú chung cư 12T3 đường Bùi Dương Lịch, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng).

Chưa dừng lại, chiều tối ngày 6/5, Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 TP Đà Nẵng công bố ghi nhận thêm 2 ca mắc COVID-19 trong cộng đồng có nơi ở gần vũ trường New Phương Đông gồm: bệnh nhân có tên N. V.T. (nam giới, SN 1960, trú đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, TP Đà Nẵng; nghề nghiệp: giám sát công trình) và bệnh nhân có tên V. T. H. Đ (nữ giới, SN 1965, trú đường Đống Đa, phường Thuận Phước, quận Hải Châu, Đà Nẵng; nghề nghiệp: nội trợ).