Thêm 18 ca mắc COVID-19 lây nhiễm cộng đồng

Bộ Y tế cho biết: Tính từ 6h đến 18h tối nay, cả nước có 26 ca mắc COVID-19 mới, trong đó có 8 ca được cách ly ngay sau khi nhập cảnh.

Trong 26 ca mắc mới có 8 ca nhập cảnh ở Long An (1), Tây Ninh (1), Hải Dương (1), Sóc Trăng (2), Đà Nẵng (2), TP Hồ Chí Minh (1) và 18 ca mắc ghi nhận trong nước tại Quảng Nam (1), Hà Nội (1), Đồng Nai (1), Hải Dương (1), Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (14). Cụ thể:

Bệnh nhân (BN) 2997 là nữ, 27 tuổi, địa chỉ tại thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam. Bệnh nhân là F1 (vợ) của BN2982. Kết quả xét nghiệm ngày 04/5/2021 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa khu vực Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam.

BN2998 ghi nhận tại Thành phố Hà Nội: Bệnh nhân nữ, 32 tuổi, địa chỉ tại Thanh Khê, Đà Nẵng. Ngày 29/4, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160. Ngày 2/5, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại Thành phố Hà Nội. Kết quả xét nghiệm ngày 4/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh.

BN2999 là nữ, 44 tuổi, sống ở TP. Long Khánh, tỉnh Đồng Nai. Bệnh nhân làm việc tại quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng, có liên quan dịch tễ với BN2982. Kết quả xét nghiệm ngày 4/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi tỉnh Đồng Nai.

BN3000 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An là nữ, 57 tuổi, sống ở Long Biên, TP. Hà Nội. Ngày 27/4, bệnh nhân từ Ba Lan nhập cảnh Sân bay Tân Sơn Nhất trên chuyến bay QH9059 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Long An. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 4/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Đa khoa Long An.

BN3001 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh: Bệnh nhân nam, 24 tuổi, công dân Việt Nam có địa chỉ tại huyện Nam Trực, Nam Định. Ngày 3/5 , bệnh nhân trên từ nước ngoài nhập cảnh cửa khẩu Mộc Bài và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Tây Ninh. Kết quả xét nghiệm ngày 5/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Trung tâm Y tế huyện Bến Cầu.

BN3002 là nam, 26 tuổi, địa chỉ tại huyện Tứ Kỳ, tỉnh Hải Dương. Ngày 29/4, bệnh nhân từ Đà Nẵng di chuyển đến sân bay Nội bài trên chuyến bay VN160, sau đó về tỉnh Hải Dương. Ngày 2/5, sau khi có thông tin về trường hợp dương tính trên cùng chuyến bay, bệnh nhân đã chủ động khai báo y tế và cách ly tập trung tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm ngày 5/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

BN3003 là nam, 34 tuổi, sống ở Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định. Ngày 29/4, bệnh nhân từ Nhật Bản nhập cảnh Sân bay Nội Bài trên chuyến bay VJ5103 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Hải Dương. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Hải Dương.

BN3004 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng là nam, 29 tuổi, sống ở TP. Qui Nhơn, Bình Định.

BN3005 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng là 34 tuổi, sống ở Lục Nam, tỉnh Bắc Giang.

Ngày 28/4, BN3004-3005 từ Philippines nhập cảnh sân bay Cần Thơ và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại tỉnh Sóc Trăng trên chuyến bay QH9353. Kết quả xét nghiệm lần 2 ngày 5/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện 30 Tháng 4, tỉnh Sóc Trăng.

BN3006 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng là nam, 22 tuổi, sống ở TP. huyện Tiên Lữ, tỉnh Hưng Yên.

BN3007 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng là nam, 23 tuổi, sống ởhuyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên.

Ngày 21/4, BN3006-3007 từ Nga nhập cảnh Sân bay Đà Nẵng trên chuyến bay VN5062 và được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại thành phố Đà Nẵng. Kết quả xét nghiệm ngày 4/5 (BN3006 xét nghiệm lần 2, BN3007 xét nghiệm lần 3) dương tính với SARS-CoV-2 Hiện các bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Phổi Đà Nẵng.

BN3008 cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại Thành phố Hồ Chí Minh là nam, 44 tuổi, sống ở quận Lê Chân, TP. Hải Phòng. Bệnh nhân là thuyền viên, ngày 30/4, bệnh nhân từ Philippines đến cảng Phao Phước Long 5, quận Nhà Bè, TP. Hồ Chí Minh. Bệnh nhân ở trên tàu, không lên bờ từ 30/4-2/5, đến ngày 3/5 được cách ly ngay sau khi nhập cảnh tại TP. Hồ Chí Minh. Kết quả xét nghiệm ngày 4/5 dương tính với SARS-CoV-2. Hiện bệnh nhân được cách ly, điều trị tại Bệnh viện Dã chiến Củ Chi.

BN3009-3022 là 14 trường hợp ghi nhận tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (1 nhân viên y tế, 4 người nhà và 9 bệnh nhân đang điều trị tại bệnh viện).