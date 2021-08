Sự thật về “cái gạt tay” của Phó Chánh VP Đoàn ĐBQH-HĐND TP Đà Nẵng đối với nhân viên y tế

Chiều ngày 2/8, Trung tâm Y tế quận Sơn Trà (TP Đà Nẵng) đã báo cáo sự việc xảy ra giữa ông Trần V.- Chánh VP Đoàn ĐBQH-HĐND TP Đà Nẵng và nhân viên y tế lẫy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cộng đồng trên địa bàn phường Nại Hiên Đông (quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng) trong ngày 1/8.

Theo ông Phạm Hồng Nam – Giám đốc Trung t âm Y tế quận Sơn Trà, vào lúc 9h30 ngày 1/8, kỹ thuật viên xét nghiệm Phan Thị L.- nhân viên khoa Xét nghiệm thuộc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đang thực hiện nhiệm vụ lấy mẫu xét nghiệm COVID-19 cho người dân trong khu phong tỏa đường Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà thì bị ông Trần V. - người được lấy mẫu đánh vào mặt rồi bỏ đi.

“Việc ông Trần V. đánh kỹ thuật viên Phan Thị L. được tất cả nhân viên y tế đang tham gia lấy mẫu và người dân tại khu vực lấy mẫu chứng kiến. Ngay lập tức, các nhân viên y tế Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã báo cáo sự việc lên Ban Giám đốc và Công an phường Nại Hiên Đông để xử lý”- Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà thông tin.

Cũng theo báo cáo của ông Phạm Hồng Nam, tường trình tại Công an phường Nại Hiên Đông, ông Trần V. đã khai nhận có nhắc nhở kỹ thuật viên L. khi lấy mẫu và khi đến lượt mình, ông V. bị kỹ thuật viên L. dùng que lấy mẫu ngoáy 3-4 lần vào mũi khiến ông V. bị đau nên ông V. đã hất tay kỹ thuật viên L., nhưng do lúc đó bà Loan rút tay lại nên theo quán tính tay ông V. hất trúng vào mặt.

Lời khai của ông Trần V. đã được công an phường lập hồ sơ ban đầu, đồng thời cũng lấy lời khai người chứng kiến vụ việc là ông Nguyễn Văn Nhứt (SN 1968, trú 38 Nguyễn Hiền, phường Nại Hiên Đông). Qua làm việc ông Nhứt cho biết, trong quá trình đợi lấy mẫu xét nghiệm thì ông Nhứt ngồi ngay sau ông V. và đã chứng kiến việc ông V. đánh kỹ thuật viên L.

Đến khoảng gần 17h ngày 1/8, nhận lời mời của Công an phường Nại Hiên Đông, Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đã cùng với kỹ thuật viên Phan Thị L. đến Công an phường Nại Hiên Đông để gặp lãnh đạo Công an phường, tổ công an xử lý sự việc và ông Trần V. để giải quyết vụ việc trên.

Ông Trần V. bị lực lượng công an trấn áp, áp giải

“Qua buổi làm việc, ông Trần V. đã thừa nhận hành vi tát vào mặt kỹ thuật viên L. và đã xin lỗi nên chúng tôi đã thiện chí bỏ qua mọi việc và để dành thời gian ưu tiên cho nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19 trên địa bàn quận Sơn Trà. Tuy nhiên, sau 19h cùng ngày, nhiều báo chí đăng tải nội dung phỏng vấn ông Trần V. về vụ việc nêu trên lại không đúng sự thật mà ông Trần V. đã thừa nhận trong buổi làm việc tại Công an phường Nại Hiên Đông”- Giám đốc Trung tâm Y tế quận Sơn Trà cho hay.

“Vì vậy, kỹ thuật viên L. và tất cả nhân viên Trung tâm Y tế quận Sơn Trà đều cảm thấy rất bức xúc “bởi sự tha thứ và khoan dung đặt không đúng chỗ". Cái tát vào mặt kỹ thuật viên L. của ông Trần V. trước đám đông làm đau đớn về thể xác và tinh thần, làm tổn thương nghiêm trọng đến danh dự và nhân phẩm, lòng tự trọng của kỹ thuật viên L.. Qua sự việc nêu trên, tập thể viên chức, người lao động của Trung tâm Y tế quận Sơn Trà không thể thông cảm với hành động tấn công nhân viên y tế đang làm nhiệm vụ phòng chống dịch và việc trả lời phỏng vấn báo chí không đúng sự thật của ông Trần V.”- ông Phạm Hồng Nam nhấn mạnh.

VietTimes sẽ tiếp tục thông tin...