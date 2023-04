Sẽ thu phí tham quan phố cổ Hội An từ 15/5

UBND TP Hội An cho biết việc du khách tham quan khu phố cổ Hội An phải mua vé là thực hiện theo Quy chế Bảo vệ Di sản Văn hóa Thế giới Khu phố cổ Hội An do UBND tỉnh Quảng Nam ban hành cùng quyết định 19/2020/QĐ-UBND ngày 18/12/2020.

Mức giá 120.000 đồng/vé áp dụng đối với khách quốc tế và 80.000 đồng/vé đối với khách nội địa khi tham quan các di tích tại phố cổ Hội An, đã thực hiện từ năm 2012,

Để phục vụ việc thu phí, từ ngày 15/5, địa phương sẽ bố trí 2 lối đi riêng, cho du khách và người dân địa phương.

Trước đây, du khách và người dân địa phương đi chung đường, nên nay, chính quyền sẽ bố trí lối đi riêng cho người dân địa phương, để đảm bảo cho việc thu phí.

Thời gian bán vé tham quan áp dụng từ 7h30 đến 21h30 vào mùa hè và đến 21h vào mùa đông.

Để thu hút khách du lịch đến Hội An, UBND TP đã xây dựng nhiều chương trình tham quan dành cho du khách.

Theo đại diện UBND TP Hội An, chương trình dành cho khách tham quan ban ngày bắt đầu từ 7h30 đến 18h hằng ngày với nhiều hoạt động: Tham quan cảnh quan chung của khu phố cổ; 24 điểm di tích trong tuyến tham quan hiện đang phát hành, biểu diễn nghệ thuật cổ truyền; Không gian văn hóa Việt Nam - Nhật Bản; sản phẩm du lịch “Phố đi bộ và xe không động cơ”; “Dấu xưa Nhật Bản"...

Chương trình dành cho khách tham quan ban đêm bắt đầu từ 18h đến 21h30 hàng đêm vào mùa hè và đến 21h vào mùa đông, với nhiều nội dung: Tham quan khu phố cổ; không gian kiến trúc; đèn lồng trong khu phố cổ, trên sông Hoài; 12 điểm di tích trong tuyến tham quan hiện đang phát hành; du lịch “Phố đêm”…

Một góc Hội An về đêm

Đặc biệt, vào các đêm 14 âm lịch hàng tháng, Hội An sẽ có chương trình “Đêm phố cổ” Hội An dành cho du khách, từ 18h đến 21h30. “Đêm phố cổ” sẽ tái hiện đời sống, sinh hoạt của người dân Hội An những năm đầu thế kỷ XX.