Sau khi bị Twitter cấm vĩnh viễn, ông Trump nói sẽ dùng MXH khác hoặc tạo nền tảng của riêng mình

Tổng thống Trump hôm qua cho biết đang xem xét tham gia các nền tảng truyền thông xã hội khác và thậm chí có thể tạo ra nền tảng của riêng mình sau khi ông bị Twitter cấm vĩnh viễn tài khoản. Ông Trump bị cho là người đã kích động dẫn đến cuộc bạo loạn của người biểu tình tại Điện Capitol hôm thứ Tư (6/1).

Ông Trump cũng bị chặn đăng bài trên Twitter và Instagram ít nhất là cho đến khi nhiệm kỳ của ông kết thúc.

"Như tôi đã nói từ lâu, Twitter đã ngày càng tiến xa hơn trong việc cấm tự do ngôn luận và tối nay các nhân viên Twitter đã phối hợp với Đảng Dân chủ và Cánh tả cấp tiến trong việc xóa tài khoản của tôi khỏi nền tảng của họ, để bịt miệng tôi và BẠN - 75.000.000 người yêu nước vĩ đại đã bỏ phiếu cho tôi", Tổng thống đã tweet từ tài khoản @Potus thay vì tài khoản cá nhân @ReadDonaldTrump.

"Twitter có thể là một công ty tư nhân," Tổng thống tiếp tục, "nhưng nếu không có sự ban tặng của chính phủ về Mục 230, họ sẽ không tồn tại lâu". (Mục 230 trong Luật về Truyền thông của Mỹ bảo vệ các nền tảng mạng xã hội như Twitter, Facebook, YouTube khỏi các vụ kiện về nội dung – PV)

3 đoạn tweet bằng tài khoản @Potus bị Twitter xóa sau đó

Tổng thống Trump nói rằng ông đang đàm phán với nhiều mạng xã hội khác và “sẽ sớm có một thông báo lớn”.

“Chúng tôi cũng đang xem xét các khả năng xây dựng một nền tảng mạng xã hội của riêng mình trong tương lai gần. Chúng tôi sẽ không bị bịt miệng”, Tổng thống tweet bằng tài khoản @Potus.

Cuối cùng, ông buộc tội Twitter hoạt động chống lại tự do ngôn luận và thay vào đó “thúc đẩy một nền tảng cánh tả cấp tiến, nơi một số người xấu xa nhất thế giới được phép tự do phát biểu”.

Twitter đã nhanh chóng xóa các đoạn tweet của Tổng thống Trump khỏi tài khoản @Potus.

Gab, một giải pháp thay thế Twitter đã ra mắt vài năm trước và tự gọi mình là "mạng xã hội ủng hộ quyền tự do ngôn luận, tự do cá nhân và luồng thông tin tự do mới trên mạng", đã nhanh chóng tận dụng thời điểm này.

Người sáng lập và Giám đốc điều hành Gab, Andrew Torba, một người ủng hộ ông Trump, đã viết trên nền tảng này rằng Gab đã chứng kiến ​​lượng truy cập kỷ lục kể từ lệnh cấm của Twitter.

MySpace - trang mạng xã hội phổ biến vào đầu những năm 2000 – cũng bắt đầu trở nên rộn rã hơn. Đồng sáng lập MySpace, Tom Anderson, người đã rời công ty vài năm trước, đã tweet một meme nói đùa rằng “MySpace đã có người bạn mới”.

Google hôm thứ Sáu đã thông báo họ sẽ tạm dừng liệt kê ứng dụng mạng xã hội Parler trên kho Play Store do không kiểm duyệt được "nội dung nghiêm trọng" mà người dùng đăng tải liên quan đến bạo loạn ở Điện Capitol. Mạng xã hội Parler đã được nhiều người bảo thủ lựa chọn để thay thế cho Twitter.

Theo Fox News