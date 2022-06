“Rỗng” - Tuyển tập thi họa chứa đầy triết lý tìm về “Tánh Không”

Ngày thứ 7 (24/6/2022), tại TP.HCM, độc giả bất ngờ bắt gặp đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh lừng lẫy một thời với Duyên dáng Việt Nam và nhiều chương trình ca nhạc, cùng nhiều bộ phim điện ảnh như “Cổng địa ngục”, “Tình cha”… đột ngột xuất hiện giới thiệu tới công chúng tuyển tập thi họa “Rỗng”.

Lý do đặt bước chân lên hành trình thi họa đầy tinh tế và ngẫu hứng được đạo diễn giải thích là bởi đã tìm về được với Hạnh phúc cội nguồn trong “Rỗng”.

Được biết, Anh Khanh đã rời xa những nhiễu loạn ồn ào showbiz Việt hơn 15 năm nay. Trả lời phỏng vấn của VietTimes, đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh cho hay: “Ngày trước, nếu tôi có được người dẫn dắt thực sự về mặt tâm linh thì tôi sẽ sớm quay về tìm thấy bản ngã của chính mình. Nhưng là vì tôi tự mò mẫm, tự dò đường đi nên cũng qua nhiều cung bậc truân chuyên lắm mới thấy được an yên trong tâm. Nếu tu tập đúng cách, tinh tấn trong chánh pháp mình lựa chọn, thì dù có ở trong thị phi, nhiễu nhương bạn cũng sẽ chứng ngộ. Nhưng vì thời điểm đó tôi không đủ năng lực, không ai chỉ đường nên tôi phải bước ra ngoài showbiz mới có thể tu tập, tìm nơi vắng lặng để hành thiền mới dễ lắng lòng được, nên hôm nay cũng đã rũ bỏ bớt đi lo sợ, phiền não để cho ra mắt tuyển tập thi – hoạ “Rỗng”. Đấy cũng là một cơ duyên dễ thương giữa cuộc đời trần trụi này!”

Tuyển tập thi họa "Rỗng" do NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành. Ảnh: HB

Đoàn Quang Anh Khanh vẽ rất nhiều, vẽ nhanh đến mức khó tin, dù không hề qua trường lớp nào đào tạo chuyên nghiệp về hội họa. Xem tranh anh, có cảm giác như sắc màu tự tuôn chảy ào ạt trong chính đời sống của nó, cuốn theo rất nhiều câu chuyện. Nhiều bức khiến người xem phải thấy thán phục, bởi ý tưởng khoáng đạt, hình ảnh đa nghĩa, triết lý sâu sắc. Chẳng hạn như các bức “Tỉnh thức”, “Nhảy”, “Vô thường”, “Hồn nhiên và đoạt lại”, “Chợt ngộ”, “Hư vô”, “Không chấp”, “Rỗng”…

Tác giả làm thơ cũng hoàn toàn là “tay ngang”, không phải hội viên Hội nhà văn, nhưng sắc màu thiền định trong thơ Anh Khanh cũng sẽ chẳng có trường lớp hay sinh hoạt hội đoàn nào đào tạo được. Từng con chữ tuôn chảy, giống như sắc màu, có đời sống riêng của nó, với những thâm trầm, chắt lọc, lắng đọng.

Trống - Tranh Đoàn Quang Anh Khanh

Rỗng - Tranh Đoàn Quang Anh Khanh

Khiêm nhường - Tranh Đoàn Quang Anh Khanh

Trao đổi về triết lý “Rỗng” để có được cuộc sống cân bằng, tác giả cho biết: “Thực sự cuộc đời vốn dĩ không bộn bề như mọi người thường nghĩ đâu, nó cứ luôn luôn vận hành như thế. Chỉ có quá nhiều con người sân bận, rối trí gặp nhau trên đường đua thôi. Nếu bình thản không đua, không tham gia thi thố thì chúng ta sẽ không bị cuốn theo, bị va đập. Nếu tâm trí của mình luôn nằm trong trạng thái nhẹ nhàng trống không, thì chắc chắn mình sẽ không vướng đến những chỗ mắc kẹt được?”

“Rối rắm hay mắc kẹt là cũng chính do tâm mình tạo ra thôi! Nếu có thể làm được theo cách mình không muốn bộn bề thì mình hãy nhảy ra khỏi cái bộn bề. Nếu tâm trí của mình “Rỗng”, thì sẽ không bị ngoại cảnh tác động, việc lệ thuộc và trông chờ ngoại cảnh thì chắc chắn chính chúng ta sẽ mất đi tự do thôi! Kẹt xe, kẹt giao thông thì cũng phải tìm đường ra thôi, nhưng mắc kẹt tâm trí thì khốn khổ lắm! Cần phải tu tâm từng sát na mới mong an yên được!” – Anh Khanh khẳng định.

Đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh cho biết, triết lý sống của mình là tĩnh lặng để quay về với hạnh phúc bên trong

Trên những nẻo đường vạn dặm rong ruổi qua rất nhiều đất nước ở khắp các châu lục, đạo diễn Đoàn Quang Anh Khanh tự sự đã trải nghiệm nỗi hoan lạc của kẻ lữ hành cô độc. Dù đi nhiều nhưng Anh Khanh cho biết vẫn rất yêu Việt Nam, yêu những nẻo đường đèo quanh co, những đỉnh núi mờ sương khi sáng sớm tỉnh giấc thấy gia tài quanh mình là ríu rít những tiếng chim, yêu những cánh đồng lúa trải dài rập rờn trong nắng và gió đồng bằng, đến mức người lái xe ngang qua chỉ cần bắt gặp thêm một nét nhạc là có thể khóc vì cái đẹp hiện hữu thật giản dị, khiêm nhường, ngay ở đâu đó xung quanh.

Triết lý của Đoàn Quang Anh Khanh trong cuộc "dạo chơi" giữa cõi tạm với ngôn ngữ và sắc màu, được tác giả nói ngắn gọn là: “Tĩnh lặng để quay về suối nguồn hạnh phúc tận sâu bên trong”.

Con người thi họa của Đoàn Quang Anh Khanh đặt những nét chạm khắc đầu tiên với độc giả bằng tuyển tập “Rỗng” được thiết kế đẹp mắt, bao gồm 42 bài thơ và khoảng 30 bức tranh in màu (NXB Phụ nữ Việt Nam ấn hành và giới thiệu đến với bạn đọc kể từ Tháng 6 năm 2022).