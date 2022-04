Quảng Nam: Tăng trưởng kinh tế quý 1/2022 cao nhất khu vực

Đặc biệt, sản xuất công nghiệp của Quảng Nam phục hồi ấn tượng với mức tăng toàn ngành đạt 15,62%. Tính chung trong quý I/2022, chỉ số sản xuất công nghiệp của Quảng Nam tăng 17,6% so với cùng kỳ; trong đó, tăng chủ yếu ở ba nhóm ngành lớn: công nghiệp chế biến, chế tạo (tăng 20,1%), cung cấp nước, xử lý rác thải (tăng 9,3%), ngành công nghiệp khai khoáng (tăng 5%); riêng ngành sản xuất và phân phối điện giảm 3,7% so với cùng kỳ; Chỉ số tiêu thụ toàn ngành công nghiệp chế biến, chế tạo giảm 3,8%; chỉ số tồn kho giảm 23,4%; chỉ số sử dụng lao động đang làm việc trong các doanh nghiệp công nghiệp tăng 6,6% so với cùng kỳ.

Chỉ tính riêng trong tháng 3/2022, chỉ số sản xuất ngành công nghiệp của Quảng Nam đã tăng 22,5% so tháng trước và tăng 17,7% so với cùng kỳ. Trong đó, khu phức hợp ô tô Chu Lai Trường Hải có kết quả sản xuất kinh doanh tăng trưởng mạnh nhờ chính sách sách giảm thuế trước bạ cho xe ô tô lắp ráp trong nước.

Trong quý I/2022, Quảng Nam ghi nhận các hoạt động thương mại, dịch vụ dần phục hồi, số lượt khách quốc tế đến Việt Nam tăng mạnh do chính sách mở cửa du lịch và các hãng hàng không nối lại nhiều đường bay quốc tế, tốc độ tăng trưởng khu vực thương mại, dịch vụ tăng 3,3% so với cùng kỳ.

Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tháng 3/2022 trên địa bàn tỉnh Quảng Nam đạt 5.100 tỉ đồng, tăng 6% so với tháng trước và tăng 18,3% so với cùng kỳ. Tính chung quý I/2022, tổng mức bán lẻ hàng hóa đạt 15.200 tỉ đồng, tăng 8,2% so với cùng kỳ; trong đó, doanh thu bán lẻ hàng hóa khoảng 12.000 tỉ đồng, chiếm 78,2% và tăng 8,6% so với cùng kỳ; doanh thu dịch vụ lưu trú và ăn uống trên 2.000 tỉ đồng, tăng 7,2% so với cùng kỳ.

Trong quý I/2022, hoạt động ngân hàng trên địa bàn ổn định. Tổng nguồn vốn huy động đạt 69.660 tỉ đồng, tăng 2,5% so với đầu năm và tăng 8,08% so với cùng kỳ. Trong đó, tiền gửi tiết kiệm dân cư chiếm 76,47% trong tổng nguồn vốn; tiền gửi thanh toán chiếm 22,74%; tiền gửi kỳ phiếu, trái phiếu chiếm 0,79% tổng nguồn vốn.

Dư nợ cho vay đạt 86.500 tỉ đồng, tăng 1,17% so với đầu năm và tăng 10,69% so với cùng kỳ. Tổng nợ xấu trên địa bàn là 403 tỉ đồng, chiếm tỉ trọng 0,46% tổng dư nợ, tăng 4,9% so với đầu năm.

Thaco xuất lô hàng xe bus ra nước ngoài

Trong quý 1/2022, tổng thu ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Quảng Nam ước đạt 8.744 tỉ đồng (đạt 38% dự toán), tăng 18% so với cùng kỳ; trong đó, thu nội địa 6.265 tỉ đồng, đạt 35% dự toán năm và tăng 2% so với cùng kỳ.

Chỉ tính riêng thu ngân sách chủ yếu ở khu vực công nghiệp ô tô từ Tập đoàn Ô tô Trường Hải và các doanh nghiệp thủy điện với tổng doanh thu đạt 4.707 tỉ đồng, đạt 39% dự toán, tăng 19% so với cùng kỳ; Thu xuất nhập khẩu đạt 2.471 tỉ đồng, đạt 49% dự toán, tăng 110% so với cùng kỳ.

Tổng chi ngân sách địa phương 5.622 tỉ đồng, đạt 23,5% dự toán năm; trong đó, chi thường xuyên hơn 2.368 tỉ đồng, chi đầu tư phát triển 3.254 tỉ đồng.