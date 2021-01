Phong toả toàn bộ cụm dân cư có ca mắc COVID-19 đi đám cưới ở Hải Dương

Theo quyết định thiết lập vùng cách ly y tế tại cụm dân cư thôn Quảng Tân, xã Nam Tân (huyện Nam Sách) của UBND tỉnh Hải Dương, 75 hộ dân gồm 1.345 người đã được cách ly để phòng, chống dịch COVID-19 bắt đầu từ 7h ngày 29/1.

Theo UBND tỉnh Hải Dương, quá trình thực hiện cách ly y tế phải đảm bảo an ninh, an toàn, trật tự và an sinh xã hội trong vùng cách ly để ngăn chặn sự lây lan dịch COVID-19 do biến chủng mới của virus SARS-CoV-2 gây ra.

Trước đó, ngày 17/1, ông T.V.T., 62 tuổi, sống ở thôn Quảng Tân đã đi ăn cỗ cưới tại địa phương và tiếp xúc với chị N.T.C. là trường hợp F1 của bệnh nhân 1552. Đến ngày 13/1, ông T. có triệu trứng ho, rát họng và tự điều trị tại nhà 5 ngày. 2 ngày sau, ông có biểu hiện sốt.

Vào 8h sáng ngày 28/1, ông T. đến Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương thăm khám và được lấy mẫu bệnh phẩm làm xét nghiệm cho kết quả dương tính lần 1 với virus SARS-CoV-2. Sau đó, ông T. được tiếp tục lấy mẫu bệnh phẩm xét nghiệm khẳng định mắc COVID-19.

Liên quan đến sự việc trên, trưa nay Bộ Y tế ra Thông báo khẩn số 30 đề nghị tất cả những người đã đến 2 địa điểm: Ngày 18/1 tại đám cưới ở thôn Quảng Tân, xã Nam Tân (huyện Nam Sách, Hải Dương) và dự đám cưới tại thôn Muồng Cháu, Vân Hòa (hyện Ba Vì, Hà Nội) cần liên hệ ngay với cơ quan y tế gần nhất để được tư vấn hỗ trợ hoặc gọi điện đến các đường dây nóng cung cấp số điện thoại những người đã tiếp xúc gần với mình.