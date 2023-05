Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đề nghị Quảng Nam đẩy nhanh xử lý vụ Bách Đạt An

VietTimes – Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội yêu cầu Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam, UBND tỉnh Quảng Nam đẩy nhanh việc xử lý vụ Bách Đạt An liên quan đến hàng ngàn người dân.

Ngày 9/5, Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội đã có văn bản kết luận tiếp công dân của ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - về việc thi hành các bản án liên quan đến 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1, do Công ty CP Bách đạt An làm chủ đầu tư.

Ông Tạ Văn Hạ đề nghị Ban chỉ đạo Thi hành án dân sự tỉnh Quảng Nam sớm tổ chức họp liên ngành để tìm các giải pháp đẩy nhanh tiến độ thi hành các bản án đã có hiệu lực pháp luật đối với Công ty CP Bách Đạt An; đồng thời, đề nghị UBND tỉnh Quảng Nam tiếp tục đôn đốc Công ty CP Bách Đạt An đẩy nhanh tiến độ triển khai dự án, sớm giải quyết quyền lợi của người dân liên quan đến dự án;

Riêng việc các công dân yêu cầu Ban Dân nguyện giám sát việc thi hành án của Công ty CP Bách Đạt An, ông Tạ Văn Hạ đề nghị có văn bản gửi đại biểu Quốc hội Tạ Văn Hạ để làm căn cứ chuyển đến Ban Dân nguyện xem xét.

Cùng ngày, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam đã có văn bản đề nghị Tổng cục Thi hành án dân sự hướng dẫn nghiệp vụ về các nội dung của Cục THADS tỉnh Quảng Nam thực hiện việc “cưỡng chế thi hành nghĩa vụ buộc thực hiện công việc nhất định” theo Điều 118 Luật Thi hành án dân sự đối với Công ty CP Bách Đạt An để bảo vệ quyền lợi cho các công dân có giao dịch với Công ty CP Bách Đạt An tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1.

Trước đó, ngày 4/5, tại trụ sở Tiếp công dân tỉnh Quảng Nam, ông Tạ Văn Hạ - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa, Giáo dục của Quốc hội - chủ trì buổi tiếp công dân định kỳ tháng 5/2023 của Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Nam liên quan đến vụ việc gần 1.000 công dân có giao dịch với Công ty CP Bách Đạt An tại 3 dự án Heracomplex, 7B mở rộng, Bách Đạt 1.

Tại buổi tiếp công dân, đại diện cho người mua đã kiến nghị về việc chậm tổ chức thi hành án, không kiên quyết áp dụng các biện pháp chế tài đối với Công ty CP Bách Đạt An; đồng thời, đề nghị Ban Dân nguyện Quốc hội giám sát việc thi hành án của Công ty CP Bách Đạt An, để đảm bảo bản án được thi hành, bảo vệ quyền lợi của công dân.

