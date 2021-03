Nóng: 120 người đầu tiên sẽ được tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 thứ 2 ở Việt Nam

Việc tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 COVIVAC nằm trong trong giai đoạn 1 thử nghiệm lâm sàng. Trung tâm Dược lý lâm sàng (Trường Đại học Y Hà Nội) sẽ phối hợp với Viện Vệ sinh dịch tễ Trung ương thực hiện thử nghiệm.

Dự kiến 120 tình nguyện viên đầu tiên sẽ được chọn để tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19. 120 người này đều là những người khỏe mạnh, được chia thành 5 nhóm sử dụng các liều vacicne gồm: 1mcg, 3 mcg, 10 mcg, 1mcg có bổ sung tá chất và sử dụng giả dược.

Tình nguyện viên được chọn để tiêm vaccine phải từ 18 - 59 tuổi, khỏe mạnh có cân nặng và chiều cao phù hợp; đồng ý tham gia nghiên cứu; sống tại Hà Nội và đồng ý tham gia tất cả 9 lần thăm khám: khám sàng lọc, ngày 1 (tiêm liều 1), ngày 8, ngày 29 (tiêm liều 2), ngày 36, ngày 43, ngày 57, ngày 197, ngày 365.

Vaccine phòng COVID-19 (Ảnh minh hoạ)

Nếu tình nguyện viên là nữ có khả năng mang thai, phải đồng ý sử dụng các biện pháp tránh thai hiệu quả cho đến ít nhất 28 ngày sau khi tiêm sản phẩm nghiên cứu liều thứ hai. Cùng với đó, tình nguyện viên phải sẵn sàng nhận điện thoại từ nghiên cứu viên để họ theo dõi an toàn và mời đến tham gia các lần thăm khám.

Sau khi tiêm vaccine mũi thứ nhất, tình nguyện viên sẽ lưu lại địa điểm nghiên cứu 24 tiếng để được theo dõi sức khỏe. Với mũi tiêm thứ hai, thời gian lưu lại rút ngắn còn 4 tiếng.

Mỗi tình nguyện viên sẽ nhận được 300.000 đồng hỗ trợ cho việc đi lại và thời gian bỏ ra cho mỗi lần thăm khám. Riêng lần thăm khám có tiêm mũi 1 và mũi 2 sản phẩm nghiên cứu, số tiền hỗ trợ lần lượt là 1.000.000 đồng và 500.000 đồng.

COVIVAC là vaccine do Viện Vaccine và Sinh phẩm Y tế (IVAC) sản xuất. Vaccine COVIVAC được IVAC bắt đầu nghiên cứu từ tháng 5/2020, đã thực hiện các nghiên cứu tiền lâm sàng tại Ấn Độ, Mỹ, Việt Nam. Kết quả cho thấy vaccine có tính an toàn và hiệu quả trên thực nghiệm, đạt đầy đủ các tiêu chuẩn để có thể thử nghiệm trên người. Vaccine được bảo quản ở nhiệt độ 2 - 8 độ C.