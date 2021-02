Ngừng nhận, chuyển phát thực phẩm, đồ ăn, chất lỏng vào khu vực cách ly vì COVID-19

Trước những diễn biến phức tạp của dịch COVID-19 tại các tỉnh, thành phố, đặc biệt là các điểm nóng Hải Dương và Quảng Ninh, Tổng công ty Bưu điện Việt Nam (Vietnam Post) cho biết đã tập trung triển khai nhiều biện pháp phòng, chống dịch, đồng thời đẩy nhanh các hoạt động phục vụ người dân trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Tân Sửu trên cả nước, ngay cả tại các vùng dịch.

Đối với lĩnh vực chuyển phát, để đảm bảo nhu cầu gửi hàng hóa tăng cao của khách hàng trong dịp Tết Tân Sửu, nhất là khách hàng tại các vùng dịch, Vietnam Post đã tăng cường năng lực mạng lưới, phương tiện vận chuyển, bố trí lao động, tổ chức các tuyến phát hợp lý để đảm bảo hàng hóa trong ca, trong ngày phát chính xác, an toàn tới người nhận trong thời gian nhanh nhất.

Tại các khu vực đang bị cách ly, Vietnam Post tạm dừng việc nhận các bưu gửi là thực phẩm, đồ ăn, chất lỏng. Mặc dù thời gian chuyển phát các bưu gửi là tài liệu, hàng hóa chuyển đến một số khu vực tại các vùng dịch kéo dài hơn so với chỉ tiêu đã công bố, tuy nhiên Vietnam Post đã xây dựng phương án chuyển phát tối ưu nhất để các bưu gửi của khách hàng sớm được chuyển đến người nhận.

Tại tất cả các điểm làm việc, đặc biệt là các điểm thường xuyên tiếp xúc với khách hàng, Vietnam Post luôn chú trọng khử khuẩn, đảm bảo đầy đủ công tác vệ sinh dịch tễ. Đồng thời, khuyến cáo khách hàng cũng thực hiện đeo khẩu trang, sát khuẩn trong khi giao dịch.

Để đảm bảo an toàn và thuận tiện khi gửi hàng, Vietnam Post khuyến khích khách hàng sử dụng ứng dụng My Vietnam Post và các phần mềm quản lý bán hàng đã kết nối với hệ thống bưu điện như Tpos, Sapo, Pancake,… để tạo đơn và in nhãn vận đơn bưu gửi tại nhà. Tại các bưu cục, Vietnam Post đã thực hiện bố trí các khu vực và quầy giao dịch riêng để phục vụ khách hàng đã tạo đơn và in nhãn vận đơn nhằm đẩy nhanh tốc độ chấp nhận bưu gửi và giảm thời gian giao tiếp của khách hàng.

Tùy theo tình hình dịch bệnh tại từng địa bàn, nhân viên Bưu điện có thể sẽ không phát bưu phẩm trực tiếp đến tay người nhận, thay vào đó sẽ liên hệ với người nhận để thống nhất phương thức phát hàng nhằm hạn chế việc tiếp xúc trực tiếp.