Nam tiếp viên hàng không “giấu” gia đình đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19

Ngay từ đầu giờ chiều nay, ngày 5/3, rất đông tình nguyện viên đã đến Trung tâm Dược lý Lâm sàng Trường Đại học Y Hà Nội, để đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 COVIVAC do IVAC sản xuất. Trong số những người đến đăng ký, nam tiếp viên hàng không 25 tuổi là người đến sớm nhất.

Trao đổi với PV VietTimes, anh T. Đ. T. P., 25 tuổi, sống ở TP.HCM, làm tiếp viên hàng không, cho biết: “Thông qua báo chí, truyền hình, tôi biết được thông tin về tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 COVIVAC và đến đăng ký tiêm ở Trường Đại học Y Hà Nội. Khi đến đây đăng kí, tôi cảm thấy có chút hồi hộp và mong chờ mình được thử nghiệm vì số lượng người đăng kí tiêm vaccine khá đông”.

"Thực ra tôi đang giấu gia đình đăng ký tiêm vaccine vì tôi không thể biết được tâm trạng của mọi người như thế nào" - anh P. chia sẻ

Vì làm tiếp viên hàng không, tiếp xúc với nhiều người nên rất nhiều đồng nghiệp của anh P. cũng muốn đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19. “Do công việc thường xuyên đi lại giữa Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh nên tôi muốn đăng ký tiêm vaccine ở Hà Nội”.

Anh P. tâm sự: “Tôi từng được nghe một câu nói đó là ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ sẽ dành phần ai. Câu nói này đã giúp tôi có động lực và muốn góp phần nào đó sức mình nhằm đẩy nhanh việc nghiên cứu vaccine phòng COVID-19. Không chỉ vậy, do tính chất công việc làm tiếp viên hàng không, phải tiếp xúc với nhiều người nên việc được bảo vệ bởi vaccine vừa giúp đảm bảo an toàn cho bản thân vừa bảo đảm an toàn cho các hành khách”.

Khi được hỏi về việc gia đình có biết anh P. tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 hay không, anh tiết lộ: “Thực ra tôi đang giấu gia đình đăng ký tiêm vaccine vì tôi không thể biết được tâm trạng của mọi người như thế nào. Có thể gia đình lo lắng không cho tôi tiêm, nên tôi muốn đăng kí tiêm trước, sau đó cho gia đình biết sau”.

Anh P.N.P.Q., 28 tuổi, đang học cao học ở Khoa Y sinh học di truyền, Trường Đại học Y Hà Nội (Ảnh - Minh Thuý)

Cũng như anh P., anh P.N.P.Q., 28 tuổi, đang học cao học ở Khoa Y sinh học di truyền, Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết: “Là một học viên của trường nên tôi biết được đầy đủ thông tin về tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 qua hội thảo do Trường tổ chức. Hôm nay tôi cảm thấy khá hồi hộp khi đi đăng ký tiêm vaccine. Về những phản ứng phụ sau tiêm, tôi không lo lắng vì tôi biết, nhà trường cùng các bác sĩ sẽ hỗ trợ tình nguyện viên sau tiêm. Khi đăng ký tiêm vaccine phòng COVID-19, cả gia đình tôi đều biết và ủng hộ”.

Ngoài 2 chàng trai trẻ trên, ông T.Q.N., 52 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội – cũng đến Trường Đại học Y Hà Nội để đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19. Ông N. chia sẻ: “Tôi đến để đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19, vừa để kiểm tra sức khoẻ, vừa giúp quá trình nghiên cứu vaccine phát triển. Do vaccine mới được thử nghiệm nên tôi cảm thấy hơi lo nhưng tôi biết rằng ngành Y tế đã có biện pháp đảm bảo an toàn cho các tình nguyện viên, hơn nữa đưac gia đình ủng hộ nên tôi vẫn mong muốn mình được tiêm”.

Ông T.Q.N., 52 tuổi, sống ở Đống Đa, Hà Nội (Ảnh - Minh Thuý)

Đại diện Trung tâm Dược lý Lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội – cho biết: Tất cả các thông tin của tình nguyện viên sẽ được thu thập, tổng hợp để đánh giá có đủ điều kiện tham gia thử nghiệm hay không.

Nhân viên tư vấn cho tình nguyện viên (Ảnh - Minh Thuý)

Chỉ trong ngày hôm nay đã có hơn 400 người đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 COVIVAC qua điện thoại. Đa số đối tượng đăng kí là những người trẻ, trong đó, khá nhiều sinh viên của Trường Đại học Y Hà Nội. Ngoài ra, cũng có rất nhiều người đăng ký qua web, email và đến trực tiếp Trung tâm Dược lý Lâm sàng để ghi tên vào danh sách.

Tư vấn viên trực 24/24 để tư vấn cho tình nguyện viên (Ảnh - Minh Thuý)

Về quy trình đăng ký tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19, người đại diện này cho biết: “Sau khi người tình nguyện gọi đăng kí, chúng tôi sẽ lưu lại một số thông tin cơ bản như tên, tuổi, tiền sử bệnh nền. Chúng tôi sẽ đánh giá hồ sơ, sau đó set up 1 buổi khám sàng lọc thì gọi cho tình nguyện viên để thông báo. Trong quá trình khám sàng lọc tình nguyện viên được đo các chỉ số, lấy mẫu làm xét nghiệm. Sau khoảng 2-3 ngày có kết quả chính thức. Nếu bệnh nhân đáp ứng tất cả các yêu cầu thì sẽ được gọi điện để thông báo đã đạt tiêu chuẩn và thông báo về lịch tiêm”.

Nhiều tình nguyện viên đăng ký tiêm vaccine qua điện thoại, đường dây nóng của Trung tâm Dược lý Lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội (Video - Minh Thuý)

Theo kế hoạch trong giai đoạn 1, 120 tình nguyện viên đầu tiên sẽ được tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19.

4 cách đăng ký tham gia tiêm thử nghiệm vaccine phòng COVID-19 COVIVAC 1. Đăng ký trực tiếp tại Trung tâm Dược lý lâm sàng, Trường Đại học Y Hà Nội, Số 01 Tôn Thất Tùng, Q. Đống Đa, Hà Nội 2. Qua điện thoại: 024.38523798 - 3188 3. Qua email: duoclylamsang@gmail.com 4. Qua trang web: http://duoclylamsang.vn

* Các thông tin được sử dụng trong bài viết đã được sự đồng ý của các tình nguyện viên!