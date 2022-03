Năm Du lịch quốc gia – Quảng Nam 2022: Hàng loạt sự kiện đình đám ở Hội An

UBND TP Hội An vừa cho biết, bên cạnh việc chuẩn bị cho lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022 diễn ra tại đảo Ký ức Hội An vào ngày 25/3, Hội An đã sẵn sàng để tổ chức một loạt hoạt động văn hoá, nghệ thuật hấp dẫn mang chủ đề “Nét xưa phố Hội”, diễn ra từ ngày 24/3-27/3.

Bắt đầu chuỗi sự kiện là Triển lãm ảnh về vùng đất Hội An, Quảng Nam, trưng bày “Du lịch Hội An qua những trang sách” tại nhà số 62 đường Bạch Đằng. Đây là hoạt động trưng bày các ấn phẩm sách Hán Nôm, sách văn hóa, tranh ảnh Hội An xưa và nay, giúp du khách có thể hiểu hơn về sự phát triển của Hội An qua từng thời kỳ.

Cũng trong dịp này, ngày 26/3, Hội An sẽ tổ chức lễ đón nhận Bằng xếp hạng Di tích cấp tỉnh đối với Đình làng Hội An (đình Ông Voi). Bên cạnh đó, chương trình nghệ thuật hoạt cảnh mang chủ đề “Trang phục Hội An-Ký ức thời gian” diễn ra vào lúc 19h và 20h ngày 27/3; tại Vòng cung Chùa Cầu sẽ tái hiện cảnh sinh hoạt thường nhật, biểu diễn hò khoan đối đáp và giới thiệu đến khán giả các loại trang phục của người Hội An xưa.

Du khách đến Hội An trong thời điểm này có thể tham gia không gian “Chợ phiên Hội An” được tổ chức trên tuyến đường Nguyễn Phúc Chu với hàng ngàn mặt hàng trưng bày từ các làng nghề nổi tiếng trên khắp cả nước và các sản phẩm nông sản, đồ handmade, sản phẩm OCOP, ... để mua về làm quà cho người thân và bạn bè.

Chùa Cầu - Hội An

Song song với các không gian văn hoá mang đậm văn hoá Xứ Quảng, du khách có thể tận hưởng hương vị ẩm thực gồm các món ăn đặc sản như Mỳ Quảng, Cao Lầu, Hoành thánh, Bánh bao bánh vạc… trong khuôn khổ không gian ẩm thực “Món xưa” bắt đầu từ 16h-21h ngày 24/-27/3 trên tuyến đường Nguyễn Phúc Chu.

Đặc biệt, lần đầu tiên tại Hội An sẽ diễn ra ngày hội Khinh khí cầu, bắt đầu từ ngày 25/3 và sáng ngày 26/3 với nhiều hoạt động hấp dẫn như trình diễn thả khinh khí cầu, đêm hoa đăng với việc thổi lửa vào các lồng khí cầu… sẽ đem lại cho du khách những khoảnh khắc ấn tượng và hấp dẫn.

Được biết, nằm trong chuỗi các hoạt động chào mừng Lễ khai mạc Năm du lịch quốc gia 2022, Hội An còn là nơi tổ chức các hoạt động hướng đến mục tiêu phát triển du lịch bền vững, bảo vệ môi trường như: Tour trải nghiệm các sản phẩm du lịch xanh tỉnh Quảng Nam; Lễ công bố “Tuần du lịch xanh” và công bố bộ tiêu chí, cấp chứng nhận tiêu biểu cho một số doanh nghiệp tiên phong; Hội thảo phát triển du lịch xanh Quảng Nam; Lễ phát động thực hiện thí điểm mô hình “Du lịch xanh”...

Khinh khí cầu chuẩn bị cho sự kiện Ngày hội Khinh khí cầu sẽ diễn ra tại Hội An vào ngày 25/3

Cũng với những hoạt động chính, Hội An còn có hàng loạt các hoạt động phụ trợ như: Trò chơi bài chòi, trình diễn thư pháp, điêu khắc gốc tre, thi đấu cờ người, hát tuồngtrưng bày hiện vật văn hóa Sa Huỳnh, trò chơi dân gia... cũng được tổ chức thường xuyên để phục vụ du khách đến tham quan phố cổ Hội An.