Nam bác sĩ mắc COVID-19 ở BV Phổi Trung ương bị tổn thương phổi 2 bên, sốt 39 độ

Nhằm cập nhật tình hình sức khoẻ của 2 bác sĩ mắc COVID-19 ở Bệnh viện Phổi Trung ương, chiều nay, ngày 16/5, PV VietTimes đã liên hệ với PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung - Giám đốc Bệnh viện Phổi Trung ương.

Trao đổi với PV, PGS.TS. Nguyễn Viết Nhung cho biết: Nam bác sĩ N.V.C., 55 tuổi, làm việc ở Phòng Chỉ đạo Chương trình mắc COVID-19 đã bị viêm phổi. Phim chụp X-quang cho thấy phổi của anh C. bị tổn thương 2 bên.

Vào đêm qua, ngày 15/5, bác sĩ C. đã bị sốt 39 độ C. Đến hôm nay, bác sĩ đã cắt sốt, tiến triển tốt. Theo báo cáo của Bệnh viện, bác sĩ N.V.C. sống tại phường Hạ Đình, quận Thanh Xuân, cùng gia đình đi du lịch Đà Nẵng dịp 30/4 - 1/5 vừa rồi. Cả nhà bác sĩ C. về Hà Nội trên chuyến bay VN160 ngày 2/5 cùng vợ chồng cựu Giám đốc Hacinco (bệnh nhân 3633 và 3634).

Một bác sĩ khác cùng Phòng Chỉ đạo Chương trình tiếp xúc với bác sĩ N.V.C. vào ngày 14/5 cũng có kết quả xét nghiệm dương tính với virus SARS-CoV-2. Hiện, cả 2 bác sĩ đã được chuyển sang Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cơ sở Đông Anh để cách ly và điều trị.

Nhận định về nguồn lây, PGS. TS. Nguyễn Viết Nhung cho rằng: Khả năng nguồn lây COVID-19 có liên quan tới lịch sử dịch tễ Đà Nẵng và chuyến bay VN160 ngày 2/5 từ Đà Nẵng về Hà Nội. Ngày 15/5, Bệnh viện đã lấy mẫu cho toàn bộ nhân viên, bệnh nhân và người nhà khoảng 2.010 mẫu. Kết quả đều âm tính với virus SARS-CoV-2.

"Như vậy đến nay bệnh viện vẫn an toàn" – ông Nhung nói. Hiện, Bệnh viện Phổi Trung ương đang tiếp tục cách ly y tế toàn bộ Phòng Chỉ đạo Chương trình. F1 cách ly tập trung, F2 cách ly tại nhà hoặc tại Bệnh viện theo quy định. Những trường hợp liên quan khác được theo dõi sức khoẻ. Bệnh viện đã nâng mức cao nhất trách nhiệm cá nhân của tất cả mọi người trong tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp.