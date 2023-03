Mỹ phẩm TOCO ORATASE và PC Whitening Cream bị Bộ Y tế đình chỉ lưu hành

VietTimes – Cục Quản lý Dược vừa đình chỉ lưu hành, thu hồi toàn bộ mỹ phẩm mang thương hiệu TOCO ORATAS và PC Whitening Cream của Công ty mỹ phẩm SJK và Công ty mỹ phẩm Thanh Thanh, do không đạt tiêu chuẩn chất lượng.

Sản phẩm PC Whitening Cream hộp 4g do do Công ty TNHH mỹ phẩm Thanh Thanh (địa chỉ 387 Tỉnh lộ 10, P. An Lạc A, Q. Bình Tân, TP HCM) sản xuất (Ảnh SKDS)