Mù mắt sau khi được bạn thân tiêm filler để nâng mũi ở spa

Đau đớn vì nâng mũi

Cô gái mới 21 tuổi, tên là N.T.H., sống ở Bắc Ninh vào Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức lúc 2h sáng trong tình trạng đau đớn, hoảng loạn vì mù hoàn toàn mắt trái. Trên da xuất hiện vết tím đen, đe doạ hoại tử da và cơ ở vùng hốc mắt.

Trước đó, H. đã nhờ bạn thân làm ở spa tiêm filler để nâng mũi làm đẹp cho mình. Sau khi được tiêm filler để nâng mũi, chị H. cảm thấy choáng váng, đau đầu, mờ mắt trái, toàn thân nóng ran rồi chuyển rét run. Thấy chị H. có biểu hiện bất thường, người bạn thân đã liên hệ cô giáo dạy tiêm filler ở một spa khác để mua thuốc giải. Mặc dù được tiêm thuốc giải nhưng thị lực của chị H. vẫn không thể hồi phục. Vì thế, gia đình đã nhanh chóng đưa chị H. đến một bệnh viện ở Hà Nội, nhưng bệnh viện này không xử lý được nên tiếp tục đưa chị sang Bệnh viện Mắt Trung ương.

Ở Bệnh viện Mắt Trung ương, các bác sĩ đã hướng dẫn chuyển người bệnh đi cấp cứu ở Trung tâm Phẫu thuật Tạo hình Thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức.

BS. Nguyễn Hồng Hà – Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh: Minh Thuý)

Trao đổi với PV Viet Times về tình hình sức khoẻ của bệnh nhân vào sáng nay (27/1), BS. Nguyễn Hồng Hà – Trưởng Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức – cho biết: Khi được bạn thân tiêm filler ở spa, bệnh nhân không nhớ rõ hoàn cảnh lúc tiêm như thế nào. Khi thấy cơ thể có dấu hiệu bất thường, mắt trái bị mù thì bệnh nhân lại nhờ người khác tiêm thuốc giải hộ. Đến khi tình trạng quá nặng, bệnh nhân mới đến bệnh viện để điều trị.

“Bệnh nhân đã đi qua tổng cộng 3 bệnh viện và cấp cứu muộn nên đã bỏ lỡ thời gian vàng để phục hồi, vì gặp phải biến chứng mù mắt, tắc mạch mắt sau tiêm filler” – BS. Hà nói.

Khi bệnh nhân đến bệnh viện, các bác sĩ đã làm xét nghiệm với phương châm tối khẩn cấp, chống chỉ định can thiệp mạch máu, đồng thời, can thiệp thuốc giải liều cao. Do bệnh nhân bỏ lỡ thời gian vàng nên phải mất vài tuần nữa thì bệnh tình mới có tiến triển.

Hiện, các bác sĩ đang theo dõi sát bệnh nhân, không chế các loại thuốc được sử dụng vì hiện tượng tái tắc mạch rất dễ xảy ra. Vì thế, bệnh nhân được sử dụng thuốc tiêu sợi huyết, chống đông máu để ngăn chặn tình trạng tắc mạch, đồng thời, điều trị bằng thuốc chống nhiễm trùng. Cùng với đó, các bác sĩ của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng đang tích cực phối hợp với các bác sĩ ở Bệnh viện Mắt Trung ương để điều trị cho bệnh nhân.

TS. BS. Lê Thanh Dũng - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Ảnh: Minh Thuý)

Theo TS. BS. Lê Thanh Dũng - Trưởng khoa Chẩn đoán hình ảnh, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức - sau hơn 6 giờ cấp cứu tình trạng bệnh nhân đã ổn định. Các nhánh mạch thông trở lại và đã bắt đầu đưa mắt đến các tổ chức quanh nhãn cầu. Các dấu hiệu hoại tử cơ và da giảm đi, dấu hiệu liệt cơ cũng cải thiện một phần, thị lực có cải thiện nhưng không được nhiều, từ chỗ chỉ phân biệt được sáng tối đến chỗ thấy mờ mờ bóng bàn tay. Vì thế, bệnh nhân phải được theo dõi sát trong những ngày tới.

Biến chứng tàn khốc đe doạ tới tính mạng

Chia sẻ về phương pháp làm đẹp bằng tiêm filler, BS. Hà cho hay: Tiêm filler là một kỹ thuật của phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ được thực hiện bởi các bác sĩ chuyên khoa được đào tạo ở những cơ sở y tế được cấp phép. Việc tiêm filler ở spa, cơ sở cắt tóc, gội đầu, nhà riêng bởi những người không có chuyên môn, không phải là bác sĩ, tiêm những chất không có nguồn gốc, xuất xứ sẽ dẫn đến những hậu quả khó lường.

Tiêm filler chính là thực hiện phẫu thuật tạo hình thẩm mỹ có tính xâm lấn vào cơ thể - chọc kim để tiêm chất filler vào người. Do đó, việc tiêm filler tiềm ẩnh những nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khoẻ như khi phẫu thuật. Khả năng chị em đi làm đẹp bằng tiêm filler gặp biến chứng ở những cơ sở thăm mỹ hoặc spa không được cấp phép rất cao.

Bác sĩ khám bệnh cho bệnh nhân ở bệnh viện (Ảnh: Minh Thuý)

Thời gian gàn đây, tuần nào các bác sĩ ở Khoa Phẫu thuật Tạo hình thẩm mỹ, Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức cũng tiếp nhận và xử lý những trường hợp gặp phải biến chứng nặng nề sau tiêm filler, điển hình là biến chứng tắc mạch dẫn đến hoại tử và mù mắt. Đây là biến chứng nặng nề và thảm khốc nhất sau tiêm filler.

Trong cơ thể con người, mắt được cấp máu từ động mạch cảnh từ máu rồi đi đến vùng trán và mũi. Khi người tiêm filler không có kỹ thuật, tiêm nhanh với áp lực tiêm mạnh vào nhánh của động mạch mắt thì áp lực tiêm sẽ khiến chất tiêm đi ngược dòng máu tiến sâu vào trong não. Từ đó, chất tiêm bị đẩy ngược lại vào động mạch mắt, trong đó có động mạch trung tâm võng mạc. Nếu filler đo vào động mạch trung tâm võng mạc, người bệnh sẽ mất hoàn toàn thị lực, đồng thời, bị teo, loét toàn bộ da xung quanh mắt. Ngoài ảnh hưởng tới thị lực thì filler còn gây ảnh hưởng rất nặng đến vùng xung quanh mắt và tính thẩm mỹ trên khuôn mặt của người bệnh.

Đông quan điểm với BS. Hà, BS. Dũng nhấn mạnh: “Biến chứng tắc mạch mắt là biến chứng nặng nề và tàn khốc của tiêm filler, ngoài việc gây mù mắt, mất giảm thị lực còn đe dọa tắc tiếp động mạch não gây nguy hiểm tính mạng hoặc tắc các động mạch nuôi da, cơ thần kinh quanh ổ mắt dẫn đến hoại tử toàn bộ ổ mắt, thậm chí còn phải khoét bỏ nhãn cầu.”

Từ trường hợp bệnh nhân trên, các bác sĩ khuyến cáo người dân nên làm đẹp ở những cơ sở có uy tín, chủ động tìm hiểu về các phương pháp làm đẹp để phòng, tránh những biến chứng có thể xảy ra. Đặc biệt, các cơ quan chức năng cần phải quản lý chặt tình trạng tiêm filler ở spa, tại nhà do những người không có chuyên môn thực hiện, đồng thời, tăng cường kiểm tra, rà soát chứng chỉ hành nghề, giấy phép hoạt động của các cơ sở thẩm mỹ và spa.