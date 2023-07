Một quỹ ETF Singapore sắp rót vốn vào thị trường chứng khoán Việt Nam

CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF dự kiến sẽ niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Singapore (SGX) vào ngày 25/8/2023.

Quỹ ETF này cho biết sẽ huy động tối thiểu 5 triệu USD để đầu tư vào cổ phiếu trên thị trường chứng khoán Việt Nam, với mục tiêu mô phỏng hiệu suất của chỉ số iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index. Đây là chỉ số được thiết kế để theo dõi 30 công ty lớn và có tính thanh khoản cao nhất theo giá trị vốn hóa thị trường niêm yết tại Sở Giao dịch Chứng khoán Tp. HCM (HOSE).

Tại ngày 14/6/2023, trong 10 cổ phiếu chiếm tỉ trọng lớn nhất của rổ chỉ số iEdge Vietnam 30 Sector Cap Index có tới 5 cái tên thuộc lĩnh vực tài chính, chứng khoán, gồm: SSI, VND, VCI, SHB và BID. Những cổ phiếu còn lại đều thuộc nhóm VN30, như: VHM, HPG, VNM, VIC và MSN.

CGS Fullgoal Vietnam 30 Sector Cap ETF được quản lý bởi CGS-CIMB Securities (Singapore) Pte. Ltd (CGS-CIMB) - liên doanh giữa China Galaxy International Financial Holdings Limited (thành viên của China Galaxy Securities Co. Ltd) và CIMB Group Sdn Bhd.

Khách hàng của CGS-CIMB chủ yếu là các văn phòng gia đình và công ty quản lý tài sản, với mạng lưới hoạt động tại hơn 20 quốc gia và vùng lãnh thổ. Tính đến ngày 23/2, CGS-CIMB quản lý khối tài sản ước tính khoảng 698,9 triệu SGD. Công ty này cũng là cố vấn đầu tư cho CSOP CGSCIMB FTSE Asia Pacific Low Carbon Index ETF.

Thời gian qua, thị trường chứng khoán Việt Nam nhận được sự quan tâm lớn của dòng vốn ETF.

Theo thống kê từ CTCP Chứng khoán KIS, trong 1 năm trở lại đây, Fubon FTSE Vietnam ETF đã hút ròng 383,6 triệu USD. Tiếp đến là Vaneck Vietnam ETF với 191,5 triệu USD. Dòng vốn vào ròng cũng được ghi nhận tại X FTS Vietnam Swap, VFMVN Diamond ETF, SSIAM VNFIN LEAD./.