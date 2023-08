Liên doanh Kia - Boston Dynamics đẩy mạnh nghiên cứu phát triển, chuẩn bị ra mắt mẫu robot mới

Theo Tech Wire Asia, dự án này được thông báo trong báo cáo phát triển bền vững gần đây nhất do nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc công bố.

Báo cáo không công bố chi tiết cụ thể về loại robot sắp ra mắt, nhưng nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc dự kiến sử dụng chuyên môn hiện có của mình về chế tạo và sản xuất trong ngành công nghiệp ô tô để mở rộng sang các lĩnh vực công nghiệp khác như hậu cần kỹ thuật robot và dịch vụ vận chuyển giao hàng không người lái, đồng thời tích hợp công nghệ robot tiên tiến vào các hoạt động kinh doanh sản xuất của doanh nghiệp.

Theo một quan chức Tập đoàn Hyundai, kế hoạch ra mắt robot năm 2024 phù hợp với những chương trình sâu rộng của công ty trong định hướng nghiên cứu và phát triển robot.

Robot sẽ thay đổi mô hình sản xuất công nghiệp và dịch vụ

Quyết định ra mắt một robot mới phù hợp với xu hướng ngày càng gia tăng những ứng dụng robot trong nhiều lĩnh vực công nghiệp và đời sống. Điển hình là robot Spot 4 chân linh hoạt, robot Stretch bốc dỡ và xếp dọn kho hàng của Boston Dynamics.

Robot Spot của công ty Boston Dynamics, được trang bị nhiều thiết bị giám sát. Video Boston Dynamics.

Spot được công nhận là một nguyên mẫu điển hình của robot tự động, sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau như dầu khí, an ninh, tìm kiếm cứu nạn và trên các công trường xây dựng.

Những khả năng của Spot đã được mở rộng, trở thành một nền tảng robot tùy chỉnh để phù hợp với các ngành đa dạng và các nhiệm vụ khác nhau. Spot được cấu hình để tích hợp với nhiều loại cảm biến khác nhau như camera ảnh nhiệt, lidar và hình ảnh 3D, giúp người dùng tạo ra cặp song sinh kỹ thuật số, cho phép dự đoán thời gian thực hiện các nhiệm vụ cần thiết đối với trang thiết bị như dự đoán bảo trì bảo dưỡng.

Robot Stretch, được thiết kế đặc biệt để phục vụ ngành hậu cần. Robot có một đế nhỏ gọn lắp bánh xe, có thể di chuyển an toàn theo bất kỳ hướng nào và cơ động vượt qua các chướng ngại vật như đường dốc. Robot được trang bị công nghệ Thị giác máy tính tiên tiến, lắp đặt trên cột nhận thức để phát hiện các vấn đề như điều hướng, tránh các vật cản nhanh chóng và chính xác.

Robot Stretch bốc dỡ, xắp xếp hàng hóa trong nhà kho. Boston Dynamics.

Điểm đặc trưng của robot Stretch là cánh tay máy được chế tạo đặc biệt, có 7 bậc tự do và một bộ kẹp chân không thích ứng. Cánh tay máy kết hợp với hệ thống nhận thức, làm việc với các loại hộp hàng hóa khác. Pin dung lượng cao cho phép Stretch làm việc liên tục hai ca, hỗ trợ bốc dỡ hàng nhanh nhẹn và linh hoạt.

Tương tự như những robot khác của Boston Dynamics, Stretch thay thế con người thực hiện những nhiệm vụ đơn điệu lặp đi lặp lại, bẩn và ô nhiễm, nguy cơ rủi ro cao trong sản xuất và hoạt động kho bãi.

Thông tin chi tiết về robot mới của Huyndai vẫn đang được giữ bí mật, nhưng dự đoán về sự kiện ra mắt của nhóm robot cho thấy, tập đoàn đang có chiến lược phát triển các robot có ứng dụng cao trong nhiều lĩnh vực khác nhau.

Đầu tư mạnh vào giao thông bền vững

Kia đồng thời sẽ đầu tư khoảng 28 nghìn tỉ won (21,9 tỉ USD) vào những lĩnh vực giao thông vận tải hàng không tiên tiến cho đến năm 2026. Công ty đang nghiên cứu phát triển các máy bay cất cánh và hạ cánh thẳng đứng chạy điện (eVTOL), có kế hoạch bắt đầu sản xuất hàng loạt vào năm 2028 sau khi tiến hành những thử nghiệm khả thi với các nguyên mẫu eVTOL năm 2024.

Đưa ra khẩu hiệu mới được thông qua, “Phong trào bền vững truyền cảm hứng cho tương lai”, Kia đặt ra những mục tiêu đầy tham vọng như đạt được lượng khí thải carbon bằng 0 vào năm 2045. Báo cáo nhấn mạnh cam kết của Kia trong kế hoạch đảm bảo sử dụng 100% năng lượng tái tạo tại những cơ sở sản xuất của doanh nghiệp ở Hàn Quốc, Trung Quốc, Ấn Độ, Mexico, Slovakia và Mỹ năm 2040, một chương trình quan trọng hướng tới đạt được những mục tiêu bảo vệ môi trường của quốc gia này.

Kia đang nỗ lực đẩy nhanh quá trình chuyển đổi hướng tới một tương lai hoàn toàn bằng điện, với mục tiêu phát triển dòng xe chạy hoàn toàn bằng điện (BEV), dự kiến ra mắt 15 nguyên mẫu vào năm 2027. Trong khuôn khổ của chiến lược kinh doanh sản xuất bền vững quy mô toàn cầu, công ty đưa ra những giải pháp hướng tới mục tiêu nâng cao thị phần xe điện ( EV), chiếm 52% tổng doanh số bán hàng tại những thị trường lớn như Hàn Quốc, Trung Quốc, Bắc Mỹ và Châu Âu vào năm 2030. Bằng chiến lược tập trung mở rộng sản xuất EV, Kia đang hướng tới cắt giảm đáng kể lượng khí thải carbon, góp phần tạo nên môi trường ô tô xanh và sạch hơn.

Kia EV9, một chiếc xe thể thao đa dụng 3 hàng ghế lớn, chạy bằng pin điện thân thiện với môi trường. Loại xe này có lượng khí thải carbon thấp hơn 23% so với những phiên bản xe cùng loại sử dụng động cơ đốt trong.

Kia EV9 mới chạy bằng pin điện thân thiện môi trường. Ảnh Shutterstock

Robot mới do Kia hợp tác với Boston Dynamics phát triển là một minh chứng cho xu hướng phát triển của ngành công nghiệp ô tô trong tương lai, tích hợp robot và các hệ thống tự hành. Sự phát triển của công nghệ robot và tự động hóa di chuyển dự đoán sẽ mang lại những thay đổi lớn trong các quy trình sản xuất, làm gia tăng hiệu quả đạt được, tác động mạnh mẽ đến ngành dịch vụ giao hàng không người lái và định nghĩa lại lĩnh vực giao thông đường bộ.

Robot do liên doanh Kia và Boston Dynamics có thể được phát triển để nâng cao hiệu quả và năng suất trong ngành công nghiệp ô tô, tương tự như những chức năng của Spot and Stretch do Boston Dynamics phát triển. Công nghệ robot có tiềm năng tự động hóa các nhiệm vụ như hậu cần kỹ thuật, lắp ráp, kiểm tra, bảo trì bảo dưỡng, giảm chi phí và sai sót kỹ thuật, đồng thời tăng cường an toàn lao động trong môi trường làm việc có nhiều nguy cơ ảnh hưởng đến sức khỏe con người.

