Làm gì khi trẻ thường xuyên biếng ăn, ốm vặt, táo bón và quấy khóc?

Để các bà mẹ trẻ được hưởng hạnh phúc làm mẹ thực sự, thay vì đẩy cả gia đình vào sự căng thẳng, chiều 16/1, tại cuộc toạ đàm “Để nuôi con không phải cuộc chiến”, PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm - nguyên Phó Viện Trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia và PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng - nguyên Trưởng khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai đã cung cấp nhiều thông tin bổ ích về cách nhận biết và xử lý trước các triệu chứng thiếu vitamin của trẻ.

Theo PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm, nhiều người mẹ đã phải nuôi những đứa con biếng ăn, còi cọc, chậm lớn, suốt ngày quấy khóc ngằn ngặt, vì không ngủ, vì táo bón, mà không hiểu vì sao cũng như không biết cách xử lý thế nào.

“Khi về các địa phương, chúng tôi thường gặp những đứa trẻ như thế và thường cho kiểm tra xem bé có thiếu chất dinh dưỡng không. Vì những đứa trẻ chỉ ăn cơm, lười ăn thịt cá sẽ dễ thiếu kẽm, các cháu không chịu bú mẹ, thường thiếu đạm và nhiều dưỡng chất. Tuy nhiên, khi chúng tôi tư vẫn miễn phí cho các bà mẹ cách tăng cường dinh dưỡng, cả về số bữa ăn mỗi ngày, nhiều bà mẹ thực hiện không đúng, nên không cho bé đủ chất dinh dưỡng.” - PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm lên tiếng.

Nên cho trẻ bú sữa mẹ ngay sau khi sinh 4 tiếng và tiếp tục cho bé bú sữa mẹ hoàn toàn trong 6 tháng đầu, kéo dài đến ít nhất 24 tháng. Bởi sữa non có nhiều thành phần, nhiều vi chất dinh dưỡng như miễn dịch, nên tăng khả năng miễn dịch, giúp hấp thu sắt tốt hơn, đồng thời, tăng cường chất an thần giúp trẻ ngủ ngon. Sữa non có nhiều loại vitamin A,B,C,D,E và K, khoáng chất. Vì thế, lượng uống sữa non không nhiều, nhưng lại có nhiều dưỡng chất thiết yếu, rất cần cho trẻ, nhất là các em bé đẻ non, trẻ lười ăn, ăn không đủ chất, khẩu phần ăn kém chất dinh dưỡng. Sữa non đặc biệt có tác dụng với những trẻ hay ốm vặt.

PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng cũng nhấn mạnh: Là những người làm công tác điều trị, ông nhận thấy những đứa trẻ sinh mổ thường hay ốm hơn những đứa trẻ sinh thường, vì không được bú sữa non sau khi sinh. Điều này cho thấy sữa non rất quan trọng.

“Ngay từ nhiều năm trước, bác sĩ Chu Văn Tường – chuyên gia về nhi khoa của Việt Nam – đã dạy học trò “làm về nhi khoa thì cái bếp đi trước, tủ thuốc đi sau” để nhấn mạnh tầm quan trọng của dinh dưỡng với trẻ nhỏ. Sữa non có nhiều khả năng miễn dịch là bởi, sau mỗi lần bà mẹ bị bệnh, kháng thể lại tăng và sữa non là sự tích luỹ các kháng thể trong cuộc đời bà mẹ” - PGS.TS. Nguyễn Tiến Dũng lưu ý.

Ông Dũng cũng cho hay, những đứa trẻ hay ốm yếu còn do môi trường không trong lành, do khói thuốc lá, khói hương, thậm chí có cháu bé thường xuyên ốm do trong gia đình có người suốt ngày gõ mõ tụng kinh.

PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm bổ sung thêm về sự ảnh hưởng của môi trường đến sức khoẻ của trẻ: “Cần cho trẻ được tắm nắng để tránh bị thiếu vitamin D. Nếu trẻ được vui chơi, vận động dưới ánh nắng một cách phù hợp, trẻ sẽ ngủ ngon và khoẻ mạnh. Vai trò của vitamin D còn được minh chứng trong dịch COVID-19, khi hầu hết các ca tử vong đều có lượng vitamin D thấp hơn những người không tử vong.

Thiếu dưỡng chất, sức đề kháng của trẻ sẽ bị ảnh hưởng. Thiếu vi chất cũng ảnh hưởng đến việc ăn ngon miệng, tiêu hoá và hấp thu của trẻ. Trẻ bị suy dinh dưỡng sẽ ảnh hưởng đến chiều cao khi trưởng thành.

“Sữa non rất quý, tuy nhiên, sữa non ở người không kéo dài, chỉ có khoảng 2 ngày đầu sau sinh, vì thế, có thể dùng sữa non bò thay thế, vì cũng giàu chất miễn dịch, có các chất dinh dưỡng khác nên có tác dụng cải thiện suy dinh dưỡng và ốm vặt ở trẻ tương đương sữa non người” - PGS.TS. Nguyễn Thị Lâm cho hay.

Góp mặt tại buổi toạ đàm cùng các chuyên gia còn có diễn viên Nhã Phương – vợ danh hài Trường Giang- người vừa được lựa chọn làm Đại sứ thương hiệu của Mama Colos Multi vì những kinh nghiệm trong việc nuôi con bằng sữa mẹ theo khuyến cáo của WHO. Nữ nghệ sĩ đã chia sẻ cùng các bà mẹ "bỉm sữa" về những áp lực khi con gầy ốm, biếng ăn, từng khiến cô rất dễ cáu kỉnh, nhưng chính sự chia sẻ với mọi người, với chồng và nhất là với bác sĩ, để được nhận sự tư vấn đúng cách, cô đã vượt qua giai đoạn khủng hoảng. Hiện, con gái đầu lòng không còn đau yếu mà ngày càng khoẻ mạnh, cô cũng trở lại với nghệ thuật và còn bước chân vào làm kinh doanh, để tự chủ cuộc sống bằng việc cân bằng giữa công việc và vai trò làm mẹ, làm vợ.