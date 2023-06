Kinh tế Việt Nam chưa "chạm đáy"?

Theo báo cáo nghiên cứu tháng 5/2023 của HSBC, kinh tế Việt Nam không có ngành hàng nào trong số các ngành hàng chính như điện tử, máy móc, dệt may/da giày và đồ nội thất gỗ cho thấy dấu hiệu phục hồi đáng kể.

"Dữ liệu xuất khẩu chính thức của Việt Nam chưa được công bố trong tháng 5, nhưng dữ liệu tính đến tháng 4/2023 cho thấy đơn hàng sụt giảm mạnh ở 3 thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam đó là Mỹ, Trung Quốc và EU. Và với thị phần lớn lên tới 30%, Việt Nam sẽ bị ảnh hưởng bởi tình hình kinh tế chậm lại ở Mỹ" - báo cáo viết.

Xuất khẩu giảm 5,8%, nhưng nhập khẩu đã giảm nhanh hơn nhiều, với tốc độ giảm 18,3% so với cùng kỳ năm trước. Việc suy giảm này cho thấy sự suy yếu lớn trong nhập khẩu của Việt Nam, cũng là dấu hiệu cho thấy sự phục hồi chậm chạm của xuất khẩu trong tương lai.

Theo bộ phận nghiên cứu của HSBC, mặc dù dữ liệu hoạt động kinh tế tháng 5/2023 không xấu đi, nhưng kinh tế Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu "chạm đáy" để bật trở lại. Điều này cho thấy Việt Nam vẫn chưa vượt qua được tình thế khó khăn hiện tại.

Bãi biển Đà Nẵng vào mùa du lịch 2023.

Du lịch là điểm sáng

Trong bối cảnh kinh tế không mấy sáng sủa, theo HSBC, sự phục hồi trong du lịch quốc tế, tiêu dùng trong nước vững mạnh, lạm phát tiếp tục dịu xuống là những "điểm sáng".

Việc doanh số bán lẻ trong tháng 5 tăng 11,5% so với cùng kỳ năm trước là tín hiệu cho thấy tiêu dùng trong nước vẫn duy trì mạnh mẽ. Đáng chú ý, doanh số những mảng liên quan đến du lịch tiếp tục hỗ trợ cho tiêu dùng nội địa với nhóm dịch vụ lưu trú và ăn uống tăng trưởng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.

“Điều đáng mừng là lượng khách du lịch nhập cảnh vào Việt Nam có chiều hướng tích cực", báo cáo nhấn mạnh.

Theo đó, bất chấp số lượng có giảm nhẹ so với mức của tháng 4, Việt Nam một lần nữa lại đón hơn 900.000 du khách, đưa mức phục hồi du lịch lên khoảng 70% so với mức của năm 2019. Trong đó, du khách đến từ Trung Quốc đại lục phục hồi 35% so với mức của năm 2019, mặc dù vẫn còn chậm nhưng con số này đang tăng lên.

Việt Nam đã đạt được nhiều tiến bộ trong việc phục hồi các chuyến bay thẳng với Trung Quốc, hiện tại đã phục hồi 44% so với mức của năm 2019.

Cũng theo HSBC, Việt Nam đã đón tổng cộng 4,6 triệu du khách quốc tế từ đầu năm 2023 đến nay và đạt 60% mục tiêu 8 triệu du khách quốc tế của năm 2023. Với khả năng nới lỏng các hạn chế về thị thực, vốn đang được Quốc hội cân nhắc, Việt Nam có thể sẽ chứng kiến một cú hích mạnh hơn từ du lịch quốc tế, một nguồn hỗ trợ rất cần thiết đối với nền kinh tế đang chững lại hiện nay.

"Đà lạm phát toàn phần vẫn được giữ ổn định trong tháng 5 qua, đưa lạm phát toàn phần cả năm so với cùng kỳ năm trước xuống 2,4% đang mở ra hy vọng khởi sắc trở lại cho nền kinh tế", các chuyên gia của HSBC nhận định./.