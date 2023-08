Kinh tế khó khăn, nhu cầu vàng của người Việt giảm 9% trong quý II/2023

VietTimes – Nhu cầu vàng của người tiêu dùng Việt Nam trong quý II/2023 giảm 9% so với cùng kỳ năm trước, Hội đồng Vàng thế giới (WGC) cho biết như vậy trong báo cáo Xu hướng nhu cầu vàng mới công bố.

Cụ thể, theo WGC, nhu cầu vàng của người tiêu dùng Việt Nam trong quý II/2023 ở mức 12,7 tấn, giảm 9% so với cùng kỳ năm trước.

Sự suy giảm này chủ yếu do nhu cầu tiêu thụ vàng thỏi và xu vàng giảm 5% so với cùng kỳ năm ngoái, từ 9,6 tấn trong quý II/2022 xuống còn 9,1 tấn trong quý II/2023. Điều tương tự cũng xảy ra với mảng trang sức khi nhu cầu giảm từ 4,5 tấn trong quý II/2022 xuống còn 3,7 tấn vào quý II/2023, cho thấy mức giảm 18% so cùng kỳ.

Ông Shaokai Fan, Giám đốc điều hành khu vực châu Á - Thái Bình Dương (không bao gồm Trung Quốc), kiêm Giám đốc Ngân hàng Trung ương Toàn cầu tại WGC, cho biết: “Tương tự như các thị trường khác thuộc khu vực ASEAN, nhu cầu vàng của người tiêu dùng tại Việt Nam cũng giảm trong quý này. Sự suy giảm kinh tế Việt Nam trong hai quý liên tiếp đã tác động đến tâm lý thị trường và nhu cầu tiêu thụ trang sức. Nhu cầu mua vàng thỏi và xu vàng cũng bị hạn chế do tính thanh khoản thấp, chịu tác động từ sự suy thoái của thị trường chứng khoán và bất động sản”.

Nhu cầu về vàng của ngân hàng trung ương trong quý II/2023 đã giảm so với cùng kỳ xuống còn 103 tấn, chủ yếu do hoạt động bán ròng tại Thổ Nhĩ Kỳ để đáp ứng nhu cầu trong nước.

Tuy nhiên, các ngân hàng trung ương đã mua 387 tấn trong nửa đầu năm, và nhu cầu vàng hàng quý vẫn có chiều hướng tích cực trong dài hạn, cho thấy rằng nhu cầu sẽ duy trì mạnh mẽ trong suốt cả năm.

Xét về mặt đầu tư vàng, nhu cầu vàng thỏi và xu vàng tăng 6% so với cùng kỳ, đạt 277 tấn trong quý II, với mức tổng đầu tư lên đến 582 tấn trong nửa đầu năm 2023, nhờ vào sự tăng trưởng ở các thị trường trọng điểm bao gồm Mỹ và Thổ Nhĩ Kỳ.

Trong khi đó, việc rút vốn ra khỏi quỹ hoán đổi danh mục (ETF) vàng chạm mức 21 tấn trong quý II, ít hơn đáng kể so với mức 47 tấn trong cùng quý năm 2022, và góp phần khiến tổng số vốn rút ròng trong nửa đầu năm đạt 50 tấn.

Tình hình tiêu thụ trang sức vẫn ổn định ngay cả khi giá vàng tăng cao, mang lại mức tăng 3% so với cùng kỳ trong quý II, đạt mức tổng tiêu thụ 951 tấn trong nửa đầu năm 2023. Nhu cầu tiêu thụ của Trung Quốc phục hồi và hoạt động mua hàng mạnh mẽ của người tiêu dùng ở Thổ Nhĩ Kỳ đã thúc đẩy sức tiêu thụ vàng trong quý II.

Tổng nguồn cung vàng cao hơn 7% so với cùng kỳ năm ngoái ở mức 1,255 tấn trong quý II/2023, với sản lượng khai thác ước tính đạt mức kỷ lục trong nửa đầu năm là 1,781 tấn./.