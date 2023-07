Không quân Nga tiếp tục không kích thánh chiến gần căn cứ quân đội Mỹ ở al-Tanf

VietTimes – Lực lượng không quân Nga (VKS) tiếp tục thực hiện hàng loạt cuộc không kích nhằm vào một căn cứ của lực lượng thánh chiến gần nơi đồn trú của liên minh do Mỹ lãnh đạo ở khu vực al-Tanf, đông nam Syria.

South Front cho biết, một video, ghi lại cuộc không kích của không quân Nga từ tài khoản Twitter Within Syria, xuất hiện vào ngày 10/7. Nhưng không có thông tin chính xác thời điểm diễn ra những cuộc không kích.

Các tay súng Hồi giáo cực đoan, đóng quân tại căn cứ bị không quân Nga không kích thuộc tổ chức Quân đội Syria Tự do (FSA), đây là nhóm những chiến binh đối lập, thường xuyên tiến hành các hoạt động chống chính quyền Damascus, được liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu huấn luyện và trang bị vũ khí.

Không quân Nga không kích thánh chiến gần khu đồn trú của quân đội Mỹ ở thị trấn al-Tanf, đông nam Syria. Video Within Syria.

Khoảng 200 lính Mỹ thường được triển khai tại al-Tanf, cùng với hàng trăm tay súng thánh chiến thuộc tổ chức quân sự đối lập FSA. Liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu tuyên bố duy trì vùng cấm bay 55 km xung quanh al-Tanf thuộc lãnh thổ Syria và tấn công vào bất cứ lực lượng quân sự Syria nào tiếp cận. Mặc dù vậy, các máy bay chiến đấu Nga vẫn tiến hành các cuộc tuần tra vũ trang trên khu vực đồn trú thường xuyên.

Ngày 7/7, mạng xã hội Twitter đăng một video, ghi lại những cuộc không kích của không quân Nga, đánh vào các đường hầm và căn cứ ngầm dưới lòng đất của các tay súng do Mỹ hậu thuẫn gần al-Tanf.

Damascus đã rất nhiều lần trên diễn đàn Liên Hiệp Quốc yêu cầu Mỹ rút quân khỏi lãnh thổ Syria, bao gồm cả khu vực thị trấn al-Tanf và vùng đông bắc Syria, đang do lực lượng dân quân người Kurd, cũng được Mỹ hậu thuẫn kiểm soát. Những Mỹ và liên quân do Mỹ dẫn đầu phớt lờ những cáo buộc từ phía chính quyền Syria.

Liên minh do Mỹ lãnh đạo thường xuyên tuyên bố, quân đội Mỹ và đồng minh đóng quân ở al-Tanf và vùng đông bắc Syria để chống IS. Nhưng kể từ khi Mỹ triển khai binh lực tại al-Tanf, lực lượng này chưa bao giờ tiến hành bất cứ một chiến dịch nào chống IS cả ở Syria và Iraq, mục đích thực sự của lực lượng đồn trú là phong tỏa tuyến đường cao tốc chiến lược nối Damascus với thủ đô Baghdada.

Ngoài ra, đơn vị đồn trú ở địa bàn này trở thành căn cứ hậu cần và trại huấn luyện của các nhóm Hồi giáo cực đoan thánh chiến chống chính quyền Syria, thường xuyên tiến hành các cuộc đột kích vào các vùng do chính quyền Syria kiểm soát, tham gia với các nhóm thánh chiến ở Idlib thực hiện các hành động phá hoại và khiêu khích quân đội Syria.

Damascus ngày càng quyết liệt yêu cầu quân đội Mỹ rút khỏi khu vực al-Tanf, viện dẫn Luật pháp quốc tế và cáo buộc quân đội Mỹ hậu thuẫn những kẻ chống đối và phá hoại. Trong chuyến thăm Moscow hồi tháng 3, Tổng thống Syria Bashar al-Assad cáo buộc, liên minh quân sự do Mỹ dẫn đầu đã biến đơn vị đồn trú thành “pháo đài của những kẻ khủng bố” và yêu cầu Mỹ phải rút quân ngay lập tức khỏi Syria.

Tháng 5/2023, Sergey Naryshkin, Giám đốc Cơ quan Tình báo Nước ngoài của Nga cáo buộc quân đội Mỹ huấn luyện những kẻ khủng bố IS trong khu vực đồn trú ở al-Tanf.

TASS, dẫn tuyên bố của quan chức Nga trong một cuộc hội thảo quốc tế có sự tham gia của các quan chức an ninh cấp cao nhiều nước cho biết: “Theo những thông tin thu thập được của chúng tôi, căn cứ quân sự al-Tanf do quân đội Mỹ kiểm soát nằm trên khu vực biên giới Syria, Jordan và Iraq được sử dụng để huấn luyện các tay súng IS nhằm thực hiện các hành động bạo loạn và lật đổ; hơn nữa, không chỉ trên lãnh thổ Syria mà còn ở các khu vực của Nga.

Cuối tháng 6, Alexander Lavrentiev, đặc phái viên của Tổng thống Nga tại Syria, tuyên bố, liên minh đang tăng cường lực lượng quân sự ở al-Tanf và những khu vực khác của Syria. Cùng với sự gia tăng binh lực, những cuộc tấn công khiêu khích của thánh chiến cùng tăng lên trên các tuyến giáp ranh với quân đội Syria.

Theo South Front