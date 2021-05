Khởi tố, bắt giam người tổ chức cư trú cho khách Trung Quốc nhập cảnh trái phép

Mới đây, Cơ quan An ninh điều tra Công an TP.HCM đã vừa tống đạt quyết định khởi tố vụ án “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép”; khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam với Hoàng Văn Cù để điều tra về tội “Tổ chức cho người khác ở lại Việt Nam trái phép” theo điều 348, Bộ luật hình sự 2015. Các quyết định nói trên được Viện KSND cùng cấp phê chuẩn.

Được biết, Hoàng Văn Cù (SN 2000, ngụ tỉnh Cao Bằng, trú quận Tân Phú, TP.HCM). Theo điều tra, Cù vào TPHCM làm việc và hay liên lạc qua ứng dụng Wechat với 1 người đàn ông Trung Quốc tên là Minh. Minh hứa giúp Cù kiếm thêm thu nhập và đề nghị Cù đón, sắp xếp nơi ở cho nhóm bạn người Trung Quốc sang Việt Nam với giá là 200 ngàn đồng/người/ngày. Cù đồng ý và thuê một căn nhà cư trú tại quận Tân Phú để sắp xếp nơi cư trú cho nhóm người Trung Quốc.

Khoảng 17 giờ ngày 26/3/2021, Cù thuê xe taxi tới đón Minh và 4 người Trung Quốc ở cổng Công viên Suối Tiên, TP Thủ Đức, đưa về căn nhà nói trên ở quận Tân Phú. Do căn nhà khá nhỏ nên Minh đề nghị Cù thuê thêm phòng khách sạn.

Cần lưu ý, nhóm người này không có hộ chiếu nên Cù đã biết họ nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đến 20 giờ cùng ngày, Minh cùng nhóm người trên nói với Cù là đã tìm được chỗ ở nên rời đi. Nhóm này đưa cho Cù số tiền là 1,5 triệu đồng.

Sau khi rời đi, Minh nhắn tin qua Wechat với Cù là có 7 người Trung Quốc sắp sang nên nhờ Cù bố trí chỗ ở. Ngày 28-3, Minh nhắn tin số của một người trong nhóm người Trung Quốc tiếp theo cho Cù. Người này thêm Cù vào nhóm Wechat và gửi vị trí để Cù đến đón.

Khi tới nơi, Cù đòi xem hộ chiếu nhưng nhóm người Trung Quốc cho biết không có hộ chiếu. Sau đó, Cù được biết nhóm này nhập cảnh trái phép vào Việt Nam bằng đường tiểu ngạch. Biết rõ hai nhóm người Trung Quốc nói trên nhập cảnh trái phép nhưng vì lý do cần tiền nên Cù đã không báo công an.

Ngày 26-4, Công an quận Tân Phú trong lúc kiểm tra hành chính thì phát hiện nhóm người Trung Quốc nói và bắt giữ Cù, bàn giao các đối tượng cho Công an TP.HCM thụ lý điều tra theo thẩm quyền.