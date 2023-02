Khởi tố 13 bị can tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D Quảng Nam

Hôm nay, 8/2, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố 13 bị can liên quan đến vi phạm tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D - Quảng Nam.

Qua công tác nắm tình hình, Phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh Quảng Nam phát hiện Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam (địa chỉ đóng tại thị trấn Hà Lam, huyện Thăng Bình, Quảng Nam) có nhiều vi phạm trong hoạt động đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn tỉnh.

Các xe khi đến đăng kiểm có các lỗi sai phạm thì chủ phương tiện phải chi từ 1 - 2 triệu đồng/1 lượt kiểm định (tùy vào lỗi vi phạm) cho các kiểm định viên để bỏ qua lỗi vi phạm, ký duyệt phương tiện đảm bảo an toàn kỹ thuật.

Căn cứ chứng cứ thu thập được, Công an tỉnh Quảng Nam đã khởi tố vụ án, khởi tố 11 bị can về tội "nhận hối lộ" và 2 bị can về tội "môi giới hối lộ" xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 9201D thuộc Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam.

6 bị can gồm: Ông Đặng Bảo Lâm - Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam, ông Trần Huấn Nhân - Phó Giám đốc Công ty CP Đăng kiểm Quảng Nam, cùng 1 trưởng phòng, 3 kiểm định viên bị áp dụng biện pháp tạm giam, đồng thời, cơ quan điều tra cũng cấm đi khỏi nơi cư trú đối với 7 bị can còn lại trong vụ án.

Hiện Cơ quan cảnh sát điều tra tiếp tục điều tra mở rộng vụ án để xử lý.