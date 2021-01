Jay Quân & Chúng Huyền Thanh và Rapper Chị Cả quảng bá cho du lịch Đà Nẵng

VietTimes – Jay Quân & Chúng Huyền Thanh và Rapper Chị Cả xuất hiện trong MV Take You Away đã đem đến cho người xem một Đà Nẵng mới lạ, trẻ trung, năng động và là nơi lý tưởng của các cặp đôi trong mùa cưới năm nay