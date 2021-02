Hơn 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 đã về đến Việt Nam

Sáng nay, chuyến bay chở hơn 117.000 liều vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca được vận chuyển từ Hàn Quốc về Việt Nam. Số vaccine này dự kiến sẽ ưu tiên tiêm cho những đối tượng có nguy cơ cao, với khoảng hơn 50.000 người, mỗi người tiêm 2 mũi.

Lãnh đạo Bộ Y tế, Lãnh sự Vương quốc Anh tại TP. Hồ Chí Minh, Hệ thống tiêm chủng VNVC và Công ty AstraZeneca Việt Nam, Cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã có mặt tại sân bay đón lô vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đầu tiên về Việt Nam theo hợp đồng đặt mua giữa VNVC và AstraZeneca.

Vượt qua đại dịch bằng vaccine phòng COVID-19

GS. TS. Nguyễn Thanh Long - Bộ trưởng Bộ Y tế – cho biết: Những liều vaccine phòng COVID-19 đầu tiên của AstraZeneca đã có mặt kịp thời trong lúc cả nước đang ứng phó với đợt bùng phát dịch mới. Việt Nam sẽ ưu tiên tiêm chủng cho lực lượng tuyến đầu và các đối tượng theo quy định của Chính phủ; hiện nay Bộ Y tế đang nỗ lực đàm phán với các nhà sản xuất vaccine khác để cung cấp đầy đủ vaccine cho người dân trong năm 2021 theo chỉ đạo của Bộ Chính trị.

“Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca sẽ giúp chúng ta tiến một bước gần hơn tới việc vượt qua đại dịch COVID-19 và đưa cuộc sống trở lại bình thường. Chúng tôi đánh giá cao sự hợp tác tích cực của tất cả các cơ quan, bộ, ngành liên quan, AstraZeneca Việt Nam và VNVC đã giúp Việt Nam trở thành một trong những nước đầu tiên trong khu vực Châu Á tiếp cận với vaccine phòng COVID-19” – ông Long nói.

Theo ông Nitin Kapoor - Chủ tịch kiêm Tổng Giám đốc AstraZeneca Việt Nam – Chính phủ Việt Nam và Bộ Y tế đã tạo điều kiện cho lô vaccine có thể sớm có mặt tại Việt Nam. Theo hướng dẫn, những liều vaccine đầu tiên này sẽ trải qua quy trình kiểm định chất lượng cuối cùng trước khi được bàn giao cho Bộ Y tế VNVC để bắt đầu công tác tiêm chủng cho các nhóm ưu tiên.

Nhận định về vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca, ông Gareth Ward - Đại sứ Anh tại Việt Nam - nhận định: “Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca và Đại học Oxford là một ví dụ điển hình của nền khoa học và sự đổi mới, sáng tạo của Vương quốc Anh. Tôi rất vui vì vaccine này giờ đây đã có mặt tại Việt Nam để triển khai chương trình tiêm chủng trong nước. Khoa học và sự hợp tác sẽ giúp chúng ta đánh bại đại dịch.”

Vaccine có hiệu lực bảo vệ 76% trong 90 ngày

Theo ông Gareth Ward, vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca đã được chứng minh là dung nạp tốt và hiệu quả trong việc ngăn ngừa COVID-19 có biểu hiện triệu chứng. Sau khi tiêm liều đầu tiên, vaccine có hiệu lực bảo vệ 76% trong 90 ngày và hiệu lực bảo vệ không suy giảm đáng kể trong khoảng thời gian này. Hiệu lực của vaccine sau khi tiêm nhắc liều thứ hai đạt được cao hơn nếu kéo dài khoảng cách so với liều 1, đạt 81% khi khoảng cách giữa hai liều tiêm kéo dài đến 12 tuần trở lên.

Kết quả từ thử nghiệm lâm sàng cho thấy vaccine phòng COVID-19 của Astrazeneca bảo vệ 100% cho người bệnh nặng, nhập viện và tử vong do COVID từ thời điểm 22 ngày sau khi tiêm liều đầu tiên. Các phân tích cũng cho thấy, vaccine có tiềm năng giảm 2/3 nguy cơ lây truyền virus không triệu chứng. Tỷ lệ đáng kể này được xác định dựa trên các mẫu xét nghiệm phết mũi họng thu thập được hàng tuần từ các tình nguyện viên trong thử nghiệm tại Anh.

Vaccine phòng COVID-19 của AstraZeneca có thể được lưu trữ, vận chuyển và xử lý ở điều kiện lạnh thông thường (2-8oC) trong ít nhất 6 tháng, cho phép sử dụng dễ dàng trong điều kiện cơ sở y tế hiện có.

Trước đó, Bộ Y tế đã công bố hơn 18,3 triệu người thuộc 11 nhóm đối tượng được tiêm vaccine phòng COVID-19 theo mức độ ưu tiên tình huống dịch và trong bối cảnh nguồn vaccine hạn chế hiện nay. Trong đó, nhân viên y tế và nhân viên tham gia phòng chống dịch (Ban chỉ đạo các cấp, nhân viên của các khu cách ly, phóng viên...) được ưu tiên hàng đầu để tiêm vaccine.

Lô vaccine của AstraZeneca về nước ta hôm nay nằm trong số 30 triệu liều mà Công ty Cổ phần Vacxin Việt Nam (VNVC) đặt mua. Ngoài ra, Liên minh vaccine toàn cầu COVAX sẽ viện trợ cho Việt Nam khoảng 4,9 triệu liều vaccine cũng của AstraZeneca trong quý 1 và 2 này; trong quý 3 sẽ có thêm khoảng 30 triệu liều.

Vaccine COVID-19 của AstraZeneca, do AstraZeneca phối hợp với Đại học Oxford nghiên cứu, phát triển. Vaccine được điều chế dựa trên công nghệ vector virus, sử dụng virus cảm cúm vô hại từ tinh tinh. Hiệu quả bảo vệ của vaccine dao động từ 62-90%, tùy thuộc vào liều tiêm.

VNVC hiện là công ty đầu tiên có vaccine COVID-19 và là đơn vị duy nhất được AstraZenca lựa chọn phân phối vaccine với số lượng lớn tại Việt Nam. Tháng 1/2021, Công ty được Bộ Y tế cấp phép xuất khẩu - nhập khẩu, kinh doanh dịch vụ bảo quản vaccine, sinh phẩm ở điều kiện lạnh 2-8 độ C, vaccine, sinh phẩm bảo quản ở điều kiện âm sâu (âm 40 đến âm 86 độ C). Hiện, Công ty có 3 kho lạnh âm 86 độ C ở TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hà Nội có thể bảo quản 3 triệu liều vaccine COVID-19 trong cùng 1 thời điểm.