Alan Ruck, nam diễn viên đóng vai Connor Roy trong “Succession” của HBO, cho biết anh và một người bạn làm đạo diễn đã thử nghiệm công cụ trí tuệ nhân tạo AI ChatGPT cách đây vài tháng trong bữa trưa, để xem liệu công nghệ này có thể viết kịch bản hay không.

Họ yêu cầu ChatGPT viết một cảnh về Ruck với tư cách là một người lính trong khóa huấn luyện tân binh, một vở kịch về vai diễn của nam diễn viên trong chương trình Broadway “Biloxi Blues”.

"Một cảm giác khó nói, đó là những ý tưởng sáo rỗng nhưng cũng đầy rắc rối", Ruck chia sẻ.

Việc ứng dụng AI tạo sinh vào điện ảnh đang là chủ đề gây ra nhiều ý kiến trái chiều và cũng là nguyên nhân dẫn đến cuộc đình công lớn nhất của người lao động ở kinh đô điện ảnh Hollywood trong 60 năm qua. Ruck, như nhiều nhà văn và diễn viên trong giới, lo lắng công nghệ này sẽ thay thế công việc và sản xuất nội dung, dù chất lượng chúng tạo ra hiện còn thấp.

Nhiều chuyên gia nhận định viễn cảnh chatbot AI có thể viết kịch bản vẫn còn rất xa vời, họ cho rằng những nỗi sợ hãi ở thời điểm hiện tại là không có căn cứ. Tuy nhiên các công ty lớn trên khắp Hollywood, gồm Warner Bros, Discovery, Paramount Global và NBCUniversal, đã bắt đầu sử dụng các công cụ AI theo những cách khác và đang tích cực khám phá các cách ứng dụng công nghệ này, từ tóm tắt kịch bản đến tiếp thị quảng cáo.

AI hiện được dùng để tăng tốc quá trình xây dựng bảng phân cảnh, sử dụng một loạt đồ họa để hình dung câu chuyện diễn ra như thế nào và cũng như để thiết kế bối cảnh, ví dụ giả lập một nhà hàng vào những năm 1960 trông ra sao. Nhà sản xuất cũng có thể sử dụng các bản sao kỹ thuật số của nhân viên để chỉnh sửa cảnh quay mà không cần phải quay lại cảnh đó, như biểu cảm khuôn mặt hay cảnh quay đầu. Ngoài ra, AI có thể làm nhiệm vụ lồng tiếng. Chỉ cần một đoạn ghi âm giọng nói của diễn viên, phần mềm có thể tạo ra các câu thoại y hệt với bất kỳ nội dung nào được nhập vào.

Một số chuyên viên sản xuất nói rằng "Tất cả điều này đang dẫn đến một con đường nguy hiểm". Harry Yoon, một nhà biên tập phim từng phát triển các bộ phim nổi tiếng như “Minari” và “Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings”, cho biết anh lo lắng rằng các mô hình AI, nếu được cung cấp đủ dữ liệu, hoàn toàn có thể tạo ra một phân cảnh phim với chất lượng ổn định.

"Các giám đốc hãng phim sẽ sớm tự hỏi: tại sao chúng ta lại cần tới ba biên tập cho một bộ phim, tại sao không phải chỉ hai hoặc một người?", Yoon chia sẻ.

Những gã khổng lồ giải trí đã lên kế hoạch hợp tác với nhiều công ty AI, bao gồm OpenAI, bot chuyển văn bản thành video Runway, công cụ tạo hình ảnh Stability Diffusion và Adobe.

Theo The Wall Street Journal, các giám đốc điều hành ngành giải trí cho biết một số công việc có thể gặp rủi ro khi AI được đưa vào quy trình sản xuất, nhưng trong các trường hợp khác, nó sẽ chỉ là một công cụ giúp công việc trở nên dễ dàng hơn.

“AI đặt ra những dấu hỏi liên quan tới tính sáng tạo và pháp lý của những sản phẩm công nghệ này tạo ra”, Liên minh các nhà sản xuất phim và truyền hình, nhóm đàm phán thay mặt cho các hãng phim cho biết. “Vì vậy, điều này cần phải được thảo luận nhiều hơn, điều mà chúng tôi sẽ cam kết thực hiện”.

"Đó không chỉ là mối đe dọa tới những người lao động sáng tạo ở Hollywood. Đó còn là mối nguy hiểm cho tất cả người lao động ở khắp mọi nơi", Ruck nhận xét. "Nếu có thể lập trình AI để thay công việc sáng tạo, chắc chắn họ sẽ dùng AI thay cho quản lý cấp trung".

Theo các công ty đứng sau công cụ AI, mục đích của họ không phải là thay thế người sáng tạo, mà là cho phép nhà sáng tạo nội dung có nhiều thời gian hơn để nghĩ ý tưởng mới. "Chúng ta không chỉ nghe câu chuyện kinh dị hay cổ tích. Cuộc sống có nhiều sắc thái hơn thế", Cristóbal Valenzuela, CEO Runway - công cụ chỉnh sửa video bằng AI, nói. "Bạn không thể chỉ gõ phím 'làm cho tôi một bộ phim' và AI sẽ tạo ra một bộ phim".

Chad Nelson, giám đốc sáng tạo của Topgolf Media, người gần đây đã tạo một bộ phim ngắn bằng công cụ DALL-E của OpenAI, dự đoán các công cụ AI sẽ thay thế một số công việc sáng tạo ở Hollywood trong vòng một đến hai năm tới. Anh ấy nói: “Một cảnh quay bằng máy bay không người lái trên Đường cao tốc Bờ biển Thái Bình Dương vào lúc hoàng hôn sẽ không còn là điều mà mọi người phải trực tiếp thực hiện nữa".

Evan Halleck, một chuyên gia về hiệu ứng hình ảnh, người đã sử dụng các công cụ của Runway để thực hiện bộ phim đoạt giải Oscar “Everything, everywhere all at once”, cho biết những công cụ này cho phép anh giảm bớt một số công việc tẻ nhạt hơn trong công việc của mình.

Các công cụ AI đã có thể xử lý một số công việc được thực hiện bởi các nhà thiết kế ý tưởng, những người được các hãng phim thuê để giúp minh họa một cảnh. Bilali Mack, giám sát viên hiệu ứng hình ảnh, người gần đây đã làm việc với Brendan Fraser trong bộ phim đoạt giải Oscar, cho biết: “Điều tệ hại của ngành hiệu ứng hình ảnh so với các nhà biên kịch hay diễn viên là chúng tôi không có hiệp hội cụ thể".

Mark Patch, một cựu chuyên viên kỹ xảo hình ảnh, cho biết anh đang cố gắng thành lập một hiệp hội dành cho những người làm trong ngành giải trí.

Hiệp hội Diễn viên Màn ảnh cho biết họ muốn đảm bảo các hãng phim có được “sự đồng ý” từ các diễn viên trước khi sử dụng bản sao kỹ thuật số của họ và đưa ra mức thù lao phù hợp. Liên minh các nhà sản xuất phim điện ảnh và truyền hình cho biết họ đã đưa ra các đề xuất công bằng để giải quyết những lo ngại đó.

Các công ty khác nói họ sẵn sàng chấp nhận việc sử dụng AI "như một công cụ giúp họ động não và phát triển câu chuyện. Tuy nhiên, họ tin ý tưởng bot thay thế diễn viên, biên kịch là điều xa vời. "AI có thể tạo ra nhiều ý tưởng, nhưng không phân biệt được ý tưởng hay và ý tưởng tồi", Jon Dudkowski, người đứng sau dự án phim Star Trek: Discovery của Paramount, nói.

Một số diễn viên và nhà văn lo rằng nếu không cứng rắn với AI ngay từ giờ khi nó còn ở giai đoạn sơ khai, mọi thứ sẽ quá muộn. "AI là công nghệ tồi tệ nhất từng có trong cuộc sống chúng ta. Ngay bây giờ, phải xác định liệu nó có phải là thực thể sáng tạo, là công cụ để các nhà sáng tạo sử dụng hay không", diễn viên Dahlia Heyman cho biết.

Leif Gantvoort, một diễn viên từng tham gia các chương trình như “NCIS” và “SWAT”, cho biết anh quan tâm đến các vấn đề bồi thường hơn là AI. “Đó là một làn sóng lớn sớm bao phủ thị trường điện ảnh và tôi không nghĩ việc cản đường nó là một ý tưởng tốt”, anh nói.

Theo The Wall Street Journal