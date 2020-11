Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Cần Thơ sẽ mở rộng khu cách ly ở khách sạn cho người nhập cảnh

Sau khi nhận được đề nghị của Bộ Quốc phòng về việc tiếp nhận cách ly công dân Việt Nam về nước trên các chuyến bay thương mại, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Bình Minh chỉ đạo UBND các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, nhất là Hà Nội, Cần Thơ , TP. Hồ Chí Minh mở rộng khu cách ly tại khách sạn, cơ sở lưu trú cho người nhập cảnh (kể cả người nước ngoài và người Việt Nam về nước) trên các chuyến bay thương mại để phòng, chống dịch COVID-19.

UBND các tỉnh, thành phố phải thông báo cho Bộ Y tế để phối hợp cùng Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ Ngoại giao, Bộ Giao thông vận tải điều phối việc cách ly người nhập cảnh nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch an toàn, hiệu quả và tạo điều kiện cho hoạt động khách sạn, cơ sở lưu trú. Kinh phí cách ly do người cách ly tự chi trả.

Dưới đây là danh sách 15 khách sạn trên địa bàn TP. Hà Nội đón người nhập cảnh, thực hiện công tác cách ly phòng, chống dịch COVID-19: