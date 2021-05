Hà Nội kiểm tra đột xuất công viên, khách sạn, không để lây chéo trong khu cách ly

Cách ly chặt chẽ, không có ngoại lệ

Ngay trong sáng nay, ông Chử Xuân Dũng - Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội -đã đi kiểm tra việc phân luồng ra vào của người phải cách ly tại 2 khách sạn InterContinental Hanoi Westlake (quận Tây Hồ) và Lakeside (quận Ba Đình).

Đến nay, khách sạn InterContinental Hanoi Westlake đã có 1.027 người cách ly tập trung; 975 người là chuyên gia nước ngoài và gia đình. Hiện, đang có 18 trường hợp cách ly ở đây và chưa có trường hợp nào dương tính. Các quy trình từ đón người đến thực hiện cách ly đều được thực hiện đúng quy định; 87 lái xe phục vụ đưa đón người cách ly cũng được tập huấn kỹ càng.

Ở khách sạn Lake Side (quận Ba Đình), ngay từ cổng khách sạn, các chốt, biển cảnh báo khu cách ly, lực lượng công an, bảo vệ dân phố ứng trực nghiêm túc. Theo đại diện khách sạn LakeSide, khách sạn hiện có 63 người cách ly; quy trình phục vụ khách cách ly thực hiện theo quy định của Bộ Y tế; có quy trình thu gom rác tại khu cách ly, thực hiện khử khuẩn 3 lần/ngày tại khu vực thu gom rác; nhân viên phục vụ tại khu cách ly cũng thực hiện cách ly theo quy định.

Khu vực cách ly ở khách sạn (Ảnh - Trung Nguyên)

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đánh giá: Công tác cách ly ở 2 khách sạn đã được thực hiện nghiêm theo đúng các chỉ đạo của thành phố. “Thành phố đã xác định ngay từ lúc đầu tiên có dịch là công tác phòng chống dịch ở khu cách ly là rất quan trọng. Làm tốt rồi nên lúc này, chỗ kia có thể chủ quan. Như thế là rất nguy hiểm. Các cơ sở cách ly phải thực hiện đúng quy trình, quy định mà TP đã đề ra”- ông Dũng nói.

Từ bài học bệnh nhân COVID-19 ở Hà Nam, ông Dũng nêu rõ: Lây chéo trong khu cách ly là một trong 3 nguồn lây bệnh nguy hiểm. Từ đó, việc tổ chức cách ly phải thực hiện đúng theo 1 quy trình khép kín và: “Tuyệt đối không được tiếp xúc trong khu cách ly. Thời gian cách ly phải đảm bảo đúng, đủ và không có ngoại lệ. Phải tập huấn bài bản cho người phục vụ cách ly từ lái xe đến bảo vệ, thu gom rác thải y tế”

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội cũng đặc biệt lưu ý tầm quan trọng của công tác xét nghiệm và phân tích: “lúc nào lấy mẫu lần 1, thời điểm nào lần 2 phải có căn cứ khoa học bởi lấy mẫu chênh một ngày đã có kết quả khác nhau. Cơ ở cách ly phải chú trọng, kỹ lưỡng công tác cách ly. Giao việc rõ người, rõ trách nhiệm. Sai một li là đi rất xa. Điển hình như ở khu công nghiệp Thăng Long Đông Anh, với 2 ca mắc COVID-19, thì 70.000 công nhân còn lại, các doanh nghiệp ra sao, hoạt động sản xuất đảm bảo thế nào. Thành phố đang rất đau đầu để tính toán. Ở trên thì rất sốt ruột lo lắng, ở dưới thì người dân vẫn còn thờ ơ”- ông Dũng lo ngại.

Không để lây nhiễm chéo trong khu cách ly

Theo Sở Y tế TP. Hà Nội, thành phố có tổng cộng 19 khách sạn được phép cách ly tập trung và 1 nơi cách ly tổ bay. Đến nay đã có 43.120 người hoàn thành cách ly tập trung tại các cơ sở này. Trung bình Hà Nội thường xuyên có 2.000 người cách ly tập trung ở các khách sạn.

Nhằm tăng cường phòng, chống COVID-19, Sở Y tế đã thường xuyên họp với các khách sạn và mới đây sau khi có ca bệnh ở Hà Nam sở cũng đã họp chấn chỉnh, nhắc nhở tiếp tục siết chặt quy trình ở tất cả các khách sạn.

Để đảm bảo thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch ở khu cách ly, Sở Y tế đã khuyến cáo và yêu cầu các khách sạn bố trí người cách ly 1 khách/1 phòng. Để không có lây nhiễm chéo, người phục vụ trong khu cách ly ở ngay trong khách sạn, hạn chế ra ngoài, ăn ở tại chỗ.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội chủ trì cuộc họp trực tuyến từ điểm cầu ở quận Ba Đình (Ảnh - Trung Nguyên)

Bà Trần Thị Nhị Hà - Giám đốc Sở Y tế TP. Hà Nội cho hay: Từ bài học lây nhiễm chéo trong khu cách ly ở Yên Bái, các khách sạn phải làm tốt, giám sát chặt chẽ từng bước trong các khâu, quy trình; giám sát bằng camera để ngăn việc giao lưu, gặp gỡ trong khu cách ly. Các trường hợp ở tỉnh khác hết thời hạn cách ly tập trung 14 ngày, đến cư trú ở khách sạn trên địa bàn cần theo dõi chặt chẽ, theo dõi sức khỏe hàng ngày.

Phó Giám đốc Sở Y tế Hà Nội Trần Văn Chung cho biết: “Vất vả và khó khăn nhất cho ngành là việc bàn giao người cách ly về các tỉnh thành khác và phải có nhân viên y tế giám sát, không thể đưa nhân viên y tế đi cùng người về tận TP. Hồ Chí Minh được. Chúng tôi vẫn phối hợp thông tin cho các địa phương sớm, nhưng công tác này thật sự khó khăn”.

Các điểm vui chơi công cộng phải quét mã QR

Trực tiếp đi kiểm tra trong công viên, Phó Chủ tịch UBND TP. Hà Nội đã hỏi thăm các bộ phận khai báo y tế, đo thân nhiệt và các cửa hàng phục vụ trong công viên.

Công viên Thủ lệ mỗi ngày đón trung bình 15.000 người, quận đã có biện pháp phân luồng từ đường vào ở tất cả các cổng, không để quá đông người. Các sở ngành đề nghị quận Ba Đình nhắc nhở thường xuyên các trường hợp chụp ảnh bỏ khẩu trang xong…”quên” không đeo lại; kiểm tra thường xuyên các cửa hàng bán hàng phục vụ trong công viên, đảm bảo phòng chống dịch và an toàn thực phẩm; có phương án cụ thể phân luồng người ra vào, đảm bảo giãn cách, không để quá đông người tụ tập.

Đoàn kiểm tra của TP. Hà Nội rà soát công tác phòng dịch ở vườn thú Hà Nội (Ảnh - Trung Nguyên)

Trong sáng nay, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã gọi điện cho Phó Chủ tịch UBND TP và lo lắng về vấn đề an toàn của các khu công nghiệp, các công ty và yêu cầu: “Ba Đình cũng như các quận huyện, thị xã phải kiểm tra, đánh giá các phương án an toàn ở các đơn vị, cơ quan, cơ sở kinh doanh, nếu không đảm bảo an toàn thì không được hoạt động”

Vì vậy, ông Dũng yêu cầu: “Công viên Thủ Lệ cần siết chặt hơn nữa công tác phòng dịch từ nhắc nhở, xử phạt đeo khẩu trang. Một ngày có 15.000 người dân, có cả từ các tỉnh đổ về là nguy cơ rất cao. Phải triển khai quét mã QR để khai báo y tế mới hiệu quả. Nếu phải đóng cửa thì thiệt hại rất lớn”.

Phó Chủ tịch UBND TP đề nghị quận Ba Đình cũng như các địa phương khác cần quán triệt đến các phường, tổ dân phố để sẵn sàng nắm bắt tình hình người dân quay trở về thành phố sau kì nghỉ. Thành phố yêu cầu khai báo y tế bắt buộc với tất cả người dân quay về Hà Nội.