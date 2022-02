Hà Nội đứng đầu cả nước về số ca mắc COVID-19 nặng trong 6 ngày nghỉ Tết

Trực cấp cứu 24/24 trong dịp nghỉ Tết

Theo báo cáo nhanh tình hình khám, chữa bệnh Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022 từ 7h ngày 4/2 đến 7h ngày 5/2 (mùng 5 Tết) gửi Văn phòng Bộ Y tế do ông Lương Ngọc Khuê – Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh – ký, tổng số bệnh nhân (BN) đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh vào 7h sáng ngày 31/1 (29 Tết) là 77.708 người.

Tất cả các cơ sở khám, chữa bệnh đã tổ chức thường trực 4 cấp đầy đủ, thực hiện khám, cấp cứu cho 46.764 BN (giảm 20,3% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021), nhập viện điều trị nội trú 20.824 BN, (chiếm 60%); giảm 29,8% so với cùng ngày Tết Tân Sửu 2021, chuyển viện 379 BN, thực hiện 2.809 ca phẫu thuật cấp cứu, trong đó 493 ca phẫu thuật chấn thương sọ não do các nguyên nhân.

Nhân viên y tế chăm sóc em bé mới chào đời (Ảnh - VT)

Đặc biệt, các bệnh viện đã đỡ đẻ, mổ đẻ thành công đón 3.011 trẻ chào đời và cho xuất viện 1.150 BN điều trị khỏi về nhà ăn Tết. Vận chuyển 1.534 lượt BN bằng xe cứu thương của bệnh viện.

Tổng số BN đang điều trị tại các cơ sở khám, chữa bệnh tính đến 7h sáng ngày 5/2 (Mùng 5 Tết) là 84.654 người.

Nhiều ca mắc COVID-19 nặng đang điều trị

Thông tin về tình hình điều trị bệnh nhân COVID-19, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh cho biết: Tính đến 5h chiều 4/2, cả nước còn 175.285 ca đang theo dõi và điều trị, trong đó có 109.546 ca điều trị tại nhà, 1.286 ca điều trị tại khu cách ly và 51.434 ca điều trị tại 1.039 bệnh viện (BV). Trong số các ca điều trị tại bệnh viện có 2.827 ca nặng phải thở ôxy, bao gồm 495 ca thở máy.

So với trung bình 7 ngày trước, số ca COVID-19 mới giảm 7,2%, số ca khỏi giảm 17,1%, số ca tử vong tăng 18,2%, số ca đang điều trị giảm 207,6%, và số ca nặng giảm 15,1%. So sánh tuần này với tuần trước, số ca mắc mới ít hơn 26,6%, Số ca tử vong ít hơn 26,2%, số ca khỏi bệnh tăng 14,8%, các ca điều trị tại BV ít hơn 17,2%, số ca nặng, nguy kịch ít hơn 26,6%, Mask, gọng kính ít hơn 25,2%, thở máy xâm lấn ít hơn 30,9%.

Bác sĩ khám cho bệnh nhân (Ảnh - Minh Thuý)

So sánh tháng này với tháng trước, số ca mắc COVID-19 mới ít hơn 14,2%, số ca tử vong ít hơn 29,0%, số ca khỏi bệnh ít hơn 30,9%, ca điều trị tại BV ít hơn 15,8%, số ca nặng, nguy kịch ít hơn 32,1%, Mask, gọng kính ít hơn 36,3%, thở máy xâm lấn ít hơn 28,9%.

Các địa phương có số ca COVID-19 đang điều trị cao gồm: Hà Nội 52.698, Hải Phòng 9.323, Quảng Ninh 7.160, Bình Dương 7.097, Kiên Giang 6.647, Đồng Tháp 6.301, Bà Rịa – Vũng Tàu 6.238, Đà Nẵng 6.185, Lâm Đồng 4.857, Tiền Giang 4.248.

Đáng chú ý, trong 6 ngày nghỉ Tết, 10 tỉnh, thành phố có số ca COVID-19 nặng cao gồm: Hà Nội 647, TP. HCM, 389, Hải Phòng 187, Bà Rịa – Vũng Tàu 157, Đồng Tháp 129, Tiền Giang 100, Vĩnh Long 97, Đồng Nai 96, Cần Thơ 74, Kiên Giang 68.