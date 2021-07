Hà Nội có 2 ổ dịch COVID-19 mới với 9 ca dương tính virus SARS-CoV-2

CDC Hà Nội cho biết: Sáng nay, thành phố đã có thêm 9 ca dương tính mới với SARS-CoV-2 gồm 5 ca ở ổ dịch Mỹ Đức và 4 ca ở ổ dịch tại Công ty SEI khu công nghiệp Thăng Long.

Cụ thể, ổ dịch tại xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức có 5 nhân bệnh nhân trong cùng gia đình sống tại thôn Kênh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức gồm: chồng là anh L.V.C., nam, sinh năm 1982, là lái xe tự do, có tiền sử đi bán xe tại huyện Hoàng Mai, Nghệ An ngày 22/6 (cùng F0 tại Hà Nam, có triệu chứng ngày 1/7, có xét nghiệm Realtime-PCR dương tính ngày 5/7); vợ là chị N.T.T., nữ, sinh năm 1983, có triệu chứng ngày 1/7.

Trường hợp thứ 3 tên là L.V.T., nam, sinh năm 2003, có triệu chứng ngày 2/7.

Trường hợp thứ 4 tên là L.T. V.A., nữ, sinh năm 2007, có triệu chứng ngày 2/7

Trường hợp thứ 5 tên là L.T.K.N., nữ, sinh năm 2013, có triệu chứng ngày 3/7.

Cả 3 trường hợp trên đều là con của vợ chồng anh C., chị T.

Sau khi phát hiện 5 ca dương tính mới, CDC Hà Nội đã kiểm tra, rà soát phát hiện 81 trường hợp là F1 đã được lấy mẫu xét nghiệm, chưa có kết quả. Tổng số người liên quan, người trong khu vực ổ dịch khoanh vùng là 38 người, trong đó 16 trường hợp đã được lấy mẫu xét nghiệm chưa có kết quả. Hiện, các trường tiếp xúc gần với các trường hợp dương tính đang tiếp tục được điều tra bổ sung.

Cùng với đó, cơ quan chức năng đã phong toả khu vực nhà bệnh nhân có 38 người và Phòng khám đa khoa An Mỹ để điều tra người tiếp xúc và liên quan.

Ổ dịch thứ 2 là ổ dịch tại Công ty TNHH SEI – Khu công nghiệp Thăng Long với 4 ca nhiễm SARS-CoV-2.

Trong ngày 5/7, bệnh nhân đầu tiên của ổ dịch tên là H.V.H., là F1 của các bệnh nhân 20533, 20536, 20542 tại Bắc Giang tiếp xúc lần cuối vào ngày 27/6.

Từ 28/6 đến 4/7, bệnh nhân làm bảo vệ tại khu vực cổng F5 của Công ty SEI. Tại cổng, bệnh nhân làm nhiệm vụ kiểm tra thẻ nhân viên và phát khóa dây xe cho công nhân. Bệnh nhân có triệu chứng sốt ngày 1/7, đến khám tại Bệnh viện Đa khoa Đông Anh ngày 4/7 test nhanh kháng nguyên dương tính. Ngày 5/7 được Trung tâm Y tế Đông Anh lấy mẫu xét nghiệm PCR dương tính (CDC thực hiện)

Trong sáng nay, CDC Hà Nội ghi nhận thêm 3 trường hợp mắc bệnh là F1 của bệnh nhân H. gồm: bệnh nhân L.T.T., nữ, sinh năm 1987, F1 cùng xóm trọ thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân H., nhân viên công ty MOLEX (sơ bộ có 12 F1 cùng phân xưởng tại công ty MOLEX); bệnh nhân N.X.S., nam, sinh năm 1975, F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại Công ty TNHH SEI và bệnh nhân N.V.K., nam, sinh năm 1978, là F1 làm bảo vệ cùng ca trực tiếp xúc hàng ngày với F0 tại Công ty TNHH SEI.

Qua điều tra, rà soát, CDC Hà Nội đã phát hiện tổng cộng 61 F1 (49 F1 của bệnh nhân H., 12 F1 của bệnh nhân T.). Trong đó 49 F1 của bệnh nhân H. đã được lấy mẫu xét nghiệm, kết quả 3 người dương tính, còn lại âm tính. 12 F1 của bệnh nhân T. đang được lấy mẫu xét nghiệm.

Tổng số người liên quan trong khu vực ổ dịch khoanh vùng đã được lấy mẫu là 1.804 người, đã có kết quả 1.789 trường hợp âm tính, còn lại chưa có kết quả.

Theo CDC Hà Nội, các trường tiếp xúc gần với bệnh nhân dương tính đang tiếp tục được điều tra bổ sung.