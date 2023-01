Gần 142.900 ca khám, cấp cứu trong 3 ngày Tết.

Trao đổi với VietTimes, PGS. TS. Lương Ngọc Khuê - Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, tổng số ca nhập viện nội trú trong 3 ngày qua là 60.460 ca; phẫu thuật các loại là 7.291 ca; liên quan đến tai nạn giao thông là 11.522 ca; liên quan pháo nổ các loại là 311 trường hợp; 1.511 ca cấp cứu do đánh nhau…

Đặc biệt, số ca khám, cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông tăng 1,7% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022 và có 128 trường hợp tử vong do tai nạn giao thông (tăng 12 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022).

Số ca cấp cứu tai nạn do pháo, vật liệu nổ, tính từ ngày 29 Tết đến mùng 2 Tết Quý Mão 2023, nhiều hơn 103 ca so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022, trong đó, có 29 trường hợp cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ tự chế và ghi nhận 2 trường hợp tử vong.

Riêng đối với số ca cấp cứu tai nạn do đánh nhau đã có 604 ca/1.511 ca cấp cứu phải nhập viện điều trị/theo dõi và có 4 trường hợp tử vong.

So sánh 3 ngày nghỉ từ ngày 29 Tết đến sáng ngày mùng 2 Tết Quý Mão 2023, số ca khám cấp cứu liên quan đến tai nạn giao thông tăng 1,7%; số ca khám, cấp cứu do tai nạn pháo nổ tăng 33,1%; số ca khám, cấp cứu tai nạn do vũ khí, vật liệu nổ khác tăng 20,7%; số ca cấp cứu tai nạn đánh nhau giảm -4,1%; số ca tai nạn do đánh nhau phải nhập viện giảm -22,6% so với cùng kỳ Tết Nhâm Dần 2022.